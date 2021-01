Gemeindefusionen Soll Schönengrund zu St.Gallen wechseln? Einwohner sagen Nein In einer Umfrage wollte die Gemeinde Schönengrund eruieren, ob für die Bürgerinnen und Bürger ein Kantonswechsel vorstellbar ist. Noch sind die Resultate nicht ausgewertet. Aber ein Meinungsbild zeichnet sich bereits ab. Astrid Zysset 31.01.2021, 12.00 Uhr

Die rund 500-Einwohner-Gemeinde Schönengrund liegt zwar nahe an

St. Gallen, will jedoch dem Appenzellerland zugehörig bleiben. Bild: APZ

Es ist nur eine Idee, eine Vision. Völlig von der Hand zu weisen ist sie jedoch nicht. Vergangenen November publizierte der Gemeinderat von Schönengrund in seinem Mitteilungsblatt eine Umfrage zu der vom Regierungsrat lancierten Diskussion zu möglichen Gemeindefusionen. Eine Teilfrage dabei war: «Könnten Sie sich, abgesehen von der realen Möglichkeit, einen Kantonswechsel und eine Fusion mit der Gemeinde Neckertal vorstellen?» Seit Jahrzehnten arbeiten die beiden Gemeinden eng zusammen. Dies im Bereich der Primarschule, der Feuerwehr, der Spitex oder auch beim Abwasser. Mehr noch: Schönengrund bildet mit Wald SG (Neckertal) sogar eine gemeinsame Ortschaft.

Thorsten Friedel ist Gemeindepräsident von Schönengrund. Bild: PD

Noch sind die Umfrageergebnisse nicht vollständig ausgewertet. Schönengrunds Gemeindepräsident Thorsten Friedel hat die rückgesandten Antworten kurz durchgesehen und wartet nun die genaue Auswertung ab. Angaben, wie viele Personen sich einen Kantonswechsel tatsächlich vorstellen könnten, kann er daher noch nicht machen. Aber: «Auf den ersten Blick würde ich sagen, dass es für den Grossteil der Bevölkerung nicht in Frage kommt, dem Appenzellerland den Rücken zu kehren.» Das Herz des Schönengröndlers schlage nun mal für seine Heimat. Einen Beitritt zu St.Gallen erachtet der Gemeindepräsident in naher Zukunft daher für ausgeschlossen. Mit der Umfrage will die Gemeinde jedoch «den Puls der Bürgerinnen und Bürger spüren», wie Friedel es nennt. Sollten deutlich über 50 Prozent der Rückmeldungen für einen solchen Zusammenschluss sein, würde der Gemeinderat das Anliegen ernsthaft prüfen lassen.

Das Bauchgefühl sagt «Nein»

Eine kurze Umfrage in der Bevölkerung zeigt: Gross ist der Wunsch nach einem Zusammenschluss tatsächlich nicht. Peter Gassner, Mitglied der Gewässerschutz- und Entsorgungskommission, würde lieber eine Fusion mit Schwellbrunn oder Waldstatt begrüssen. Dort besteht eine langjährige Zusammenarbeit in verschiedenen Verwaltungsbereichen. Oder mit Urnäsch, da Schönengrund bis 1720 zur Kirchhöri Urnäsch gehörte. Aber ein Kantonswechsel kommt für Gassner eher nicht in Frage. Warum?

«Ich kann es nicht einmal genau sagen. Es ist einfach ein Bauchgefühl, das mich dazu verleitet, dies abzulehnen.»

Tony Häfliger von «Häfliger + Blandford Übersetzungen» lehnt eine Fusion ebenfalls ab. «Wenn Sie Appenzeller finden, die eine Fusion mit dem Kanton St.Gallen begrüssen, würde mich das sehr wundern. Was hier im Übrigen sehr viel mehr Sinn macht, wäre eine Arrondierung der ausserrhodischen Grenze durch die Eingemeindung des in den Kanton hineinragenden Ortsteils Wald. Aber wenn Sie einen Toggenburger finden, der dies begrüsst, würde mich das ebenfalls sehr wundern.»

Hans Wehrlin von der FDP Schönengrund sagt: «Eine allfällige Fusion mit St.Gallen kann ich in keiner Art und Weise begrüssen. Wir sind Appenzeller und nach Herisau orientiert. Für uns funktioniert diese Richtung bestens.» Anick Reto Volger von der SVP erachtet eine Fusion über die Kantonsgrenzen hinweg zudem als «politisch illusorisch». Er sieht auch weder einen Nutzen noch einen möglichen Mehrwert in einem solchen Schritt. «Im Weiteren stellt sich die Frage: Wo hören wir auf? Herisau könnte mit Gossau und Teufen mit St.Gallen fusionieren, da ja überall die Gemeinden an den Kanton St.Gallen grenzen. Wenn wir einen solchen Schritt überlegen, müssten wir überregional oder in Wirtschaftsräumen denken und die Kantonsgrenzen generell hinterfragen.» Das erscheint für Volger derzeit jedoch abwegig.

Fusion wäre theoretisch möglich

Wäre denn eine Fusion aber theoretisch vorstellbar? «Wenn es die Kantonsgrenze nicht geben würde, hätten wir wohl aufgrund unserer geografischen Lage im oberen Neckertal und der bestehenden Kooperationen schon länger einen Zusammenschluss mit der Gemeinde Neckertal ins Auge gefasst», so Schönengrunds Gemeindepräsident weiter. Ein Wechsel in einen anderen Kanton ist grundsätzlich möglich. Jüngstes Beispiel in der Geschichte: Die Berner Gemeinde Moutier stimmte im Juni 2017 dem Beitritt zum Jura zu. Noch ist der Kantonswechsel nicht vollzogen, da die Abstimmung anschliessend für ungültig erklärt wurde. Doch in diesem Jahr soll erneut über die Kantonszugehörigkeit an der Urne befunden werden. Friedel gibt zu bedenken, dass auch im Fall von Schönengrund ein langer Schnauf vonnöten wäre. Die politischen Prozesse bräuchten ihre Zeit. Sollten die Gemeinden eine Fusion befürworten, müssten die Kantone wie auch der Bund noch grünes Licht geben. Fusionsgedanken gab es in Schönengrund überdies bereits vor 100 Jahren schon einmal: Mit dem Ortsteil Wald SG wurde ein Zusammenschluss geprüft. Dieser wurde aber von St.Peterzell schliesslich verworfen.