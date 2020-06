Geisterbahnhöfe und arbeitslose Sexarbeiterinnen: Zwei Appenzeller Fotografen zeigen ihren Blick auf die Coronakrise Die Veranstalter der «Photo-Schweiz», der grössten nationalen Werkschau für Fotografie, haben 30 Schweizer Fotografinnen und Fotografen eingeladen, ihren Blick auf die Coronapandemie zu zeigen. Unter den Teilnehmern der digitalen «Photo-Corona» sind auch der in Heiden geborene Dominic Nahr sowie Thomas Biasotto, der im Zunfthaus zu Appenzell eingemietet ist. Claudio Weder 06.06.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die «Photo-Schweiz» gilt als die grösste Werkschau für Fotografie in der Schweiz. Knapp 30'000 Besucherinnen und Besucher zog die diesjährige Ausgabe im Januar an, rund 300 nationale und vereinzelt internationale Fotografinnen und Fotografen präsentierten ihre Arbeiten. Mit «Photo-Corona» haben die Veranstalter der «Photo-Schweiz» nun eine digitale Sonderausstellung lanciert. 30 Schweizer Fotografinnen und Fotografen wurden eingeladen, ihren Blick auf die Schweiz in Zeiten der Pandemie zu zeigen – darunter auch zwei Fotografen mit Bezug zum Appenzellerland.

Kein Job, kein Zuhause: Sexarbeiterinnen während der Coronakrise. Bild: Dominic Nahr / MAPS

Am 17. März hat der Bund die Menschen dazu aufgerufen, drinnen zu bleiben und wenn möglich von zu Hause aus zu arbeiten. Doch wie bleibt man zu Hause, wenn man keines hat? Diese Frage stellte sich Dominic Nahr vom ersten Tag des Lockdowns an. In einer Bilderserie, die unter anderem im Online-Magazin «Republik» veröffentlicht wurde, versuchte der freischaffende Fotograf eine Antwort darauf zu finden. Der 37-Jährige rückt in seinen Bildern, die in Zürich, Olten, Basel und Graubünden entstanden sind, gerade jene in den Fokus, die eben kein Zuhause haben: Ausländische Sexarbeiterinnen, Obdachlose, Migranten.

«Mir ist es wichtig, dass man in dieser Zeit die Menschen am Rande der Gesellschaft nicht vergisst. Sie sind diejenigen, welche die Krise besonders hart trifft.»

Porträt einer Migrantin, die zur Risikogruppe gehört. Bild: Dominic Nahr / MAPS

Im Flugzeug zuhause

Krisensituationen zu fotografieren, ist für Dominic Nahr nichts Neues. Seit seinem Studienabschluss widmet er sich als Auftragsfotograf der Dokumentation von Konflikten, humanitären Krisen und sozialkritischen Themen. Er arbeitet an umfassenden fotojournalistischen Essays in Ländern auf der ganzen Welt – unter anderem für «Time Magazine», «National Geographic», «Geo» oder «Stern».

Dominic Nahr, Auftragsfotograf mit Wurzeln in Heiden AR.

Bild: Roland Schmid / BLZ

Nahr wurde als Sohn einer Schweizer Reiseleiterin und eines deutschen Transportunternehmers in Heiden geboren. Er wuchs in Hongkong auf, studierte in Toronto, lebte danach für zehn Jahre in Kenia. Ende 2017 zog er nach Zürich, wo er auch ein kleines Atelier hat. Für Besuche an seinem Geburtsort fehlte ihm bis anhin aber oft die Zeit. «Normalerweise bin ich im Flugzeug zu Hause», sagt Nahr und lacht. Ob es vielleicht demnächst klappen wird? Immerhin ist es für den 37-Jährigen nun das erste Mal überhaupt, dass er für mehrere Monate am Stück in der Schweiz ist.



Bahnhöfe als Orte der Entschleunigung

Der zweite Ostschweizer Teilnehmer der «Photo-Corona» ist Thomas Biasotto. Der 38-jährige Lehrer, Musiker und Berufsfotograf lebt in der Innerschweiz, hat aber einen Teil seines Lebens in Appenzell Ausserrhoden verbracht. Seit anderthalb Jahren ist er im Zunfthaus zu Appenzell mit einer Dauerausstellung präsent. Für seine Bilderserie mit dem Titel «Empty Station» hat er sich an vier Schweizer Bahnhöfe (Zürich, Bern, St. Gallen und Luzern) begeben, an jene Orte also, an denen der Lockdown in den vergangenen Monaten besonders deutlich zu spüren war.

Die Bilder seien jedoch nicht im Wissen entstanden, dass sie einmal den Weg in eine Ausstellung finden werden, sagt Biasotto. «Das war reiner Zufall.» Umso mehr freut er sich, dass er rund eine Woche nach dem Fertigstellen der Serie von den Organisatoren der «Photo-Schweiz» eine E-Mail im Posteingang vorfand. «Eine solche Gelegenheit erhält man selten. Ich fühle mich geehrt.»

Als Fotograf ist Biasotto nicht nur gerne in den Bergen unterwegs, sondern auch in Städten auf der ganzen Welt – wo er mit seiner Kamera meist als erstes die Bahnhöfe oder U-Bahn-Stationen aufsucht. «An den Bahnhöfen spielt sich viel Leben ab, zudem haben sie auch meist eine interessante Architektur zu bieten», sagt Biasotto. An den vier Schweizer Bahnhöfen, die er immer zur selben Zeit, jeweils vormittags von neun bis zwölf Uhr, aufsuchte, traf er zu Beginn des Lockdowns aber genau das Gegenteil an:

Thomas Biasotto ist Musiker, Fotograf und Lehrer. Bild: PD/Ruth Spiller

«Gespenstische Leere herrschte dort, wo sich sonst Tausende von Menschen tummeln.»

Genau diese Stimmung versuchte Biasotto fotografisch festzuhalten: Sein Blick auf die Coronakrise ist also ein Blick auf eine Schweiz, die stillsteht – und für einmal frei ist von Hektik, Stress und Zeitdruck.

Mehr Fotos unter folgendem Link: https://www.photo-schweiz.ch/coronaproject