Gemeindepräsidium Herisau Zweite Kandidatur für das Herisauer Gemeindepräsidium steht fest: FDP schickt Sandra Nater ins Rennen Anfang Januar kommunizierte die SP Herisau die Kandidatur von Max Eugster als Gemeindepräsident. Nun kommt eine weitere Personalie ins Spiel: Sandra Nater. Die langjährige Gemeinderätin und Vorsteherin des Ressort Soziales wird von der FDP portiert. Alessia Pagani 21.01.2021, 10.18 Uhr

Sandra Nater ist 52-jährig und seit 2014 Gemeinderätin i n Herisau. PD

Sandra Nater wird für die FDP Herisau ins Rennen um das Gemeindepräsidium gehen. Dies haben die Freisinnigen am Mittwochabend mitgeteilt. Es ist die zweite Kandidatur für das Gemeindepräsidium. Nachdem Kurt Geser im November nach nur eineinhalb Jahren in Amt seinen Rücktritt erklärt hatte, war Anfang Januar die Kandidatur von Gemeindevizepräsident Max Eugster (SP) bekannt geworden.

Wie die FDP Herisau in der Mitteilung schreibt, stellt sich mit Sandra Nater eine kompetente, bestens vernetzte Persönlichkeit als Gemeindepräsidentin zur Verfügung. In den letzten sechs Jahren habe sie ihre Qualitäten als Gemeinderätin bewiesen, was das Stimmvolk 2019 mit einem hervorragenden Wahlergebnis bestätigte. Sandra Nater holte damals mit rund 3370 Stimmen das beste Wahlresultat. FDP Herisau Präsidentin, Barbara Rüst, sagt:

«Sandra Nater bietet uns die Chance, eine nachhaltige Wahl zu treffen und damit Ruhe und Konstanz in das Gemeindepräsidium zu bringen. Dass mit Sandra Nater erstmals eine Frau das Amt innehätte, ist dabei ein erfreulicher Nebeneffekt.»

Umsetzung der Beratungsstelle für Flüchtlinge

Sandra Nater ist seit 2014 Mitglied des Gemeinderates und verantwortlich für das Ressort Soziales. Unter ihrer Führung sei Stabilität und Ruhe eingekehrt, schreibt die FDP in der Mitteilung. Neue Anforderungen wie zum Beispiel die Beratungsstelle für Flüchtlinge, zuständig für den ganzen Kanton, seien erfolgreich umgesetzt worden. Mit ihrer Fachkompetenz als Finanzfachfrau habe Sandra Nater wertvolle Erfahrungen ins Ressort einbringen können.

Seit 2018 ist Sandra Nater Mitglied des Kantonsrats. Die FDP Herisau zeigt sich überzeugt, dass sie sich mit der politischen Arbeit in den letzten sechs Jahren das politische Rüstzeug für das Gemeindepräsidium erworben und Führungskompetenz bewiesen habe. Nater verfüge zudem über einen breiten Erfahrungsschatz aus der Wirtschaft und der Kultur. Sie blickt auf eine 20-jährige Tätigkeit als selbstständige Treuhänderin zurück und ist als Revisorin oder Mitglied in verschiedenen Vereinen engagiert. Weiter ist Nater seit Jahren Geschäftsführerin des Appenzeller Volkskunde-Museums in Stein.

Sandra Nater überzeuge auch als Persönlichkeit: Sie sei eine Teamplayerin, deren klare und offene Art sehr geschätzt werde, so die FDP Herisau. Nater ist verheiratet und Mutter von zwei erwachsenen Söhnen. Mit ihren 52 Jahren sei sie im idealen Alter, um eine langfristige Besetzung des Gemeindepräsidiums zu gewährleisten.