Mattea Meyer mit Friedensappell beim Henry-Dunant Museum Heiden

Gedenktag Co-Präsidentin der SP Schweiz mit Friedensappell beim Henry-Dunant-Museum Heiden Am Morgen des 9. Augusts wird in Heiden dem Atombombenabwurf auf Nagasaki vor 77 Jahren gedenkt. Nationalrätin Mattea Meyer sagt in ihrer Rede dazu, was wir heute für den Frieden tun können. Malena Widmer Jetzt kommentieren 09.08.2022, 16.43 Uhr

An der Gedenkfeier in Heiden waren auch ukrainische Gäste unter den Zuhörenden. Bild: Jesko Calderara

An diesem Dienstagmorgen läuten die Glocken in Heiden besonders lange: Vor dem Henry-Dunant-Museum findet die Gedenkfeier zu dem Atombombenabwurf über Nagasaki, Japan, statt. Andreas Ennulat, Vorstand des Henry-Dunant-Museum Heiden, verbindet dieses Ereignis mit der heutigen weltpolitischen Lage: «Dieser Tag heute, der 9. August, ist Gedenken und Mahnung zugleich, angesichts des keine drei Flugstunden entfernten Krieges in der Ukraine.» Auch Gäste aus der Ukraine sind anwesend. Den Anlass untermalen die Japanerinnen Hiroko Haag und Yuko Ishikawa musikalisch.

SP-Nationalrätin und Co-Präsidentin Mattea Meyer hält dieses Jahr die Gedenkrede. Als Mutter und Politikerin trage Meyer privat und gesellschaftlich grosse Verantwortung und sei deshalb eingeladen worden, um an diesem Anlass zu sprechen, erzählt Ennulat. In ihrer Rede thematisiert Meyer Krieg und Frieden. An diesem äusserst friedlichen Morgen in Heiden ruft sie in Erinnerung, wie stark der Kontrast zum Krieg doch gerade sei.

Für eine friedlichere Welt einstehen

«Was ist Krieg? Was ist Frieden? Für uns, die Krieg nicht selbst erleben mussten, ist dies schwierig zu sagen», findet Meyer. Es sei wohl nur eine Annäherung möglich. Die SP-Nationalrätin stelle sich Krieg als totale Abwesenheit von Sicherheit und als ständige Alarmbereitschaft vor. Frieden hingegen definiere sie als Sicherheit, Ruhe und Vertrauen. Sie veranschaulicht ihre Vorstellung mit zwei Bildern: Krieg und Frieden seien wie ein weinendes und ein lachendes Kind. In Ihrer Rede sind Bilder zentral, so schafft Meyer auch die Nähe zu den Zuhörenden.

Sie selbst mag sich an ihren ersten Eindruck, ihr erstes «Bild» vom Krieg erinnern: Mit sieben sah sie Aufnahmen aus dem Bosnienkrieg. Als Antwort darauf, habe sie sich mit Büchern eingedeckt und sich mit dem Thema Krieg beschäftigt. Als Mittelschülerin sah sie Bilder aus dem Irakkrieg und ging darauf mit Friedensflagge auf die Strasse, um zu protestieren.

Mattea Meyer, SP Co-Präsidentin Bild. Jesko Calderara

Später reiste sie nach Griechenland in ein Flüchtlingslager. «Um mit, und nicht nur über die Betroffenen des Krieges zu sprechen.» Beim Schildern dieser Erinnerungen wird Meyer sichtlicht emotional. Sie erzählt, wie eine geflüchtete Mutter in ihrem Zelt mit grosser Mühe und Aufwand eine Schaukel für ihr Kind errichtet habe, damit dasselbe wenigstens ein bisschen Normalität und Frieden erleben könne. «Das war für mich der wohl eindrücklichste Moment, den ich erlebt habe», erzählt sie.

Denn schliesslich sei das gemäss Meyer das Wichtigste, was wir tun können: Frieden schliessen und Frieden leben. Aber sie fügt an: Die Herausforderung dabei werde auch in Zukunft gross sein. Angesichts der zunehmenden Konflikte um natürliche Ressourcen wie Wasserzugänge und Bodenschätze werden in Zukunft mehr Krisen dazukommen. «Doch den Kindern, den nächsten Generationen zuliebe, sollen wir uns gemeinsam jeden Tag für eine ein bisschen friedlichere Welt einsetzen.»

Klingendes Zeichen gegen Gewalt

Inspiriert und bewegt hört das Publikum just zu Ende Meyers Rede die Kirchglocken von Heiden ertönen. Andreas Ennulat klärt auf: «Es ist 11.02 Uhr. Jetzt vor 77 Jahren schlug die verheerende Bombe in Nagasaki ein.» Die Kirchglocken werden aber bald von dem hellen Klang der Friedensglocke übertönt. Die Besucherinnen und Besucher dürfen alle am Seil der Glocke ziehen, wodurch die Klänge noch lange durch Heiden hallen.

Marlis Hörler-Böhi, Präsidentin des Henry-Dunant-Museums in Heiden, fügt zum Glockenläuten an: «Es ist ein Zeichen gegen Gewalt und den Einsatz von Atomwaffen.» Mit der heutigen Präsenz und dem Glockenläuten setze man ein Zeichen. Auch Mattea Meyer findet: «Was wir hier in dem Friedensland Schweiz sicher tun können, ist, den Leuten im Krieg ein Zeichen zu geben: Wir vergessen euch nicht.»

Zur Friedensglocke in Heiden Die Friedensglocke ist ein Geschenk aus Japan. Sie ist die erste exakte Kopie der «Angelus-Glocke». Dieselbe blieb beim Atombombenabwurf über Nagasaki beinahe unversehrt und gilt seit damals als Symbol des Friedens. Dass ausgerechnet Heiden Heimat einer Kopie dieser geschichtsträchtigen Schelle geworden ist, liegt an Henry Dunant, dem Gründer des «Roten Kreuzes». Er verbrachte seine letzten Lebensjahre in dem Dorf über dem Bodensee. Da das «Rote Kreuz» nach dem Bombenabwurf in Nagasaki vor Ort grosse Hilfe leistete, ist die zum Dank und als Erinnerung an Dunant verschenkte Friedensglocke heute direkt neben dem Henry-Dunant-Museum aufgestellt. (maw)

