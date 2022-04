Grub: Am 25. September wird das Gemeindepräsidium neu bestellt

Gemeindepolitik Nach dem Wegzug von Andreas Pargätzi: Am 25. September wird in Grub das Gemeindepräsidium neu bestellt Ende Monat verlässt der Gemeindepräsident die Grub. Nun steht fest, wann seine Nachfolgerin oder sein Nachfolger gewählt wird. Bis dahin wird Vizegemeindepräsidentin Regula Delvai die Geschäfte übernehmen. Weitere Themen an der öffentlichen Versammlung waren die Jahresrechnung 2021 und die gescheiterte Zentrumsüberbauung. Jesko Calderara 27.04.2022, 17.00 Uhr

Noch gibt es keine Kandidierenden für das Gruber Gemeindepräsidium. Bild: APZ

Andreas Pargätzi ist noch bis Ende Apirl Gemeindepräsiden von Grub. Bild: PD

Zum letzten Mal leitete Gemeindepräsident Andreas Pargätzi am Dienstagabend in Grub eine öffentliche Versammlung. Weil er Ende Monat aus der Vorderländer Gemeinde wegzieht, wird eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger gesucht. Die Ergänzungswahl findet am 25. September statt, wie Vizegemeindepräsidentin Regula Delvai bestätigte. Ein allfälliger zweiter Wahlgang wäre am 27. November. Kandidierende gibt es noch keine. Ab 1. Mai wird deshalb Delvai interimistisch Pargätzi ersetzen. Einen Monat später werden dann die neu gewählten Gemeinderatsmitglieder Nicole Näf, Franziska Senn, Mathias Züst und Marco Streuli ihre Arbeit aufnehmen. Sie stellten sich an der Versammlung in der Turnhalle Grub den rund 15 Anwesenden vor.

Hauptthema war jedoch die Jahresrechnung 2021. Diese schliesst bei einem Gesamtaufwand von etwas mehr als 7 Millionen Franken mit einem Aufwandüberschuss von rund 180'000 Franken ab. Budgetiert war ein Verlust von 35’000 Franken. Grund für den Schlechterabschluss sind Mehraufwendungen in verschiedenen Ressorts. So stiegen beispielsweise die Kosten der Verwaltung, weil aufgrund einiger personeller Ausfälle externe Fachleute beigezogen werden mussten. Höhere Kosten fielen auch in den Bereichen Gesundheitswesen, Verkehr und Schule an. In letzterem Ressort besucht ein weiteres Kind die Sonderschule, und infolge Mutterschaftsurlaub sowie krankheitsbedingten Ausfällen mussten mehr Stellvertretungen eingestellt werden.

Arbeitsgruppe zur Zentrumsüberbauung geplant

Das Investitionsvolumen betrug 2021 rund 949'000 Franken, was deutlich unter dem Voranschlag (1,5 Millionen Franken) liegt. Die grössten Vorhaben waren die Investitionen in die Wasserversorgung und Tiefbauprojekte. Der Aufwandüberschuss wird dem Eigenkapital abgezogen, das neu noch rund 4,3 Millionen Franken beträgt. Die Jahresrechnung 2021 untersteht vom

10. bis 31. Mai dem fakultativen Referendum.

In der Fragerunde kam die gescheiterte Zentrumsüberbauung zur Sprache. Die Stimmberechtigten lehnten im September 2020 den Überbauungsplan ab. Nun will der Gemeinderat einen weiteren Anlauf nehmen, wie Delvai sagte. Dazu wird eine Arbeitsgruppe eingesetzt, in der auch die betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner des Neubauprojekts eingebunden werden sollen. Delvai bestätigte zudem das in Grub kursierende Gerücht, wonach die Gemeinde ihrem Bauamtsmitarbeiter Marcel Tibisch gekündigt hat. Tibisch kritisierte an der letzten Versammlung im März unter anderem den Gemeinderat. Damit habe die Kündigung allerdings nichts zu tun, sagte Delvai. Auf die Gründe ging sie nicht näher ein.