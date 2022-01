Urnäsch: Gegen Pensenerhöhung wird das Referendum ergriffen

Gemeindepolitik Gegen die Erhöhung des Pensums für das Gemeindepräsidium in Urnäsch wird das Referendum ergriffen Urs und Regina Dörig haben zusammen mit einigen Einwohnerinnen und Einwohnern die IG «Kostenbewusste Gemeindeführung» ins Leben gerufen. Sie sammeln nun Unterschriften gegen den neusten Beschluss des Gemeinderates. Jesko Calderara 31.01.2022, 18.24 Uhr

Das Pensum für das Gemeindepräsidium in Urnäsch soll auf 60 Prozent aufgestockt werden. Bild: Viviana Troccoli

In Urnäsch soll das Pensum des Gemeindepräsidiums auf Anfang 2023 um 20 auf 60 Prozent erhöht werden. Dies hat die Gemeinde am vergangenen Freitag mitgeteilt. Gegen diesen Vorschlag regt sich in der Hinterländer Gemeinde Widerstand. Einige Urnäscherinnen und Urnäscher zeigen sich besorgt über die steigenden Kosten für die Verwaltung und die Führung der Gemeinde Urnäsch. Sie haben sich daher zur IG Kostenbewusste Gemeindeführung zusammengeschlossen.

Urs Dörig hat zusammen mit seiner Frau Regina das Referendum ergriffen. Bild: APZ

Nun will die IG mit dem fakultativen Referendum die vom Gemeinderat beschlossene Aufwertung des Gemeindepräsidiums bekämpfen. «Mit der Erhöhung wäre es kein Ehrenamt mehr», sagt Urs Dörig, der zusammen mit seiner Frau Regina den Kopf des Referendumskomitees bildet. Nicht zuletzt aus diesem Grund lehnt er die Idee ab.

Aufstockung kostet 37'000 Franken

Die Frage, wie der Gemeinderat organisiert werden soll, ist in Urnäsch seit längerem ein Thema. 2018 hatte eine breit abgestützte Arbeitsgruppe die nun angestrebte Lösung ausgearbeitet. Weil Gemeindepräsident Peter Kürsteiner Ende Jahr bei seinem externen Arbeitgeber frühpensioniert wird, soll sein Pensum in einem ersten Schritt auf 60 Stellenprozente erhöht werden. In einem zweiten Schritt steht gar ein Vollamt von mindestens 80 Prozent zur Diskussion.

Die IG Kostenbewusste Gemeindeführung spricht sich vor allem aus finanziellen Überlegungen dagegen aus. Ein Vollamt mit 100 Prozent würde für die Gemeinde Urnäsch 185'000 Franken kosten, heisst es in einer Medienmitteilung. Die Aufstockung des Pensums auf 60 Prozent verursacht einen Mehraufwand von 37'000 Franken pro Jahr. Eine Reduktion der Anzahl Gemeinderäte ist aber dennoch kein Thema, was Dörig unverständlich findet. Das Gremium soll auch künftig aus neun Mitgliedern bestehen.

Nach Ansicht der IG kann sich Urnäsch keine so teure Gemeindeführung leisten. Im Voranschlag 2022 sind für die Exekutive (Gemeinderat und Kommissionen) knapp 212'000 Franken vorgesehen. Die Kosten für die Verwaltung sind netto (abzüglich Einnahmen aus Dienstleistungen und Gebühren) mit annähernd 962'000 Franken veranschlagt. Somit würden gemäss der IG Exekutive und Verwaltung den Steuerzahler in Urnäsch im laufenden Jahr über 1,17 Millionen Franken kosten. Es dürfe nicht sein, dass der Aufwand für Verwaltung und Führung unaufhörlich steigt, kritisiert das Komitee. «Diese Ausgaben müssen endlich gebremst werden.»

IG sieht Möglichkeiten für Kosteneinsparungen

Die Initianten des Referendums argumentieren darüber hinaus mit dem kantonalen Finanzausgleich. Urnäsch ist der grösste Empfänger und erwartet im laufenden Jahr 1,84 Millionen Franken. «Die Gebergemeinden achten mit Argusaugen, wie die grössten Bezüger des Finanzausgleiches ihre Mittel einsetzen.» Nach Ansicht von Dörig hat die Hinterländer Gemeinde keinen Spielraum mehr für Mehrausgaben, nachdem zuletzt ein neues Gemeindehaus gebaut wurde. Das Finanzausgleichsgesetz wird zurzeit überarbeitet. Es sei kaum anzunehmen, dass die neuen Bestimmungen strukturerhaltend sein werden, vermutet die IG.

Für sie ist deshalb klar: «Entweder es gelingt der Gemeinde Urnäsch, ihre Führungskosten im heutigen Rahmen zu halten, oder besser noch, sie zu senken.» Ansonsten müsse die Gemeinde ihre Strukturen überdenken. Wenn die Anforderungen steigen, könnten nicht einfach die Ausgaben erhöht werden, heisst es in der Medienmitteilung weiter. «Es ist zu überlegen, wo gespart werden kann, welche Aufgaben mit anderen Gemeinden gemeinsam effizienter gemacht werden können, oder ob die heutigen Gemeindestrukturen noch zeitgemäss sind.» Laut der IG muss die Gemeinde daher die Ausgaben für Verwaltung und Führung im Griff haben. Die vom Gemeinderat beschlossene Pensenerhöhung für das Gemeindepräsidium und die damit verbundenen Mehrkosten liegen quer in der heutigen Landschaft, betont die IG Kostenbewusste Gemeindeführung.

Die Referendumsfrist läuft noch bis 11. Februar. Gemäss der Urnäscher Gemeindeordnung sind 30 Unterschriften notwendig.