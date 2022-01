Gelebtes Brauchtum Einheimische und vereinzelte Gäste feiern im Appenzeller Hinterland den Alten Silvester bei minus zehn Grad/ Zäuerliklänge und Jodelgesang bei minus zehn Grad: Seit den frühen Morgenstunden sind an diesem 13. Januar die Silvesterchläuse unterwegs. Der grosse Besucherandrang bleibt wie erwartet aus, aber das Jauchzen und die Schellenklänge sind weitherum zu hören. Viviana Troccoli und Karin Erni Jetzt kommentieren 13.01.2022, 18.00 Uhr

Auch in Hundwil waren die Schuppel unterwegs. Tobias Garcia

Es ist neun Uhr in der Früh, das Thermometer zeigt minus zehn Grad an. Der Himmel leuchtet in einem pastellfarbenen Blau. Einzelne Sonnenstrahlen bahnen sich ihren Weg hinter dem Säntis hervor, die Sonne scheint bald hinter der Bergspitze hervorzutreten. Die Wiesen von Urnäsch liegen unter einer einzigen, glitzernden Schneedecke.

Gespenstische Ruhe herrscht im Dorf. Nur ein oranger Triopan am Strassenrand mit der Aufschrift «Silvesterchlausen» deutet darauf hin, dass heute für viele Urnäscher der wichtigste Tag des Jahres ist. Die Strassen sind wie ausgestorben. Sogar an einem normalen Werktag sind mehr Leute im Dorf unterwegs als heute. Doch wer genau hinhört, kann die Rollen und Schellen der Silvesterchläuse in der Ferne vernehmen.

Schuppel machen sich rar

Der Tag startet früh für die Chläuse, bereits um halb sechs am Morgen ziehen sie in Gruppen von rund sieben Leuten von Hof zu Hof, um ihre Zäuerli vorzutragen. Als Belohnung für den schönen Gesang gibt es von den Hofeigentümern jeweils etwas zu trinken. Wegen des trockenen Wetters sind an diesem Alten Silvester alle Arten von Chläusen unterwegs.

Bereits um halb sechs am Morgen ziehen die Chläuse in Gruppen von rund sieben Leuten von Hof zu Hof, um ihre Zäuerli vorzutragen. Tobias Garcia

Von den Schönen, über die Schö-Wüeschten bis hin zu den Wüeschten, können alle bestaunt werden. Wer einen Schuppel finden will, muss nur den Zäuerliklängen nachgehen. So gelingt es immer wieder, eine Chlausgruppe in der verschneiten Hügellandschaft ausfindig zu machen. Einige Zuschauer folgen den Jodelgesängen mit Schneeschuhen, andere haben ihre Schlitten in der Hand. Wieder andere versuchten eifrig, das bestmögliche Foto von einem Rollenweib zu schiessen.

Spektakel für Eingeweihte

Das Restaurant Schönau erweist sich als gutgelegener Beobachtungsort. Hier kommen die meisten Schuppel vorbei und legen einen Halt ein, was die rund 50 Zuschauer freut. Je wärmer die Aussentemperatur durch die aufsteigende Sonne wird, desto mehr Neugierige lockt das Spektakel an. Von schaulustigen Kindern bis hin zu bäuerlichen Männern mit schwarzen Zipfelmützen und Chüeligurt. Alle eingepackt in dicker Winterbekleidung, stehen sie um die jodelnden Chläuse herum.

Die Stimmung der Zuschauer ist heiter, viele kommentieren erfreut die Gesänge der Chläuse oder deren Trachten und Hauben. Damit auch den Zuschauern warm wird, können sie bei einem Essensstand neben dem Restaurant Schönau eine feine Bratwurst oder einen heissen Punsch geniessen.

Kaum Chläuse im Dorf

Das alte Brauchtum darf auch dieses Jahr in Ausserrhoden stattfinden, aber unter geregelten Bedingungen. So hat der Kanton Auswärtige eindringlich gebeten, fernzubleiben. Auch die Gemeinde hält sich an die Vorgaben. Peter Kürsteiner, Gemeindepräsident von Urnäsch, erklärt auf Anfrage:

«Wir haben auf die Bereitstellung jeglicher Infrastruktur verzichtet. Es gibt keine Infostände und Shuttlebusse. Auch das MZA bleibt geschlossen.»

Es würden im Freien die bekannten Regeln mit Abstand halten und Maskentragen gelten, wenn es zu Menschenansammlungen komme. Er gehe davon aus, dass vor allem die Carunternehmer dieses Jahr fernbleiben und allein dadurch weniger Besucher vorbeikommen würden.

Auch eine Patrouille der Ausserrhoder Kantonspolizei ist vor Ort. Diskret beobachten die Gesetzeshüter, ob alles wie geplant abläuft und sich alle an die Vorschriften halten. Nichtsdestotrotz geniessen sie ebenfalls den Anblick der jauchzenden und johlenden Chläuse. In einem entspannten Gespräch erklären sie, dass die Chläuse das Dorfzentrum meiden würden, um grosse Menschenansammlungen zu verhindern. Der Kantonspolizist zeigt sich optimistisch:

«Am Neuen Silvester ging bereits alles tipptopp und daher sind wir der Überzeugung, dass dies heute auch der Fall sein wird.»

Chlausebeizli in Waldstatt geöffnet

In der Nachbargemeinde Waldstatt können ebenfalls vor Höfen oder Häusern ein paar Chlausgruppen gesichtet werden. Bei der Wirtschaft Winkfeld ist es dagegen totenstill. Das sonst so rege von Einheimischen und Auswärtigen besuchte Restaurant hat geschlossen. Anders sieht die Situation beim «Chlausebeizli» an der Hauptstrasse aus.

Vor dem Festzelt reihen sich geparkte Autos. Deren Autokennzeichen geben zu verstehen, dass nicht nur Ausserrhoder den Brauch miterleben, sondern auch Besucher aus den Kantonen St.Gallen, Thurgau und Zürich neugierig ihre Köpfe ins «Chlausebeizli» stecken wollen.

