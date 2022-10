Gemeindefinanzen Urnäsch will 1 Million investieren: Der Voranschlag rechnet mit einem Ausgabenüberschuss Die Gemeinde Urnäsch plant für 2023 mit einem Ausgabenüberschuss von rund 754'000 Franken sowie Investitionen von knapp 1,2 Millionen Franken. Der Steuerfuss bleibt bei 4,2 Einheiten. 21.10.2022, 15.00 Uhr

In Urnäsch sind für 2023 Investitionen in der Höhe von gut 1 Million Franken geplant. Bild: Reto Martin

Der vom Gemeinderat verabschiedete Voranschlag 2023 der Erfolgsrechnung basiert auf einem unveränderten Steuerfuss von 4,2 Einheiten und weist einen Gesamtaufwand von knapp 22,5 Millionen Franken auf. Der geplante Fehlbetrag von gut 754’000 Franken kann gemäss Mitteilung der Gemeinde über das Eigenkapital gedeckt werden.

In der Investitionsrechnung sind Nettoausgaben von 1,17 Millionen Franken vorgesehen. Dank des Eigenkapitalpolsters von rund 11,4 Millionen Franken könne der erwartete Rückschlag problemlos aufgefangen werden, schreibt der Gemeinderat. Der Abbau des Eigenkapitals im budgetierten Rahmen sei verantwortbar.

Höhere Kosten für Schule und Kinderbetreuung

Gegenüber dem Vorjahresbudget ist ein Wachstum des Gesamtergebnisses zu verzeichnen; der Gesamtaufwand steigt um 12,3 Prozent. Der für 2023 budgetierte Verlust ist knapp 266’000 Franken höher wie jener des Vorjahres. Wie die Gemeinde mitteilt, liegt das höhere Defizit vor allem in den höheren Schulkosten aufgrund steigender Schülerzahlen, den zu erwartenden Kosten durch die Einführung des Kinderbetreuungsgesetzes sowie die aufgrund der demografischen Entwicklung steigenden Beiträge an die Pflegefinanzierung.

Mehrausgaben zu erwarten seien bei den Verwaltungsliegenschaften aufgrund der Abschreibungen für die neue Kanzlei und die massiv gestiegenen Energiekosten. Mindereinnahmen sind zu erwarten beim kantonalen Finanzausgleich aufgrund der nochmals gestiegenen Steuerkraft. Die Gemeinde entwickle sich dank reger Bautätigkeit erfreulich und könne mit einer weiteren Zunahme der Fiskalerträge rechnen. Gestützt auf den Stand der Steuereingänge per dato sowie die Empfehlung des Kantons, erscheint der budgetierte Fiskalertrag von gesamthaft gut 7,16 Millionen Franken – Mehreinnahmen gegenüber Vorjahresbudget von 500’000 Franken – zuversichtlich, aber realistisch.

Aussensanierung des Schulhauses Mettlen

Bei den exogenen Gemeindeanteilen rechnet Urnäsch mit Ausgaben von 1,62 Millionen Franken. Der Blick in die Investitionsrechnung zeigt, dass sich die veranschlagten Investitionen ab 2023 auf dem üblichen Niveau von plus/minus 1 Million Franken pro Jahr einpendeln. Dies, nachdem zuletzt vor allem der Neubau der Gemeindekanzlei zu einer Investitionsspitze geführt hat.

2023 sind folgende wesentliche Investitionen geplant: Aussensanierung Schulhaus Mettlen (535’000 Franken), zweite Etappe Sanierung Schönaustrasse (Bereich Egglibach) (55’000 Franken), Sanierung Bahnhof Zürchersmühle (Gemeindeanteil) (100’000 Franken). Weiter hat der Forstbetrieb den Ersatz der Forstspezialkombimaschine veranschlagt mit 480’000 Franken.

Die Abschreibungen sind mit 1,58 Millionen Franken veranschlagt. Das abzuschreibende Verwaltungsvermögen betrug per 31. Dezember 2021 rund 17,2 Millionen, per Ende 2023 wird es voraussichtlich auf rund 19,44 Millionen anwachsen. Die Gemeindekanzlei wird 2023 erstmals mit jährlich 140’000 Franken abgeschrieben. Die Vorfinanzierungsreserve von total 1,2 Millionen wird mit jährlich 36’400 Franken aufgelöst. Somit belastet der Neubau der Gemeindekanzlei die Jahresrechnung die nächsten 33 Jahre mit Nettoabschreibungen von 103’600 Franken pro Jahr.

Budgetversammlung und Abstimmung am 6. Dezember

Der Aufgaben- und Finanzplan für die Jahre 2024 bis 2026 kann ab Mitte November von der Gemeindewebsite heruntergeladen werden. Die Budgetversammlung ist auf 6. Dezember, 20 Uhr, in der Mehrzweckhalle Au festgelegt. Der Voranschlag 2023 wird in gekürzter Form bis spätestens am 14. November allen Haushaltungen zugestellt. Die ausführliche Variante kann ab dann auf der Website der Gemeinde abgerufen oder bei der Finanzverwaltung bestellt werden (071 365 60 62). (gk)