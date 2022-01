Ausländerstimmrecht in Herisauer Einwohnerrat angenommen

Gemeindeordnung Antrag der SVP scheitert: Ausländerstimmrecht in Herisau nimmt erste Hürde Der Entwurf der neuen Gemeindeordnung führte im Einwohnerrat Herisau zu einer angeregten, zeitintensiven Debatte. Rund die Hälfte der zu beratenden Artikel wird deshalb in einer nächsten Sitzung behandelt. Ramona Koller 27.01.2022, 18.15 Uhr

Der Einwohnerrat tagte wiederum im Kantonsratssaal. Bild: rak

Nach 20 Jahren wir die Gemeindeordnung in Herisau revidiert. Am Mittwoch wurde der vom Gemeinderat erarbeitete Vorschlag vom Einwohnerrat beraten. Viereinhalb Stunden dauerte die Debatte – und sie ist noch nicht abgeschlossen. Die Hälfte der zu beratenden Artikel wird in der nächsten Sitzung behandelt. Einige der Anträge der vorberatenden parlamentarischen Kommission und der Parlamentarier spalteten die Meinungen in den Fraktionen.

Ausländerstimmrecht sorgt für Reaktionen

Einer der Anträge, der für Diskussionen sorgte, war jener der SVP-Fraktion. Sie wollte das Ausländerstimmrecht ersatzlos streichen. Der Fraktion sei es wichtig, dass stimmberechtigte Personen für die Schweizer Werte, Sitten und Gepflogenheiten leben. Wer sich für die öffentlichen Anliegen und Interessen interessiere, sei herzlich dazu eingeladen, den Schweizer Pass zu beantragen, sagte der Sprecher.

Die SP-Fraktion wehrte sich gegen diesen Antrag. Das Stimmrecht sei keine Folge, sondern ein Teil des Einbürgerungsprozesses. Auch die Mitte/EVP-Fraktion war dafür, dass Ausländerinnen und Ausländer abstimmen dürfen. Sie verwies auf Gemeinden, unter anderem in Appenzell Ausserrhoden, welche dieses Recht bereits eingeführt hätten.

Unterstützung aus dem Gemeinderat

Der Gemeinderat sprach sich für das Ausländerstimmrecht aus, als Zeichen der Offenheit gegenüber seiner Bevölkerung. Um das Stimmrecht zu erhalten, hätten Ausländerinnen und Ausländer bereits wichtige Integrationsschritte, beispielsweise im Rahmen der Niederlassungsbewilligung, unternommen, sagte Gemeindepräsident Max Eugster. Als Voraussetzung für das Stimmrecht muss eine Person nach heutigem Recht zehn Jahre in der Schweiz leben. Je nach dem, was die Revision der Kantonsverfassung ergibt, müssen die Personen davon fünf Jahre in Ausserrhoden wohnhaft sein.

Die Fraktion Gewerbe/PU sah sich gezwungen, den Antrag grossmehrheitlich abzulehnen. Man sei dafür, dass Ausländerinnen und Ausländer abstimmen dürfen. Nicht einverstanden war man hingegen, dass Personen ohne Schweizer Pass in Parlamente wie den Einwohner- oder Gemeinderat gewählt werden könnten. Die Fraktion äusserte in der Vernehmlassung den Wunsch, zwischen aktivem und passivem Wahlrecht zu unterscheiden. Gemeindeschreiber Thomas Baumgartner erklärte allerdings, dass aufgrund des übergeordneten Rechts jede stimmberechtigte Person in ein politisches Amt gewählt werden könne. Eine Trennung der Rechte sei nicht möglich.

Auf Antrag der Einwohnerratspräsidentin Karin Jung wurde eine Konsultativabstimmung durchgeführt, die keinen Einfluss auf die Gemeindeordnung habe, aber als Zeichen für den Kantonsrat dienen solle. Nur für das aktive Wahlrecht oder gar kein Wahlrecht für Ausländer sprachen sich je sieben Einwohnerrätinnen und Räte aus. 17 Personen hoben ihre Hand für die Einführung des aktiven und passiven Wahlrechts. Man werde dieses Ergebnis dem Kantonsrat weiterleiten. Der für die Gemeindeordnung relevante Antrag auf Streichung des Ausländerstimmrechts wurde schliesslich mit 18 Nein- zu 13 Ja-Stimmen abgelehnt.

Anzahl benötigter Unterschriften soll verdoppelt werden

Die parlamentarische Kommission beantragte die Erhöhung der Anzahl benötigter Unterschriften für ein Referendum oder eine Initiative um 100 auf 200. Die Fraktion Mitte/EVP sieht keinen Anlass für die Änderung in Anbetracht der fünf ergriffenen Referenden in den vergangenen zehn Jahren. Auch der Gemeinderat fand 100 Unterschriften angemessen. Dies auch aufgrund des Verhältnisses zu den benötigten Unterschriften auf kantonaler Ebene.

Unterstützt wurde der Antrag hingegen von der SP, da die Erhöhung der benötigten Stimmenanzahl leichtsinnigen Initiativen eine kleinere Chance bieten würden. Der Antrag der Kommission wurde vom Einwohnerrat mit einer Mehrheit von zwei Dritteln angenommen.

Budget soll in Kompetenz des Einwohnerrats bleiben

250 Bürgerinnen und Bürger forderten im Rahmen der Vernehmlassung dass das Volk abschliessend in einem fakultativen Referendum über das Budget befinden kann. Der entsprechende Antrag der Fraktion Gewerbe/PU erhielt von der SVP-Fraktion Unterstützung. Diese wertet die Forderung als Zeichen dafür, dass das Volk mit dem Ablauf wie er heute ist, nicht mehr einverstanden sei.

Der Gemeinderat begründete seine ablehnende Haltung unter anderem damit, dass die Zahlen im Budget so komplex seien, dass selbst einzelne Einwohnerrätinnen und -räte diese in der Form, wie sie aufgearbeitet wurden, nicht verstünden. Die SP-Fraktion argumentierte, dass unter Einhaltung einer Referendumsfrist das Budget bereits in der Septembersitzung und somit zu früh verabschiedet werden müsste. Auch, dass das Stimmvolk durch Abstimmungen bei grossen Investitionen bereits über ein Mitspracherecht verfüge, bewog die Fraktion zur Ablehnung. Die FDP-Fraktion führte ausserdem an, dass die Debatte wichtig sei, und diese nicht auf schriftlichem Weg mit der Bevölkerung stattfinden könne. Der Antrag wurde mit 17 zu 13 Stimmen abgelehnt.

Weitere Ergebnisse

Den Anträgen der SP, beziehungsweise der PK, die aktive Pflege der Biodiversität und den barrierefreien Zugang zu digitalen Informationen in der Gemeindeordnung festzuhalten, wurde klar zugestimmt. Auf Antrag der FDP-Fraktion wurde die Möglichkeit, Petitionen einzureichen sowie parlamentarische Kommissionen für die Aufarbeitung besonderer Vorkommnisse einzusetzen, im Entwurf der Gemeindeordnung verankert. Durchgesetzt hat sich mit deutlicher Mehrheit zudem ein Antrag der Fraktion Gewerbe/PU, der verlangte, dass explizit auch der Beginn und nicht nur die Ergebnisse einer Vernehmlassung durch die Gemeinde kommuniziert werden, sowie eine Präzisierung zur Zusammensetzung des Büros des Einwohnerrats. Ein weiterer Antrag von Marc Wäspi (Gewerbe/PU-Fraktion), das Präferenzwahlsystem einzuführen, wurde klar abgelehnt.

Einwohnerrat nimmt sich mehr Zeit für die Beratung

In Folge eines Ordnungsantrags von Einwohnerrat André Fuchs, der mit 25 zu 3 Stimmen angenommen wurde, vertagte der Einwohnerrat die Debatte über die Artikel 21 bis 42 auf die nächste Sitzung.

Nachdem der Einwohnerrat den angepassten Entwurf der Gemeindeordnung verabschiedet hat, wird der Antrag der PK, eine Volksdiskussion durchzuführen, geprüft. Unabhängig von der Volksdiskussion kann der Entwurf im Einwohnerrat in einer zweiten Lesung behandelt werden. Eine Volksdiskussion bedingt aber, dass deren Ergebnisse danach in einer zweiten Lesung diskutiert werden. Der Regierungsrat genehmigt die neue Gemeindeordnung abschliessend nach der Annahme durch das Volk.