Geflüchtete und Beruf Überdurchschnittlich viele Arbeitsbewilligungen in Ausserrhoden: Ukrainische Geflüchtete arbeiten im Appenzellerland Damit ukrainische Geflüchtete in der Schweiz arbeiten dürfen, bedarf es einer Arbeitsbewilligung. Die Arbeitgeber müssen vor Arbeitsantritt die Bewilligung beim Kanton beantragen. Mit 17,2 Prozent arbeiten in Appenzell Ausserrhoden besonders viele Ukrainerinnen und Ukrainer. Margrith Widmer Jetzt kommentieren 05.07.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

61 Prozent der arbeitenden ukrainischen Geflüchteten sind in Ausserrhoden im verarbeitenden Gewerbe oder in der Herstellung von Waren beschäftigt. Symbolbild: Oliver Menge

Mitte Juni hielten sich 54'293 ukrainische Schutzsuchende in der Schweiz auf. Davon waren rund 30'000 erwerbsfähig und 1511 erwerbstätig. Laut Staatssekretariat für Migration (SEM) beträgt die Erwerbsquote geflüchteter Ukrainerinnen und Ukrainer in der Schweiz 14 Prozent.

In Appenzell Ausserrhoden sind mit 17,2 Prozent der Geflüchteten überdurchschnittlich viele im Arbeitsmarkt integriert. Das sind über 278 Personen im arbeitsfähigen Alter zwischen 18 und 65 Jahren, sagt Daniel Lehmann, Amtsleiter im Amt für Wirtschaft und Arbeit im Ausserrhoder Departement Bau und Volkswirtschaft.

RAV unterstützt bei Stellensuche

Die beiden Appenzeller Kantone prüfen, ob die geltenden Lohn- und Arbeitsbedingungen eingehalten werden. Menschen mit Schutzstatus S dürfen auch als selbstständig Erwerbende arbeiten. Sie müssen dafür beim Kanton des Arbeitsorts eine Arbeitsbewilligung beantragen. Dies gilt auch für Personen, die ausserhalb ihres Wohnkantons arbeiten. In diesen Fällen muss die Arbeitsbewilligung vom Arbeitgeber im Kanton des Arbeitsorts beantragt werden.

Allen arbeitsberechtigten Stellensuchenden, die sich in der Schweiz aufhalten, stehen die öffentlichen Arbeitslosenvermittlungen (RAV) zur Unterstützung der Stellensuche zur Verfügung. Die Anmeldung ist möglich, sobald der Schutzstatus S erteilt wurde.

18 Verfügungen in Innerrhoden

Bisher wurden in Appenzell Ausserrhoden laut Daniel Lehmann 43 Arbeitsbewilligungen ausgestellt. Zwei Gesuche sind noch pendent. 26 Personen oder 61 Prozent sind laut NOGA-Code im verarbeitenden Gewerbe oder in der Herstellung von Waren beschäftigt. Sechs Personen (14 Prozent) in Erziehung und Unterricht, fünf Personen (zwölf Prozent) im Handel, Instandhaltung und Reparatur von Fahrzeugen, drei Personen (sieben Prozent) im Bereich Gastgewerbe/Gastronomie/Beherbergung und drei Personen (sieben Prozent) in «Diverses».

Was ist NOGA? Der NOGA-Code (Nomenclature Générale des Activités économiques) ist ein Branchencode, der es ermöglicht, die statistischen Einheiten «Unternehmen» und «Arbeitsstätten» aufgrund ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit zu klassieren und in eine übersichtliche und einheitliche Gruppierung zu bringen.

In Appenzell Innerrhoden hat das Amt für Ausländerfragen bisher 18 Stellenantrittsverfügungen von Personen mit Status S, die auch in Innerrhoden wohnhaft sind, erstellt, so Thomas Signer, Sachbearbeiter beim Justiz-, Polizei- und Militärdepartement.

Zehn Personen sind in der Gastronomie beschäftigt, fünf Personen in der Industrie oder Produktion, sowie je eine Person in den Branchen Werbetechnik, Nahrungsmittel und Bau. Ausserdem wurden sechs Einverständnisverfügungen von Personen mit Status S erstellt, die nicht in Innerrhoden wohnhaft sind, aber im Kanton arbeiten, so Signer.

Ukrainische Diplome anerkannt

Aus ausländerrechtlicher Sicht ist der Zugang zum Schweizer Arbeitsmarkt in allen Berufen möglich. Eine Diplomanerkennung ist aber für in der Schweiz reglementierte Berufe erforderlich. Für reglementierte Berufe wie Ärztin oder Arzt muss die erforderliche Bewilligung zur Berufsausübung vorgelegt werden.

Für Angestellte im Homeoffice, die ausschliesslich für einen ausländischen Arbeitgeber wie für den bisherigen Arbeitgeber im Heimatland arbeiten, und für die Weiterführung einer bestehenden selbstständigen Tätigkeit ohne Einfluss auf den schweizerischen Arbeitsmarkt braucht es keine Bewilligung. Für Praktika und berufliche Grundausbildungen sind hingegen Arbeitsbewilligungen nötig.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen