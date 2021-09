Im Geschichtscamp in Wolfhalden erleben Kinder Wikinger

Gelebte Geschichte Von Lucky Luke bis hin zu Wickie – in Wolfhalden erlebt man Geschichte hautnah mit Das «American Living History Camp» geht in die achte Runde. Alle zwei Jahre finden sich hier Darsteller von Geschichte aus dem deutschsprachigen Raum zusammen. Abgebildet wird nicht nur der amerikanische Wilde Westen, sondern auch neu die Wikinger. Elia Fagetti Jetzt kommentieren 06.09.2021, 17.00 Uhr

Unter wolkenlosem Himmel erkunden die Kinder aus dem Schulhaus Zelg das Camp. Bild: Elia Fagetti

Ein schöner Septembermorgen. Der Tau liegt noch auf den Feldern. Die Sonne scheint und am Himmel zeigt sich keine einzige Wolke. Für die Leute des «American Living History Camp» geht es in den Endspurt. Am 5. September packen sie die Zelte ein. Alle zwei Jahre treffen sie sich auf einer Wiese neben dem Restaurant Harmonie in Wolfhalden, um zehn Tage lang wie in der Vergangenheit zu leben. Die dargestellten historischen Zeiträume umfassen sowohl den Wilden Westen, als auch die Siedlerzeit in den USA im Allgemeinen, die Indianer und neu die Wikinger.

Die Vorgeschichte ist etwas länger: Mathias Wild, Organisator, initiierte das Camp vor 14 Jahren. Er ist begeistert von amerikanischen Autos. Die Leidenschaft für die USA weckte sein Vater mit Westernfilmen. Später kam die Countrymusik hinzu. Mathias Wild trat einem Verein bei, der sich mit amerikanischen Autos beschäftigt, den American-Street-Hunters. Bei einem Treffen 2001 in der Westernstadt Pullman City, die sich im bayrischen Eging am See befindet, begann Wilds Begeisterung für das Nachstellen der amerikanischen Geschichte. Sechs Jahre später begann er mit dem «American Living History Camp».

Schlechtes Wetter hält sie nicht auf

Zu Beginn des Camps informierte Wild jeweils die Gemeinde Wolfhalden und pachtete die Wiese vom Bauern. Bis das Schengenabkommen kam, blieb es auch dabei. Danach musste das Camp wegen der historischen Gewehre bewilligt werden. Nach der ersten Bewilligung durch die Sicherheitspolizei sei deren Chef vor Ort gewesen und habe es sich angeschaut, erzählt Wild. Probleme habe es nie gegeben. Während des letzten Camps sei die Gruppe als Dankeschön zu einem Brunch mit dem Gemeinderat eingeladen worden.

Die 22 anwesenden Darsteller der historischen Zeiten kommen aus dem ganzen deutschsprachigen Raum. Wild sagt:

Eine Frau komme aus der Nähe von Köln, ein anderer komme aus Bayern bis nach Zwickau im Osten. Doch gross Werbung macht Wild nicht. Im Umkreis habe er Plakate aufgestellt, ab und an komme jemand von der Presse vorbei. Mit Corona und dem schlechten Wetter hat Wild eher zu kämpfen. «Corona hat uns einen Dämpfer verpasst, weil wir nicht sicher waren, ob wir das Camp durchführen konnten», sagt Wild. Durch den Regen der vergangenen Wochen sei man vom Samstag bis Dienstag «immer im Wasser gestanden». Aufhalten liessen sie sich nicht. Eine Darstellerin sagt:

Von Samstag bis Dienstag regnete es. Die Darsteller waren froh, dass es am Freitag schönes Wetter hatte. Bilder: Elia Fagetti Mathias Wild begrüsst die Kinder aus dem Schulhaus Zelg. Die Kinder beantworten Fragen von Wild. Neugierig gehen die Kleinen an den Zelten vorbei. Das Zelt von Mathias Wild von vorne. Ein kurzer Blick ins Innere von Wilds Zelt zeigt, wie ein Handelsmann in Amerika früher lebte. Es sei für die damalige Zeit luxuriös gewesen, erklärt Wild. Vor der Vorführung der Waffe erklärt Wild diese ein paar Jungen. Als einer der wenigen hat der Bäcker aus der Siedlerzeit einen festen Wohnsitz. Eine Bürgerkriegsdarstellerin unterhält sich mit einem Kollegen. Hier lernen die Kinder das Herstellen von Schmuck Bogenschiessen sei immer sehr beliebt. Ein Trapper vor seinem kleinen Zelt mit den Pelzen der Tiere, die von den Trappern gejagt wurden. Ein grosser Teil waren Biber. Der Bäcker backt nicht nur Brot. Kuchen und Kaffee wurde jedem, der fragte, offeriert. Nachdem Wild sein Steinschlossgewehr abfeuerte, zeigte auch die Bürgerkriegssoldatin was in ihrer Donnerbüchse steckte.

Schule Zelg besucht das Camp

Während des Camps gibt es jeweils in der zweiten Woche am Freitag einen «Tag des offenen Camps». Die Schule Zelg mit dem Kindergarten bis zur dritten Klasse kommen alle zwei Jahre vorbei. So komme jedes Kind zweimal ins Camp. Wild begrüsst die Kinder und Lehrer herzlich und fängt an, zu erzählen, was es alles zu erleben gibt. Nach der rund zehnminütigen Führung entlässt er die Kinder, um auf Entdeckungsreise zu gehen. Die Kleinen können mit Indianern Bogen schiessen oder Schmuck basteln. Eine Soldatin aus dem Bürgerkrieg erklärt wie das Militär und Krieg in dieser Zeit funktionierte. Ein Zelt weiter lernen die Kinder wie man Papier macht.

Das Camp hat einen eigenen Bäcker, der den Gästen frischen Kuchen und Kaffee offeriert. Ein Trapper, ein auf Felle spezialisierter Berufsjäger einer Handelskompanie, erklärt die Natur des amerikanischen Bibers. «Warum war das Fell des Bibers so wertvoll?», fragt der Trapper in die Runde. Danach beginnt er zu erklären. Das Unterfell des Bibers sei so dicht, dass man damit Hüte beschichtet habe, um sich vor Wind und Wetter zu schützen.

Die Wikinger sind dieses Jahr neu mit dabei. Bild: Elia Fagetti

Neu dieses Jahr sind die Wikinger mit dabei. Das von Mathias Wild verkaufte Haus in Pullman City gehört nun der Truppe aus Wikinger-Darstellern. Wild hat sie kurzum eingeladen und sie haben zugesagt. Die Truppe nimmt an verschiedenen solcher Events teil und veranstaltet auch Schaukämpfe. Im Vorderland verzichten sie aber darauf.

Der Bezug zu Amerika ist auch nicht weit hergeholt: Die ersten Entdecker der neuen Welt waren die Wikinger. Der Entdecker Leif Eriksson nannte das von ihm um das Jahr 1000 entdeckte Land Vinland, das Land des Weines. Bei den Wikingern lernen die Kinder, was es wirklich mit den Männern und Frauen aus dem kalten Norden auf sich hatte. Denn die Waräger, wie die Wikinger von den Slawen genannt wurden, waren nicht nur blutrünstige Krieger.

Knalliger Abschied

Bevor die Kinder um elf Uhr wieder nach Hause gehen, zeigt Wild wie genau ein Steinschlossgewehr funktioniert. Nach einigem Herumwuseln seitens der Kinder stellen sie sich in einem Halbkreis um Wild auf. Er erklärt, was er macht: Zuerst wird die Waffe mit Schiesspulver gefüllt, danach kommt eigentlich eine Kugel hinein, auf die er aber aus Sicherheitsgründen verzichtet, und dann hält sich jeder die Ohren zu. Ein lauter Knall und eine grosse Rauchwolke zeugen von der Kraft der Waffe. Die Kinder jubeln begeistert auf. Eine Waffe aus dem Bürgerkrieg wird ebenfalls ohne Munition abgefeuert. Wild sagt:

Ein lauter Knall zum Schluss – Mathias Wild schiesst mit einem Steinschlossgewehr. Bild: Elia Fagetti

Nach dem Abschied kehren die Kinder zurück in die elterliche Küche. «Einige werden sicher am Nachmittag vorbeikommen», meint Wild. Bis Sonntagnachmittag baut die Truppe alles ab. Inklusive Auf- und Abbau ist Wild und seine Crew drei Wochen auf der Wiese.

Dass es zum Abschluss noch einmal schönes Wetter gab, freut den Veranstalter sichtlich. Er und sein Team planen ein Handwerkerlager. Dort wollen sie das Weben, Sattelmachen und Holzbearbeiten vorstellen. Während des gesamten Camps arbeiten sie dann an einem Produkt, welches am Schluss fertig sein soll. Geplant sei ein Handwagen aus Holz, aber das stehe noch nicht hundertprozentig fest, sagt Wild.