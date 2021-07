Unwetter als eine der grössten Gefahren in Ausserrhoden

Naturgefahren Die Risikoanalyse zeigt: Unwetter sind die grösste Gefahr für Ausserrhoden In Ausserrhoden könnte alle 30 bis 100 Jahre ein Hochwasser auftreten. Dies zeigt die Gefährdungs- und Risikoanalyse des Kantons. Zu den grössten Risiken zählen demnach Gewitter, Sturmböen und Hagel. Zur Vorsorge gibt es verschiedene Möglichkeiten. Jesko Calderara 27.07.2021, 05.00 Uhr

Gewitter mit Hagel gehören in Ausserrhoden zu den grössten Naturgefahren. Bild: BRK News

Am Samstagabend fegte ein heftiges Gewitter mit Hagel über das Appenzellerland und richtete insbesondere in Oberegg, Trogen, Bühler, Gais und Appenzell Schäden an. Unbeschadet kamen die Appenzeller Kantone dagegen vor zwei Wochen weg, als einzelne Gebiete im Thurgau im Hochwasser standen.

Gewitter und Hochwasser gehören für Appenzell Ausserrhoden zu den grössten Risiken. Dies zeigt der Bericht Gefährdungs- und Risikoanalyse AR2020, der die Verletzbarkeit des Kantons aufzeigt. Demnach ist Hochwasser in der Kategorie «relativ häufig» eingeteilt. Dies bedeutet, dass es einmal in 30 bis 100 Jahren eintritt. Unwetter, Gewitter und Rutschungen wiederum zählen nebst Cyber-Angriffen und Trockenheit zu den grössten Gefahren für den Kanton. Solche Ereignisse können innerhalb von weniger als 30 Jahren mehrmals auftreten.

50 Millionen Franken Schaden nach Jahrhunderthochwasser

Von Hochwasser betroffen war Ausserrhoden unter anderem im August 2002. Damals führte ein starkes lokales Gewitter zu Überflutungen in Urnäsch und Schönengrund. Diverse Seitenbäche der Urnäsch und des Necker sind über die Ufer getreten. Nur wenige Tage später gab es auch in den Gemeinden Trogen, Speicher, Rehetobel, Wald, Teufen, Bühler und Gais heftige Gewitter. Der Rotbach und die Goldach führten Abflussmengen, welche einem 100-jährigen Hochwasserereignis entsprachen. Die Bilanz: 3000 Schadensmeldungen an Gebäuden und Grundstücken sowie geschätzte Kosten von rund 50 Millionen Franken.

Im erwähnten Bericht wird nun anhand eines Referenzszenarios aufgezeigt, wie hoch das Risiko für Hochwasser ist und welche Schäden zu erwarten sind, falls das Ereignis eintritt. Dessen Auslöser sind in Ausserrhoden vor allem heftige Gewitter oder lang anhaltende, intensive Niederschläge. Im Bericht wird angenommen, dass Bauernhöfe stark von Hochwasser betroffen sein könnten. Besonders gefährdet sind gemäss der Gefahrenkarte zudem Gebiete an grösseren Bächen und Flüssen, teilweise auch an kleineren Gewässern und bei Eindolungen. Die Kantone sind verpflichtet, Gefahrenhinweiskarten (ausserhalb der Baugebiete) und Gefahrenkarten (innerhalb der Baugebiete) zu erstellen. Aus den Karten lässt sich ablesen, welche Flächen beim nächsten Unwetter überschwemmt werden könnten, wo Lawinen niedergehen, oder welcher Hang ins Rutschen geraten könnte.

Unwetter führt zu Ernteausfällen und Sachschaden

Öfters als Hochwasser gibt es in Ausserrhoden Unwetter wie zuletzt am Wochenende. Noch in Erinnerung ist jenes aus dem Jahr 2011, das im Appenzeller Hinterland einen Sachschaden von zehn Millionen Franken anrichtete. Vor allem in Herisau gab es überschwemmte Strassen und Keller, zahlreiche Bewohner mussten wegen drohender Hangrutsche evakuiert werden.

Beim Unwetter 2011 gab es in Herisau einen hohen Sachschaden. Bild: Michel Canonica

Gar drei Todesopfer forderte 2002 ein Unwetter in Lutzenberg, als ein Erdrutsch ein Haus komplett verschüttete.

Gewitter, Hagel, Sturmböen und starker Regen können verschiedene Auswirkungen haben. Die Fachleute haben in ihrer Risikoabschätzung angenommen, dass diese Ereignisse zu Ernteausfällen, Unterbrüchen in der Stromversorgung und erheblichen Schäden an der Infrastruktur führen.

Flüsse müssen von Schwemmholz befreit werden

Die Gefährdungs- und Risikoanalyse dient unter anderem als Grundlage für die Prävention vor Naturkatastrophen und anderen Gefährdungen. Ein Instrument dazu ist die bereits erwähnte Gefahrenkarte. Sie hilft bei der Dimensionierung von Schutzmassnahmen und bei der Notfallplanung, indem aufgezeigt wird, wo die grössten Gefährdungen auftreten können und welche Ereignisse in Ausserrhoden am wahrscheinlichsten sind.

wo die grössten Gefährdungen auftreten und welche Ereignisse am wahrscheinlichsten sind.

Im 124-seitigen Bericht werden noch weitere mögliche Massnahmen genannt, etwa die Befreiung der Bäche und Flüsse von Schwemmholz. Denkbar sei zudem, potenziell gefährdete Gebiete und Strassen zu evakuieren und zu sperren, schreiben die Autoren. Im Rahmen des Hochwasserschutzes werden zudem Gewässerverbauungen durchgeführt.

So können sich Hauseigentümer vor Hochwasser und Hagel schützen

Die Prävention vor Hochwasser und Unwetter ist nicht nur eine Aufgabe der öffentlichen Hand. Auch Hauseigentümer können mit entsprechenden Massnahmen vorsorgen. Entsprechende Tipps gibt die Assekuranz Appenzell Ausserrhoden auf ihrer Website. Als permanente Schutzmassnahmen vor Überschwemmungen werden Lichtschächte, Schwellen oder Abweismauern genannt. Für temporären oder mobilen Schutz in Form von Sandsäcken, Hochwasserschutzsperren oder Schutzelementen für Türen brauche es genügend Vorlaufzeit für die Montage der Schutzelemente, schreibt das Unternehmen. Bauherren wird empfohlen, mögliche Überschwemmungen bereits bei der Planung zu berücksichtigen.

Speziell gefährdet sind gemäss der Assekuranz Muldenlagen, Zu- und Abluftkanäle für Wärmepumpen, Kellerabgänge, Fenster in Untergeschossen und dergleichen. Das Gelände müsse so gestaltet werden, dass Oberflächenwasser bei Unwetter problemlos am Gebäude vorbeigeleitet wird. Grosse Wasserschäden in Gebäuden kann auch Hagel verursachen. Die Assekuranz empfiehlt deshalb, bei Um- und Neubauten auf den Hagelwiderstand der Bauteile zu achten. Abgesehen davon sei es ratsam, bei Hagelvorhersage die Storen hochzuziehen. Grund dafür: Fensterglas ist wesentlich stärker und weniger anfällig als Lamellenstoren.

Schwieriger ist es, Häuser vor Rutschungen zu schützen. Diese seien in der Regel nicht voraussehbar, warnt die Assekuranz. Eine Möglichkeit ist, die verrutschten Erdmassen auszuplanieren und Schutzmassnahmen an gefährdeten Gebäuden vorzunehmen. In Gefahrenzonen gelten meist Auflagen durch die Behörden. Dies können Verstärkungen in der Konstruktion oder Vorschriften für hangseitige Öffnungen und Türen sein. (cal)