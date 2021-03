Kampfwahl in Ausserrhoden Max Eugster oder Sandra Nater? Die Kandidaten fürs Gemeindepräsidium Herisau nehmen Stellung zu wichtigen Themen Noch rund vier Wochen und es entscheidet sich, wer das Herisauer Gemeindepräsidium und damit die Nachfolge von Kurt Geser antritt. Im Wahlkampf stehen sich Sandra Nater (FDP) und Max Eugster (SP) gegenüber. Beide überzeugen mit langjähriger Exekutiverfahrung und kennen die Gemeinde in- und auswendig. Sie sprechen über ihre Visionen, Ziele und über Handlungsbedarf. Alessia Pagani 15.03.2021, 05.00 Uhr

Kampfwahl ums Herisauer Gemeindepräsidium: Sandra Nater (FDP) tritt gegen Max Eugster (SP) an.

Wird es der erste SP-Vertreter oder doch die erste Frau im Amt? Am 11. April wählt das Herisauer Stimmvolk einen neuen Gemeindepräsidenten oder eine neue Gemeindepräsidentin. Dem Wahlkampf stellen sich Gemeinderätin Sandra Nater (FDP) und Gemeinderat sowie Vizegemeindepräsident Max Eugster (SP). Die beiden Kandidaten nehmen zu folgenden Themen Stellung:

Durch die Coronapandemie verdüstert sich die finanzielle Lage der Gemeinde. Im Jahr 2020 schreibt Herisau ein Minus von 3,5 Millionen Franken, die Verschuldung steigt auf 58 Millionen Franken. Wie die Defizite aufgefangen werden sollen und wie die beiden Kandidaten zu Steuererhöhungen stehen.

Sandra Nater (FDP)

Sandra Nater: Was alles auf uns zukommen wird, ist Kaffeesatzlesen und kann ich nicht abschliessend beantworten. Im Voranschlag 2021 wird bereits mit weniger Ertrag bei den Steuern der juristischen und natürlichen Personen gegenüber 2020 gerechnet – bei gleichem Steuerfuss. Auch der Finanzplan geht zurzeit von keiner Steuererhöhung aus, das ist mir wichtig. Würde das prognostizierte Defizit 2021 und 2022 massiv überschritten, müsste als Erstes eine Verzichtsplanung ins Auge gefasst werden. Eine Steuererhöhung wäre erst dann ein möglicher nächster Schritt.

Max Eugster (SP)

Max Eugster: Gesunde Finanzen sind wichtig. Ich möchte eine Steuererhöhung möglichst vermeiden; sie belastet Coronabetroffene zusätzlich. Herisau wird sparen müssen wegen tieferer Steuererträge und Mehraufwände, die noch kaum absehbar sind. Pro Jahr fliessen über 90 Millionen Franken der Gemeinde direkt oder indirekt in die Wirtschaft. Falsches Sparen verstärkt die Folgen der Krise. Herisau hat aber finanziell Luft, dies überlegt zu tun. Ein antizyklisches Verhalten hilft der Wirtschaft und der Bevölkerung.

Herisau erhält in den kommenden Jahren einen neuen Bahnhofplatz mit Bushof. Bild: PD

Herisau steht vor Millioneninvestitionen. Zum Bahnhofplatz mit Bushof haben die Stimmbürger Ja gesagt. Für den Obstmarkt liegt ein Projekt vor. An der Nordhalden wird 36'000 Quadratmeter Gewerbeland erschlossen. Wie die Kandidaten die Projekte beurteilen, wo in naher Zukunft noch Investitionen anstehen und wohin sich Herisau entwickeln soll.



Sandra Nater: Herisau soll weiter an Qualität und Attraktivität gewinnen. Der Obstmarkt kann dazu beitragen. Das Projekt gefällt, jedoch muss für mich die Kosten-Nutzen-Rechnung stimmen. Zeitnah wird die Bevölkerung mitbestimmen dürfen. Grosses Potenzial liegt bei den Grossprojekten. Einerseits für unsere Gewerbebetriebe, andererseits für Neuansiedlungen. So können wir Arbeitsplätze erhalten und neue fördern. Auch stehen Investitionen bei den Schulliegenschaften, den Kantons- und Gemeindestrassen oder beim Regionalverkehr an.

Max Eugster: Ich unterstütze den neuen Obstmarkt sehr. Die Sanierung tut not. Das Projekt bietet zu günstigen Kosten einen attraktiven flexiblen Platz im Zentrum. Am Bahnhof entsteht eine moderne Drehscheibe für den privaten und öffentlichen Verkehr sowie besterschlossener Raum für Arbeiten und Wohnen. An der Nordhalden können sich einheimische Gewerbebetriebe entwickeln und neue ansiedeln. Grosse Chancen, die so in der Region kaum bestehen. Steigende Schülerzahlen lösen Investitionsbedarf bei der Schule aus.

Das Sportzentrum schreibt jedes Jahr Defizite. Bild: PD

Die Herisauer Sportvereine fordern seit längerem eine neue Dreifachturnhalle. Das Sportzentrum schreibt seit Jahren Defizite. Nater und Eugster beurteilen die Situation und nennen mögliche Handlungsansätze.

Sandra Nater: Wir stehen mitten in der Realisierung des Gemeindesportanlagenkonzepts. Dieses wird klare Aussagen über Notwendigkeit einer zusätzlichen Turnhalle geben. Wichtig ist, dass für ein solches Projekt analysierte und fachspezifische Abklärungen getroffen werden. Sollte sich ergeben, dass unsere Hallenkapazitäten ungenügend sind, müssten Massnahmen geplant werden. Herisau darf und soll sich ein Sportzentrum leisten können. Synergien im Restaurantbereich wie auch der Ausbau von Gruppenangeboten könnten zusätzliche Gelder bringen.

Max Eugster: Für Herisauer Vereine scheint eine zweite Dreifachturnhalle wichtig. Bestätigt dies das neu entstehende Sportanlagenkonzept und lassen es die Finanzen zu, unterstütze ich ein solches Projekt gerne. Das Sportzentrum leistet wichtige Beiträge an Vereine und die Nachwuchsförderung. Ich will mit betrieblichen Optimierungen Kosten sparen und mit durchdachten Angeboten die Anlagen besser ausnützen. Zusätzlich zu den bisherigen Vereinen und Besuchern sollen neue Kunden zusätzliche Einnahmen bringen.

In der Verfassungskommission wurde über Herisau als Kantonshauptort diskutiert. Der Vorschlag wurde allerdings wieder verworfen. Sandra Naters und Max Eugsters Einschätzung und wie die beiden Herisau positionieren möchten.

Sandra Nater: Für mich wäre das klar ein symbolischer Akt. Herisau soll sich weiterhin als starkes Zentrum im Appenzellerland positionieren. Die Nähe zu St.Gallen-Bodensee wie zum Alpstein sind grosse Pluspunkte für uns. Herisau soll ein Dorf bleiben. Es zeichnet sich durch einen traditionellen Dorfkern aus und die Nähe zu den umliegenden Quartieren, welche mit den Streusiedlungen eine schöne Einheit bilden. Leider ist Bauland fast eine Rarität und günstiger Wohnraum lässt sich zurzeit auch kaum finden.

Max Eugster: Von aussen erhält Herisau immer wieder die Rolle des Kantonshauptortes – in Studien, in Vergleichen zwischen den Kantonshauptorten und so weiter. Eine Nennung in der Verfassung wäre wohl eher symbolischer Art. Ich werde die Stadt-Dorf-Diskussion nicht aufwärmen. Herisau hat für mich tatsächlich etwas von beidem. Ich will Herisau selbstbewusst vertreten, denn es hat viel zu bieten, ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und den Willen, sich positiv zu entwickeln. Tragen wir dies gemeinsam nach aussen!

Die Autos stauen sich mittlerweile tagtäglich auf der Alpsteinstrasse. Bild: APZ

Täglicher Stau auf der Alpsteinstrasse und das lange Warten auf die Umfahrung Herisau – Nater und Eugster über mögliche Lösungen und Handlungsbedarf bezüglich Langsamverkehr.

Sandra Nater: Das Problem an der Alpsteinstrasse besteht leider schon seit mehr als 60 Jahren, ist sie doch die meistbefahrene Strasse im Kanton. Und der Verkehr nimmt laufend zu. Lärmschutzwände könnten den Lärm sicherlich eindämmen und etwas Beruhigung für die Anwohner bewirken. Die Umfahrung wäre die Lösung. Auf die Umsetzung hat die Gemeinde keinen grossen Einfluss, diese liegt bei Kanton und Bund. Mit meiner Interpellation im Kantonsrat habe ich im Dezember auf Nachholbedarf im Langsamverkehr hingewiesen.

Max Eugster: Der Verkehr an der Gossauer- und der Alpsteinstrasse ist belastend. Darunter leiden Anwohner und die angeschlossenen Quartiere. Die Umfahrung Herisau bringt Entlastung; wird aber noch dauern. Mit der Ortsplanungsrevision müssen Grundlagen für bald entlastende Massnahmen erarbeitet werden. Dabei soll die Bevölkerung miteinbezogen werden. Mit den E-Bikes wird auch Herisau zum Velodorf. Dafür braucht es geeignete Verkehrswege und passende Abstellplätze im Zentrum und an wichtigen Treffpunkten.

Familienpolitik ist ein wichtiges Thema – nicht nur in Herisau. Bild: Keystone

In Herisau ist die Steuerbelastung für Familien im Vergleich zu den Nachbarkantonen St. Gallen und Innerrhoden relativ hoch. Wie Herisau für Familien attraktiv bleiben soll.

Sandra Nater: Die Unterschiede müssen je nach Gemeinde relativiert werden. Es stehen nicht nur die Steuern im Vordergrund. Vielmehr gilt es auch die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, sowie die Familienbetreuung, zu berücksichtigen. Hier ist Herisau sehr gut aufgestellt. Auch ist das Schul- und Bildungssystem entscheidend. Gerade mit dem Generationenspielplatz und der Sanierung von Spielplätzen geht die Gemeinde vorwärts. Bezahlbare Wohnungen, gute Bildungseinrichtungen, kulturelle Angebote und die gute Anbindung an den ÖV müssen auch in Zukunft stets hoch gewichtet werden.

Max Eugster: Mit solchen Vergleichen ist achtsam umzugehen. Die Frage ist, welche Steuern und welche Orte verglichen werden. Wichtiger scheint mir, welches Angebot den Steuern gegenübersteht. Herisau ist ein guter Wohnort für Familien. Es bietet moderne Schulen in den Quartieren mit altersgemässer individueller Förderung, ein vielfältiges Freizeit- und Vereinsangebot und ein breites Angebot zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Wichtig ist mir, diese Attraktivität zu pflegen und weiterzuentwickeln.

Aus 20 mach 4 (Variante 1), Reduktion auf 4 bis 16 (Variante 2), Streichung der Namen (Variante 3) – Mit der Revision der Kantonsverfassung sollen Gemeindefusionen ermöglicht werden. Die Kandidaten über die mögliche künftige Struktur des Kantons und allfällige Vorteile für Herisau.

Sandra Nater: Die Prozesse werden langwierig und intensiv sein. Ein Problem könnte sein, dass Herisau als einzige Gemeinde das Proporz-Wahlverfahren kennt. Ich selber kann mich zurzeit für keine der Varianten 1 bis 3 entscheiden, wenn dann am ehesten für Variante 2. Zu viele Fragezeichen wie Steuerfuss, Finanzausgleich, Volkswille der Bürger des Kantons, die finanzielle aber auch organisatorische Unterstützung des Kantons, siedlungspolitische Kriterien und vieles mehr müssten beantwortet werden.

Max Eugster: Mit der unterschiedlichen Grösse steht Herisau in einer speziellen Situation zu den anderen Gemeinden. Die Funktion als Zentrumsgemeinde beinhaltet Verantwortung ihnen gegenüber. Einheitlichere Strukturen könnten bestehende Unterschiede «glätten» und die Zusammenarbeit zwischen Kanton und Gemeinden erleichtern. Es steht aber Herisau nicht an, anderen Gemeinden zu sagen, was sie in dieser Frage zu tun haben. Sie sind autonom und beurteilen die Vor- und Nachteile der eigenen Organisation für sich und gegenüber ihrer Bevölkerung.