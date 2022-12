Knatsch um die Kostenverteilung zwischen Gemeinden und Kanton

Gemeindefinanzen Der Kostenknatsch zwischen Kanton und Gemeinden – einer der Gründe für Trogens finanziell schlechte Situation? Trogens finanzielle Situation ist schlecht. Als einer der Gründe gelten gemäss Aussage der Gemeindepräsidentin die steigenden Kosten, welche vom Kanton auferlegt werden. Doch stimmt es? Müssen die Gemeinden immer mehr bezahlen? Und was geschieht nun mit Trogen? Astrid Zysset Jetzt kommentieren 05.12.2022, 05.00 Uhr

Trogen hat mit einem Steuerfuss von 4,5 Einheiten und der höchsten Pro-Kopf-Verschuldung im Kanton zu kämpfen. Bild: Tobias Garcia

Es sind verzweifelte Worte, die aus Trogen kommen. Ein Nettoverschuldungsquotient von 189 Prozent war im Voranschlag 2023 vorgesehen gewesen. Zwar wurde dieser vergangenen Sonntag an der Urne abgelehnt, doch an der Ausgangslage der Mittelländer Gemeinde dürfte sich damit nicht viel ändern. Ein strukturelles Defizit besteht seit längerem, sagt Gemeindepräsidentin Dorothea Altherr. Sie liess denn auch an der vergangenen öffentlichen Orientierungsversammlung verlauten, dass man sich nicht kaputt sparen könne. Immer mehr Aufgaben und Kosten würden vom Kanton auf die Gemeinden überwälzt. Und: «Ich bin gespannt, was tatsächlich passiert, wenn wir über 200 Prozent sind und der Kanton eingreifen muss.»

Die Ausserrhoder Regierung nimmt diese Aussagen zur Kenntnis. Finanzdirektor Paul Signer macht jedoch keine weiterführenden Angaben zum Fall Trogen. Auch was er von der Mittelländer Gemeinde bezüglich drohender Überschuldung erwartet, lässt er unbeantwortet. «Im Weiteren geht es nicht um Erwartungen des Kantons, sondern um die Umsetzung und Einhaltung von gesetzlichen Vorgaben.» So verweist Signer auf die Auflagen und Folgen, die im Finanzhaushaltsgesetz festgehalten sind. Die besagen: Wenn die Schulden aus dem Ruder gelaufen sind, muss der Gemeinderat einen Massnahmenplan ausarbeiten, der vom Regierungsrat genehmigt wird. Fehlt dieser Plan oder ist er ungenügend, drohen Aufsichtsmassnahmen durch den Kanton. Dabei sei es unerheblich, ob eine oder gleich mehrere Gemeinden in dieser Situation seien, sagt Signer. Er bezieht sich damit auf die Aussagen von Altherr, die von einer sich allgemein verschlechternden Finanzsituation der Gemeinden sprach.

Nebst Trogen legen in den kommenden Jahren unter anderem auch Wald, Herisau oder Speicher aufgrund einer finanziell angespannten Situation gemäss Finanzplanung einen erhöhten Nettoverschuldungsquotienten vor.

Gemeindepräsidienkonferenz hat um Übersichtlichkeit gebeten

Reto Altherr ist Präsident der Gemeindepräsidienkonferenz Appenzell Ausserrhoden. Bild: PD

Die Kostenteilung zwischen Kanton und Gemeinden ist ein Dauerbrenner. Schon länger ist sie ein Gesprächsthema zwischen den Gemeindepräsidentinnen und Gemeindepräsidenten. Reto Altherr, Präsident der Gemeindepräsidienkonferenz Appenzell Ausserrhoden, sagt: «Vor rund zehn Jahren wurde das System von Aufgaben und Kosten zwischen den Gemeinden und dem Kanton austariert. Dieses System hat verschiedene punktuelle Veränderungen erfahren.» Darum bestehe nun eine gewisse Unübersichtlichkeit.

Die Gemeindepräsidienkonferenz ersuchte den Regierungsrat vergangenen Dezember, diesen Umstand zu beheben und eine neue Gesamtbeurteilung vorzunehmen, sodass die Aufgaben- und Kostenverteilung wieder klar festgehalten ist. Eine Antwort liegt aber noch nicht vor.

Genauer Verteilschlüssel wird durch Regierungsrat erarbeitet

Das ist nicht verwunderlich. Es ist ein langwieriger Prozess. Jedes Gesetz und jede Vorschrift muss im Einzelnen begutachtet werden. Eine Frist zur Fertigstellung dieser Aufgabe gab es bislang nicht. Bis jetzt. Ende Oktober wurde im Kantonsrat ein Postulat durch die Kommission Finanzen eingereicht. Dieses fordert, dass der Regierungsrat eine Studie zu den Finanzflüssen zwischen dem Kanton und den Gemeinden erstellt. Der Kantonsrat hat das Postulat für erheblich erklärt, sodass ein Bericht der Regierung innert Jahresfrist vorliegen muss.

Wie Oliver Schmid, Präsident der Kommission Finanzen, auf Anfrage ausführt, hatte das Postulat seinen Ursprung in der Steuergesetzrevision und der dazugehörigen Debatte um den Verteilschlüssel der Gewinnsteuern von juristischen Personen zwischen Gemeinden und Kanton. «Wir sind in der vorberatenden Kommission immer wieder mit der Frage konfrontiert worden: Was ist fair für die Gemeinden?»

Oliver Schmid, Präsident der Kommission Finanzen. Bild: Archiv

Im Zusammenhang mit den Kosten für das neue Kinderbetreuungsgesetz gewann die Thematik rund um die Kostenteilung Anfang des Jahres neue Aktualität. Schmid bestätigt, dass die Problematik der fehlenden Gesamtübersicht immer wieder in politischen Auseinandersetzungen auftaucht.

«Wir wollten jetzt einfach eine klare Darstellung, die aufzeigt, wie viel und wohin das Geld fliesst. Und zwar so sachlich wie möglich.»

Verteilschlüssel, welche willkürlich gesetzt oder aus Stabilisierungsprogrammen heraus entstanden sind, gelte es, auszumerzen.

Doch stimmt es, werden immer mehr Aufgaben und Kosten vom Kanton auf die Gemeinden überwälzt, wie Dorothea Altherr behauptet? Signer will sich zu dieser Frage vorerst nicht äussern. «Die Frage entspricht dem vor einem Monat vom Kantonsrat überwiesenen Postulat der Kommission Finanzen. Der Regierungsrat wird mit dem entsprechenden Bericht die Fragen beantworten.»

Grosse finanzielle Unterschiede im Kanton Trogen steht finanziell schlecht da. Neben dem hohen Nettoverschuldungsquotienten ist die Pro-Kopf-Verschuldung in der Mittelländer Gemeinde ebenfalls am höchsten. Zum Vergleich: Lutzenberg verfügt über ein Pro-Kopf-Vermögen von 4518 Franken, die Mittelländer Gemeinde weist eine Verschuldung pro Person von 6105 Franken auf. Die hohe Diskrepanz sei jedoch nicht schlimm. «Die Unterschiede zwischen den jeweiligen Gemeinden in Bezug auf die Verschuldung können nicht pauschalisiert und generell als problematisch bezeichnet werden. Um dies beurteilen zu können, müsste eine Analyse der Ausgangslage sowie der künftigen Entwicklungen vorgenommen werden», so Markus Meli, Niederlassungsleiter der BDO Schweiz AG, welche für die meisten Gemeinden die Revision macht. Auch eine konkrete Summe an Eigenkapital, damit eine Gemeinde auf solidem finanziellen Boden steht, gebe es nicht. (asz)

Neuer Finanzausgleich bringt keine Abhilfe

Finanzielle Abhilfe hätte Trogen der neue Finanzausgleich bringen können. Der Regierungsrat hat die Totalrevision des bisherigen an die Hand genommen und einen neuen ausgearbeitet. Zu diesem läuft noch bis zum 28. Februar 2023 die Vernehmlassung. Mit dem neuen Finanzausgleich werde sich die finanzielle Situation Trogens nicht verbessern, sagte kürzlich Gemeindepräsidentin Altherr. Wie es in der Mittelländer Gemeinde weitergeht, ist somit offen.

