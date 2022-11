Heiden: Erste Reaktionen zum abgelehnten Voranschlag 2023

Gemeindefinanzen «Die SVP hofft, dass dieses deutliche Signal beim Gemeinderat Heiden angekommen ist»: Erste Reaktionen nach dem Nein zum Voranschlag Die Heidler Stimmberechtigten lehnen den Voranschlag 2023 ab. Der Gemeinderat zeigt sich enttäuscht über das Ergebnis. Die SVP verlangt einen Verzicht auf das Gerbe-Projekt. Jesko Calderara Jetzt kommentieren 27.11.2022, 18.06 Uhr

Die Steuern in der Gemeinde Heiden werden 2023 nicht steigen. Die Stimmberechtigten lehnten am Sonntag den Voranschlag 2023 ab. Dieser sah eine Erhöhung des Steuerfusses um 0,2 auf 3,9 Einheiten vor. Das Resultat war deutlich. 332 Bürgerinnen und Bürger stimmten für die Vorlage, 911 dagegen. Die Stimmbeteiligung lag bei 45,4 Prozent. Für den Gemeinderat ist es eine weitere finanzpolitische Niederlage an der Urne. Bereits im Voranschlag 2022 wollte er den Steuerfuss erhöhen. Dies wurde jedoch im November 2021 mit 75 Prozent Nein-Stimmen verworfen.