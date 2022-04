Jahresrechnungen in den Gemeinden schliessen deutlich besser ab

Finanzen Besserabschluss in den Jahresrechnungen 2021: Weitere Steuersenkungen in Gais, Teufen und Lutzenberg nicht ausgeschlossen Die Ausserrhoder Gemeinden veröffentlichen in diesen Tagen die Jahresrechnungen 2021. Fast alle schlossen besser ab als budgetiert. In einigen Gemeinden könnte es deshalb in den kommenden Jahren zu einer Steuersenkung kommen. Wolfhalden, Heiden oder Herisau lehnen eine solche jedoch ab. Astrid Zysset Jetzt kommentieren 20.04.2022, 05.00 Uhr

Die Mittelländer Gemeinde Teufen konnte den besten Jahresabschluss vorlegen. Die Rechnung 2021 schloss um 8,5 Millionen Franken besser ab als budgetiert. Bild: Archiv

Ein unerwarteter Geldregen hat die Ausserrhoder Gemeinden getroffen: Den Jahresrechnungen 2021, welche aktuell veröffentlicht werden, ist zu entnehmen, dass fast alle einen deutlich besseren Abschluss vorlegen können, als im Voranschlag budgetiert gewesen war. Spitzenreiter ist Teufen, das aufgrund von höheren Steuereinnahmen und weniger Ausgaben beim Sach- und Personalaufwand ein Plus von 8,5 Millionen Franken verbuchen kann.

Hauptgründe für die Besserabschlüsse bei den Gemeinden sind ein Mehrertrag bei den Grundstückgewinnsteuern wie auch ein Plus bei den Steuereinnahmen. Die Budgetierung für das vergangene Jahr fand inmitten der Pandemie statt. Dementsprechend gering wurden die Steuereinnahmen damals eingeschätzt.

Steuersenkung in Lutzenberg, Gais oder Teufen nicht ausgeschlossen

Rudolf Gantenbein ist Gemeindepräsident in Lutzenberg. Bild: Archiv

Doch was geschieht nun mit dem ausserordentlichen Ertrag? Steht eine Steuersenkung zur Debatte? Gemeinden wie Waldstatt oder Urnäsch haben bereits angekündigt, dass sie eine solche auf 2023 ins Auge fassen wollen. Wie hoch diese sein wird, ist derzeit noch unklar. Doch was ist mit den anderen Gemeinden, welche in der aktuellen Jahresrechnung ebenfalls gut abschlossen?

Die Erfolgsrechnung von Lutzenberg schliesst aufgrund von zusätzlichen Steuereinnahmen, einem Gewinn aus einem Bodenverkauf wie auch einer Erbschaft um 2,1 Millionen Franken besser ab als budgetiert. Im Voranschlag war ein Aufwandüberschuss von rund 300'000 Franken vorgesehen gewesen. Gemeindepräsident Rudolf Gantenbein spricht auf Nachfrage scherzhaft gar von einem «unanständig guten Abschluss», den Lutzenberg verbuchen durfte. Bereits auf 2022 hat die Vorderländer Gemeinde eine Steuerfusssenkung um 0,1 Einheiten veranlasst. Gantenbein seufzt: «Leider waren es nur 0,1 Einheiten.» Hätte man den Besserabschluss erahnen können, wären es wohl mehr gewesen.

Trotzdem: Über eine weitere Reduktion zu spekulieren, erachtet der Lutzenberger Gemeindepräsident als zu verfrüht. «Diese Diskussionen führen wir innerhalb des Gemeinderats im Rahmen des Budgetprozesses im Spätsommer.» Zudem, gibt Gantenbein zu bedenken, sei der aktuelle Besserabschluss lediglich auf Sondereffekte zurückzuführen. Ohne diese hätte die Rechnung mit einer Abweichung von 20'000 Franken fast eine Punktlandung im Vergleich zum Voranschlag ergeben.

Konkreter ist da Gais. Die Jahresrechnung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 800'000 Franken ab. Budgetiert gewesen war ein Minus von rund 850'000 Franken. Gemeindepräsident Ernst Koller: «Eine mögliche Steuersenkung in den nächsten Jahren schliessen wir nicht aus.» Bereits auf 2022 wurde eine solche um 0,15 auf 3,35 Einheiten veranlasst. Koller spricht von einer «komfortablen Finanzsituation», in welcher sich die Mittelländer Gemeinde befinde. Daher könne auch trotz eines möglicherweise noch tieferen Steuerfusses die Investition in das neue Alters- und Pflegezentrum, das demnächst realisiert werden soll, gestemmt werden; aktuell ist aber noch unklar, wann dieses tatsächlich gebaut wird, da das Rechtsverfahren aufgrund der Vergabe der Bauherrenberatung noch nicht abgeschlossen ist.

Ebenfalls nicht ausgeschlossen wird eine Steuersenkung in Teufen. Die Mittelländer Gemeinde hat 2022 eine solche auf 2,7 Einheiten bereits veranlasst. Urs Spielmann, Ressort Finanzen, führt zwar aus, dass aktuell noch keine Überlegungen zu einer weiteren Reduktion angestellt wurden. Doch: «Wir werden die Frage der Steuerpolitik im Rahmen der Budgetierung nach den Sommerferien erörtern. In Anbetracht des sehr guten Abschlusses 2021 werden wir dieser Frage auch dieses Jahr die nötige Beachtung schenken.»

Keine Steuersenkung in Wolfhalden, Heiden oder Herisau

Gino Pauletti ist Gemeindepräsident in Wolfhalden. Bild: PD

Auch Wolfhalden verzeichnet ein deutliches Plus. Budgetiert gewesen war ein Aufwandüberschuss von 850’000 Franken, tatsächlich schloss die Rechnung 2021 mit einem Ertragsüberschuss von 1,3 Millionen Franken ab. Gibt unter dem Strich einen Besserschluss von über zwei Millionen. Gemeindepräsident Gino Pauletti relativiert jedoch dieses Ergebnis: Es gelte zu berücksichtigen, dass einige Investitionen – wie etwa diejenige in den Umbau der Liegenschaft Dorf 2 – verschoben werden mussten, weil zu wenige Unternehmen an der Ausschreibung teilnahmen und sich eine «massive Material-Verteuerung» abzeichnete.

Zum Besserabschluss haben die höheren Steuereinnahmen von natürlichen und juristischen Personen wie auch die Sondersteuern beigetragen. Der Gemeinde gehe es finanziell zwar gut, alle anstehenden Aufgaben können erledigt werden, trotzdem will Pauletti von einer baldigen Steuersenkung nichts wissen. Grund hierfür ist die laufende Schulraumplanung, die aufzeigt, dass Räumlichkeiten fehlen. Die zu engen Platzverhältnisse in der Mittelstufe erfordern einen Um- oder Neubau. Noch in diesem Jahr soll über das Projekt abgestimmt werden. Pauletti rechnet mit einer Investitionssumme von rund zehn Millionen Franken.

«Eine Steuerfussreduktion kommt daher aktuell nicht in Frage.»

Max Eugster ist Gemeindepräsident von Herisau. Bild: Archiv

Auch Herisau fasst keine solche ins Auge. Um 5,3 Millionen Franken schliesst die Jahresrechnung 2021 der Gemeinde besser ab, der Ertragsüberschuss beträgt 3,5 Millionen Franken. Gemeindepräsident Max Eugster gibt zu bedenken, dass das gute Ergebnis vor allem auf höhere Erträge aus den Handänderungs- oder Grundstückgewinnsteuern wie auch nachträglichen Steuereinnahmen aus dem Jahr 2020 zurückzuführen ist.

«Wir hoffen zwar, dass auch in den kommenden Jahren die Ergebnisse weiterhin gut ausfallen werden, doch damit rechnen können wir nicht.» In Anbetracht der hohen Investitionstätigkeit in der Hinterländer Gemeinde sei eine Steuerfusssenkung derzeit darum nicht zu verantworten. Vielmehr versucht der Gemeinderat, die im Aufgaben- und Finanzplan angedachte Steuerfusserhöhung auf 2025 abzuwenden. Dazu prüft er verschiedene Massnahmen.

Gallus Pfister ist Gemeindepräsident von Heiden. Bild: Archiv

Auch in Heiden wird es demnächst aufgrund der hohen Investitionstätigkeit keine Steuersenkung geben. Eine solche hatte die SVP jüngst gefordert, da im Voranschlag 2022 von einem Ertragsüberschuss von 4,7 Millionen Franken ausgegangen wird. Zusammen mit dem aktuellen Besserabschluss in der Jahresrechnung 2021 von 3,9 Millionen sei in den Augen der Partei die Grundlage zu einer Senkung gegeben. Doch Gemeindepräsident Gallus Pfister winkt ab. Er spricht zwar beim Ertragsüberschuss 2021 von einer «glücklichen Fügung», doch die zusätzlichen Einnahmen müssten ins Eigenkapital verbucht werden, um die künftige Verschuldung im Rahmen zu halten.

