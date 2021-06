Urnäsch fordert Gemeindemehr

Gemeindefusionen «Verkomplizierung» oder «faire Ausgangslage»: Urnäsch pocht auf die Einführung eines Gemeindemehrs – die Parteien sind gespalten Urnäsch fordert den Ausserrhoder Regierungsrat auf, die gesetzlichen Bestimmungen für die Einführung eines Gemeindemehrs zu schaffen. Ein solches wäre bei einer Fusion der Gemeinden zwingend notwendig. Eine Umfrage bei den Parteien zeigt: Nicht alle begrüssen diese Forderung. Astrid Zysset 10.06.2021, 05.00 Uhr

Urnäsch hat als erste Gemeinde die Forderung nach einem Gemeindemehr gestellt. Bild: APZ

Die Gemeinde Urnäsch hat ihre Stellungnahme zum Entwurf der totalrevidierten Kantonsverfassung vorgelegt. Darin enthalten ist eine Forderung. Und zwar diejenige nach der Einführung eines Gemeindemehrs. Im September 2022 soll die vom Regierungsrat angekündigte Abstimmung über den Gegenvorschlag zur Volksinitiative «Starke Ausserrhoder Gemeinden» stattfinden. Diese beinhaltet eine Reduktion der Anzahl Gemeinden. Eine Option ist, dass es von den ursprünglich 20 nur noch vier Gemeinden geben könnte.

Gemäss Thomas Thym, Gemeindevizepräsident von Urnäsch, besteht dann die Gefahr, dass im Falle eines Stimmenmehrs die drei bis vier grossen Orte (beispielsweise Herisau, Heiden und Teufen) über das Schicksal der kleineren entscheiden könnten. «Unsere Idee ist es, analog zum Ständemehr auf Bundesebene, ein Gemeindemehr für unseren Kanton einzuführen, um eine faire Ausgangslage zu schaffen.» So würde nicht nur das Volksmehr bei einer Abstimmung gelten, sondern zusätzlich müsste auch die Mehrheit der Gemeinden ihre Zustimmung zu einer Vorlage geben. Die Meinung jeder einzelnen Gemeinde würde somit nach wie vor gewichtet.

Thomas Thym ist seit 2018 Gemeindevizepräsident in Urnäsch. Bild: PD

Regierungsrat wird aufgefordert, gesetzliche Rahmenbedingungen festzulegen

Doch warum kommt die Forderung jetzt im Rahmen der Totalrevision der Kantonsverfassung? «Die Kantonsverfassung hängt eng mit einer allfälligen Gemeindefusion zusammen. Die Verfassung ist schliesslich derjenige Ort, wo die Regeln für das Wahlprozedere festgelegt werden.» So steht im Rahmen der Totalrevision aktuell auch zur Debatte, ob die Gemeinden noch namentlich erwähnt werden sollen oder nicht.

Ob die Abstimmung über die Gemeindefusionen oder ob die Totalrevision der Kantonsverfassung zuerst umgesetzt wird, ist noch offen. Ungeachtet dessen ist es für Thym und den Urnäscher Gemeinderat jetzt an der Zeit, den Regierungsrat aufzufordern, die nötigen gesetzlichen Grundlagen für die Einführung eines Gemeindemehrs zu schaffen. Thym weiter:

«Der Ball liegt nun bei der Regierung. Wir haben unseren Wunsch ausreichend dargelegt.»



Es ist ein Wunsch, der schon länger besteht. Gemäss dem Gemeindevizepräsidenten ist ein Gemeindemehr schon mehrfach innerhalb des Gemeinderates diskutiert worden. Und auch habe er von anderen, kleinen Gemeinden gehört, dass sie ein solches ebenfalls begrüssen würden. «Wir Urnäscher sind jetzt hier einfach etwas nach vorne geprescht», so Thym.

Reto Altherr, Präsident der Ausserrhoder Gemeindepräsidentenkonferenz Bild: PD

Reto Altherr, Präsident der Ausserrhoder Gemeindepräsidentenkonferenz, bestätigt, dass der Vorschlag des Gemeindemehrs nicht neu ist. Für die Vorstandssitzung vom 15. Juni ist das Thema traktandiert, und am 30. Juni wird es schliesslich mit allen Gemeindepräsidentinnen und Gemeindepräsidenten beraten.

EVP und FDP zeigen sich verhalten

Mathias Steinhauer, EVP-Präsident Bild: PD

Doch bereits jetzt ist klar: Zumindest bei den Parteien stösst der Vorschlag nicht ausschliesslich auf Zustimmung. Für die Ausserrhoder EVP ist die Forderung nach einem Gemeindemehr zwar verständlich, jedoch verfassungsmässig nicht vorgesehen. Zudem würde sie eine «weitere Verkomplizierung der politischen Prozesse mit sich bringen, was für unseren kleinen Kanton unabsehbare Folgen hätte», so EVP-Präsident Mathias Steinhauer. Darum lehnt die Partei die Forderung ab.

Monika Bodenmann-Odermatt, Präsidentin FDP Bild: PD

Die FDP hat sich bislang noch nicht mit der «Urnäscher Idee» beschäftigt, wie Präsidentin Monika Bodenmann-Odermatt ausführt. «Grundsätzlich halte ich aber nicht viel davon, dass die einzelne Bürgerstimme an Gewicht verlieren soll. Es wäre ein Experiment, bei dem die rechtliche Situation gründlich geklärt werden müsste.»

Glen Aggeler, Vizepräsident Mitte Bild: PD

Die Mitte Appenzell Ausserrhoden hat die Urnäscher Forderung zur Kenntnis genommen. Solche Hinweise gelte es, ernst zu nehmen, sagt Vizepräsident Glen Aggeler. Trotzdem äussert man sich skeptisch: «Bisher war es in unserem kleinräumigen Kanton nicht das Problem, dass die grösseren Gemeinden die kleineren überstimmt hätten. Ein Gemeindemehr würde auch zu grotesken Situationen führen, dass gegebenenfalls ein Stimmenmehr für eine Vorlage wäre und eine Vorlage am Gemeindemehr scheitern würde. Damit wäre unser bisheriges urdemokratische System in Frage gestellt.»

SVP und Parteiunabhängige sind nicht abgeneigt

Die SVP ist indes der Ansicht, dass es irgendeine Form des regionalen Ausgleichs braucht. Das Gemeindemehr wäre ein mögliches Szenario. «Wir erwarten insbesondere vom Regierungsrat Ideen und Lösungsvorschläge, dann können die Vor- respektive Nachteile der einzelnen Varianten beurteilt werden», sagt Präsident Anick Reto Volger.

Und die Parteiunabhängigen verstehen die Forderung aus Urnäsch. In der Vernehmlassung haben sie eine Empfehlung an den Regierungsrat ausgesprochen, die ebenfalls eine zusätzliche Mitbestimmung der kleinen Gemeinden gewährleisten soll.

Die SP AR war für eine Stellungnahme nicht erreichbar.