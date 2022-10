Gemeindefinanzen Teufen will die Steuern noch einmal senken – der Gemeinderat plant für 2023 Investitionen von 20 Millionen Franken Der Teufner Voranschlag für das Jahr 2023 sieht eine Reduktion des Steuerfusses um 0,1 Einheiten und einen Ertragsüberschuss von 18’100 Franken vor. Hohe Beträge gehen an den Neubau des Sekundarschulhauses und den Anschluss an die ARA St.Gallen. 21.10.2022, 16.20 Uhr

Dorfansicht von Teufen, Appenzell Ausserrhoden, am Mittwoch, 21. September 2016 Benjamin Manser / TAGBLATT Benjamin Manser

Der Voranschlag der Teufner Erfolgsrechnung weist für 2023 einen geringen Ertragsüberschuss von 0,02 Millionen aus unter Berücksichtigung eines um 0,1 Einheiten reduzierten Steuerfusses auf 2,6 Einheiten für natürliche Personen. Auf operativer Stufe resultiert gemäss Medienmitteilung ein Verlust von 2,54 Millionen Franken.

Der Gemeinderat erachtet eine Steuerreduktion im gleichen Umfang wie im Vorjahr aus drei Gründen als angebracht:

2021 wurde eine Vorfinanzierung über 8 Millionen zu Gunsten des neuen Sekundarschulhauses gebildet. Damit wurde die Eigenkapitalsituation nochmals massgeblich verbessert.

Für das laufende Jahr zeichnet sich ein deutlich über den Erwartungen liegendes Resultat ab.

Die kantonale Steuerverwaltung geht in ihren aktuellen Steuerprognosen nicht von wesentlichen Rückgängen im kommenden Jahr aus.

Unter Berücksichtigung der vorgenannten Steuerfussreduktion sieht der Voranschlag 2023 gegenüber 2022 einen Anstieg der allgemeinen Steuereinnahmen (ohne Sondersteuern) um 14,1 Prozent auf 32,025 Millionen vor. Das sind 1,25 Millionen Franken weniger als die effektiven Eingänge im Jahr 2021 (-3,8 Prozent). Aufgrund der mittelfristigen Finanzplanung geht der Gemeinderat davon aus, dass in den nächsten Jahren keine weiteren Steuerreduktionen angezeigt sein werden.

Höherer Personalaufwand

Der Personalaufwand ist mit 25,37 Millionen Franken um 1,3 Millionen höher als im Voranschlag 2022 (+5,4 Prozent). Für das Personal in der Verwaltung und in den Heimen sind ein Teuerungsausgleich von 1,5 Prozent sowie ein Betrag von 1,3 Prozent für individuelle Lohnanpassungen vorgesehen. Es wird von einem nahezu gleichbleibenden Stellenetat ausgegangen. Aufgrund der höheren Schülerzahlen ist mit einem wesentlichen Anstieg der Personalkosten bei der Bildung zu rechnen (neue Schulklassen). Da die Bibliothek neu in der Gemeinde integriert ist, erscheint dieser Aufwand erstmalig grösstenteils als Personalkosten.

Ausgaben für Sportanlagen und Spielplätze

Der Sach- und übriger Betriebsaufwand fällt mit 16,31 Millionen rund 3,15 Millionen Franken höher aus als im Voranschlag 2022. In dieser Position ist ein Drittel der Kosten für den Projektierungskredit zur Planung des Bahntunnels (1,49 Millionen) enthalten. Im Weiteren ist der höhere Betriebsaufwand vor allem auf eine deutliche Steigerung des baulichen Unterhalts (0,97 Millionen) zurückzuführen. Hierzu gehören Ausgaben für die Erneuerung von Sportanlagen, für die Sanierung von Kinderspielplätzen und Abwasserleitungen und zur Verbesserung der Biodiversität. Mit einem deutlichen Kostenanstieg wird bei den Energiekosten gerechnet.

Mit einer Steigerung im Vergleich zum Voranschlag 2022 wird beim Transferaufwand gerechnet (750’000 Franken). Hierfür sind vor allem ein Anstieg der Pflegefinanzierungskosten (390’000 Franken) und der Kosten für wirtschaftliche Sozialhilfe inkl. Asylwesen (480’000 Franken) verantwortlich.

Höhere Abschreibungen und mehr ausserordentlicher Ertrag

Infolge der Investitionstätigkeit werden die Abschreibungen in den nächsten Jahren zunehmen. Für 2023 sind im Voranschlag 1,56 Millionen berücksichtigt. Dank der soliden Haushaltsführung könne ein steigender ausserordentlicher Ertrag von 1,5 Millionen budgetiert werden, so die Mitteilung. Dieser Betrag resultiert aus einem Rückgriff auf die in der Vergangenheit gebildete Abschreibungsreserve. Dank dieses ausserordentlichen Ertrags kann das Defizit auf der operativen Stufe kompensiert und ein Ertragsüberschuss im erwähnten Umfang von 0,02 Millionen ausgewiesen werden.

Für das kommende Jahr sind Nettoinvestitionen von insgesamt 20,57 Millionen Franken veranschlagt. Hauptverantwortlich für die ausserordentlich hohen Investitionen sind der Neubau des Sekundarschulhauses Landhaus (10 Millionen) und der Anschluss an die ARA Au St.Gallen (6,3 Millionen). Weitere grössere Investitionsbeträge betreffen Projekte bei den Gemeindestrassen (1,85 Millionen) und bei der Wasserversorgung (1,36 Millionen, wovon 720’000 Franken für das Reservoir Hüsleregg). Weiter sind Sanierungsarbeiten im Umfang von 250’000 Franken für das Schulhaus altes Hörli berücksichtigt.

Orientierungsveranstaltung zum Voranschlag 2023 am 9. November

Die Details zum Voranschlag 2023 sind im Aufgaben- und Finanzplan festgehalten. Dieser ist ab Anfang November auf der Website der Gemeinde aufgeschaltet und liegt auf der Gemeindeverwaltung auf.

Der Gemeinderat wird den Voranschlag 2023 anlässlich der öffentlichen Orientierungsversammlung vom 9. November, 19.30 Uhr im Lindensaal, detailliert erläutern.