Gehässiger Abstimmungskampf Zerstörte Plakate zu den Agrarinitiativen: Ausserrhoder SVP wird Anzeige gegen unbekannte Vandalen erstatten Der Urnengang am 13. Juni mit den umstrittenen Agrarinitiativen und der CO₂-Vorlage erhitzt die Gemüter. Im Appenzeller Mittelland haben Vandalen mehrere Abstimmungsplakate zerstört. Die Ausserrhoder SVP geht nun juristisch dagegen vor. David Scarano 21.05.2021, 11.45 Uhr

Seit langem nicht mehr haben eidgenössische Vorlagen die Gemüter derart erhitzt wie die beiden Agrarinitiativen, die am 13. Juni an die Urne kommen. Der Abstimmungskampf zu den Pestizid- und Trinkwasser-Vorlagen ist auch im Appenzellerland hitzig. In der Freitagsausgabe kritisierte die SP Innerrhoden den Landeshauptmann Stefan Sutter, weil er sich als einzelnes Standeskommissionsmitglied für zwei Nein zu den Agrarinitiativen einsetzt. Das stösst den Sozialdemokraten sauer auf, sie werfen dem Landwirt persönliches Interesse vor, was dieser aber vereint.

Anick Volger ist seit 2016 Präsident der SVP Appenzell Ausserrhoden. Bild: Claudio Weder

Nun hat sich auch die Ausserrhoder SVP gemeldet. Sie macht ihrem Ärger über die Zerstörung von Abstimmungsmaterial Luft. «Die Beschädigungen und Verschandlungen unserer Plakate erreichen neue Dimensionen», teilte die Partei in einer Medienmitteilung mit.

Vorfälle auch in Gais

Es ist nicht die erste Meldung dieser Art in Ausserrhoden in diesem zuweilen gehässig geführten Abstimmungskampf. Bereits vor wenigen Tagen hatte sich ein Gaiser über die Zerstörung von Plakaten beklagt. Betroffen waren gemäss dem Leser die Stoffplakate des Pro-Lagers beim Verkehrskreisel am Dorfeingang.

Für die SVP AR ist es ein Déjà-vu. Bereits in den vergangenen Jahren sei die Partei Opfer von Vandalismus geworden, schreibt die Partei im Communiqué. Auf Anfrage erklärt Kantonalpräsident Anick Volger:

«Dieses Mal ist es aber extremer.»

Die aktuellen Kampagnen, «2xNein zu den extremen Agrarinitiativen» sowie «Linkes CO₂-Gesetz Nein», würden in beiden Lagern «grosse Emotionen» auslösen.

«Kein Kavaliersdelikt»

Laut Angaben des Kantonalpräsidenten Anick Volger geschahen die Vandalenakte im Appenzeller Mittelland. Betroffen waren die Gemeinden Teufen, Bühler und Gais. Mindestens eine Handvoll Plakate seien besprayt oder in Stücke gerissen worden. Wie der SVP-Präsident weiter mitteilt, seien Plakate aus beiden Lagern betroffen gewesen.

Die SVP verurteilt diese Zerstörungswut: Die Chaoten hätten das demokratische System der Schweiz nicht wirklich verstanden, hält die Partei in der Medienmitteilung fest. Die SVP will es aber nicht nur bei diesen Worten belassen. Sie geht aktiv gegen die Vandalen vor. Sie schreibt: «Wir bedauern sehr, dass wir nun auch in unserem Kanton solche unhaltbaren Zustände erleben und gezwungen sind, Massnahmen einzuleiten.» Vandalismus und Beschädigung oder gar das Entfernen von fremdem Eigentum sei kein Kavaliersdelikt, sondern stelle eine Sachbeschädigung dar und wird nicht weiter toleriert. Anick Volger sagt:

«Wir werden Anzeige gegen unbekannt erstatten.»

Bauern fürchten um Existenz

Dass die Temperatur im Abstimmungskampf zugenommen hat, überrascht Anick Volger aber nicht. «Für die Bauern steht sehr viel auf dem Spiel. Die unklare Zukunft bei einem Ja verunsichert und löst Ängste aus», sagt der SVP-Präsident. Das Pro-Lager wiederum bringe seiner Meinung nach extreme Argumente vor, spreche von Vergiftung und stelle Maximalforderungen.

Er wehrt sich aber gegen den Vorwurf, der auch im Leserbrief von Montag zu den Vandalenakten in Gais mitschwang, dass diese Zerstörungen aus «unseren Reihen» geschürt werden. «Dem möchten wir mit allem Nachdruck widersprechen», sagt Volger. «Es handelt sich bei diesen Undemokraten weder um Sympathisanten noch provozieren wir dieses Verhalten in irgendeiner Weise, insbesondere nicht durch irgendwelche aggressiven Kampagnen.» Er bezweifelt gar, dass die Vandalen politisch interessiert seien. Der SVP-Präsident sagt: «Vielen geht es einfach nur darum, Sachen zu zerstören.»