In Trogen wird der Voranschlag 2023 abgelehnt

Gemeindefinanzen Trogen lehnt den Voranschlag ab, vier Ausserrhoder Gemeinden senken die Steuern In den Ausserrhoder Gemeinden sowie im Bezirk Oberegg wurde über Budgetvorlagen und Steuerfüsse abgestimmt. Trogen sagt Nein zum Voranschlag 2023. Mea McGhee 27.11.2022, 16.46 Uhr

Teufen hat bereits den tiefsten Steuerfuss in Ausserrhoden. Die Stimmeberechtigen genehmigen eine weitere Reduktion um 0,1 auf 2,6 Einheiten. Hanspeter Schiess

In Herisau befindet der Einwohnerrat an seiner Sitzung vom 7. Dezember über den Voranschlag 2023. Der Voranschlag der Gemeinde Urnäsch wird an der Budgetversammlung mit Abstimmung am 6. Dezember beraten.