Geburtstagsfest in der Morgendämmerung: Ein Augenschein von der 1. August-Feier auf dem Kronberg

300 Personen zelebrierten auf dem Kronberg eine 1. August-Feier. Diese begann traditionellerweise früh. Doch die Besucherinnen und Besucher wurden dafür mit einem beeindruckenden Sonnenaufgang belohnt. Festredner war Dr. Ludwig Hasler. Astrid Zysset 01.08.2020, 13.26 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bei Sonnenaufgang wurde auf dem Kronberg der 1.August gefeiert. Der Andrang war gross: Rund 300 Leute liessen sich das Spektakel nicht entgehen.

Bild: Michel Canonica

Es ist stockdunkel, als um vier Uhr in der Früh die ersten Gondeln ihren Betrieb aufnehmen. Die Jakobsbad-Kronberg AG hat heute zum achten Mal Frühaufsteher zu einer 1. August-Feier auf den Kronberg geladen. Und dieses Fest lassen sich viele nicht nehmen: Bis zu 300 Personen werden dieses Jahr gezählt.

Dicht gedrängt stehen sie denn auch – mit Mundschutz – im Innern der Gondel, um sich auf den 1663 Meter hohen Berg bringen zu lassen. Still ist es, die frühe Tageszeit steckt allen noch in den Knochen. Zu reden vermag kaum jemand. Die Beleuchtung der Steuerungstechnik, einzelne Handydisplays wie auch die immer kleiner werdenden Scheinwerfer, der zur Talstation zusteuernden Autos sind die einzigen Lichter, welche die Dunkelheit der Nacht durchbrechen.

Aurel Wyser sorgte mit dem Alphorn für andächtige Stimmung. Bild: Michel Canonica

Als sich die ersten Baumwipfel im Licht der Bergstation erkennen lassen, wird klar, dass die rund zehn Minuten dauernde Fahrt ihr Ende findet. Oben angekommen setzt gerade die Dämmerung ein. Am Horizont lichtet sich ein Grauschleier, der die Umrisse der Berge zeichnet. 15 Grad zeigt das Thermometer. Die Besucherinnen und Besucher ignorieren jedoch die kühle Aussentemperatur, besorgen sich am Verpflegungsstand Kaffee wie auch Gipfeli und setzen sich in die Gartenwirtschaft. Oder legen sich in die Liegestühle.

Wartezeit. Verkürzt wird diese durch die «Stegreifgruppe Gonten» und die Alphornklänge von Aurel Wyser.

Rede wird vom Sonnenaufgang unterbrochen

Philosoph und Publizist Ludwig Hasler nahm in seiner Festrede Bezug auf die Coronapandemie, und appellierte an die Rückbesinnung auf die Schweizer Tugenden. Bild: Michel Canonica

Festredner Dr. Ludwig Hasler ist der Autor des Philosophie- Bestsellers «Für ein Alter, das noch was vorhat» und wurde unlängst von der Zeitung «Die Zeit» als «wohl erfolgreichster Vortragsreisender der Schweiz» betitelt. Seine Ansprache beginnt um halb sechs Uhr morgens auf dem Gipfel. Die Redezeit ist begrenzt. Denn um 6.02 Uhr geht die Sonne auf. Hasler kennt das Zeitlimit und scherzt:

«Von der Sonne höchstpersönlich lasse ich mich gerne in den Schatten stellen.»

Kurz nach sechs Uhr morgens ging die Sonne auf. Festredner Ludwig Hasler musste seine Rede hierfür abbrechen. Bild: Michel Canonica

Und sie tut es denn auch. Fertig mit seinen Ausführungen ist Hasler nämlich noch lange nicht, als er schliesslich abbrechen muss. Aber ein Gleichnis kann er anbringen: Hasler findet, dass die Coronakrise an unserem Weltbild gekratzt habe. Er sagt:

«Wir sind davon ausgegangen, dass wir fortschrittsoptimistisch unterwegs waren. Wir fühlten uns, als würden wir demnächst den Gipfel erklimmen.»

Die Pandemie habe gezeigt, dass wir zwar eine respektable Höhe, aber die Spitze nicht erreicht haben. Der Wohlstand sei nicht in trockenen Tüchern, und auch das Schicksal verschone uns nicht. «Wir müssen noch etwas weiter kraxeln.» Dafür wünscht sich Hasler die Rückbesinnung auf die Schweizer Tugenden, sprich auf den Freiheitsdrang, den Erfindergeist wie auch den Gemeinsinn.

«Wenn wir realisieren, dass wir an etwas Mitwirken, dass grösser ist als das eigene Ich, dann können wir von der Krise profitieren.»

Die Nationalhymne erklingt. Die Sonne steht mittlerweile blutrot am Horizont, und die Dunkelheit ist einem warmen Licht gewichen. Die andächtige Stimmung herrscht jedoch nur kurz: Der Duft des 1. August-Zmorge-Buffets im Berggasthaus lässt viele Besucherinnen und Besucher den Gipfel schnell wieder verlassen.