Rheineck-Walzenhausen-Bergbahn feiert Geburtstag

GEBURTSTAG DER BAHN Der «TGV des Vorderlands» wird 125 Jahre alt: Rheineck-Walzenhausen-Bergbahn feiert Jubiläum Seit 125 Jahren ist sie die direkte Verbindung zwischen Walzenhausen und Rheineck: Die Rheineck-Walzenhausen-Bergbahn. Heuer feiert sie Jubiläum – und steht vor einem zukunftsweisenden Jahr. In ein paar Monaten soll klar sein, ob die Zahnradbahn einer Standseilbahn weichen muss oder nicht. Astrid Zysset 01.07.2021, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Rheineck-Walzenhausen-Bergbahn ist seit 125 Jahren in Betrieb. Das Jubiläum wurde am Donnerstag gebührend gefeiert. Bild: Christof Sonderegger

Als «TGV des Vorderlands» wird sie bezeichnet, die Rheineck-Walzenhausen-Bergbahn. Wofür das TGV steht, dazu gibt es allerdings unterschiedliche Meinungen. Als «Train à grande valeur» übersetzt es Rheinecks Stadtpräsident Urs Müller:

«Für uns ist die Bahn von grossem Wert.»

Walzenhausens Gemeindepräsident Michael Litscher spricht hingegen von einem «Train à grande vibration» und meint damit das Ruckeln, welches jeweils durch das Einrasten in der Zahnradstange erfolgt.

So oder so: Die Rheineck-Walzenhausen-Bergbahn hat Grund zum Feiern. 125 Jahre wird sie alt. Am Donnerstagmorgen treffen sich Vertreter der Appenzeller Bahnen, der Politik wie auch der Tourismusorganisationen, um das Jubiläum zu feiern. Und das natürlich mit einer gemeinsamen Fahrt von Rheineck ins Appenzeller Vorderland. Rund zwei Kilometer ist die Strecke lang, es geht über Schluchten, durch Tunnel bis hin zum Endbahnhof in Walzenhausen.

Über die Zukunft der Bergbahn wird Ende Jahr entschieden

Oben angekommen, legt Thomas Baumgartner, Direktor der Appenzeller Bahnen (AB), beeindruckende Zahlen vor: Der Triebwagen hat bislang fast 1,7 Millionen Kilometer zurückgelegt. Fast 862'000 Mal absolvierte er die Strecke Walzenhausen-Rheineck-Walzenhausen.

2013 haben die AB den Wagen für eine Lebensdauer von weiteren zehn Jahren revidiert. Doch eine Ersatzlösung für das 63-jährige Fahrzeug sei notwendig, betont Baumgartner. Bis Ende Jahr soll klar sein, ob die Strecke künftig mit einer Standseilbahn oder weiterhin wie seit 1958 mit einer Zahnradbahn betrieben wird.

Landammann Dölf Biasotto, Walzenhausens Gemeindepräsident Michael Litscher, Rheinecks Stadtpräsident Urs Müller, und der Direktor der Appenzeller Bahnen, Thomas Baumgartner. Bild: Astrid Zysset

«Ja, jetzt ruckeln andere Kräfte an der Zahnradstrecke», so Litscher. Die Prüfung eines alternativen Antriebs verfolge er gespannt. Denn die Rheineck-Walzenhausen-Bergbahn habe für die Vorderländer Gemeinde eine grosse Bedeutung. Ausflügler, Pendler, Velofahrer, Kinder mit dem Schlitten oder auch Bahnfans nutzen sie rege. Und: Sie sei für Walzenhausen dermassen wichtig, dass regelmässig in den 3. Primarklassen die Schülerinnen und Schüler im Rahmen einer Prüfung über die Gemeinde Fragen zur Bahn beantworten müssen. Litscher:

«Die Bahn ist für uns eine Herzensangelegenheit.»

Bahn schliesst Lücke zwischen den beiden Kantonen

Aber nicht nur für Walzenhausen. Rheinecks Stadtpräsident Müller nutzt sie nach eigenen Angaben vor allem im Winter stets. «Ich wünsche ihr darum weise Entscheidungen und grosse Investitionen.»

Die Glückwünsche des Ausserrhoder Gesamtregierungsrates überbringt Landammann Dölf Biasotto. Auch er war zuvor schon Fahrgast. Und zwar vor 27 Jahren, als er seinen Schwiegereltern in spe aus dem Aargauischen Endingen seine Heimat zeigte. «Vor allem auch wegen der Bahn hatten sie uns damals den Segen zur Hochzeit gegeben», so Biasotto scherzhaft. Die Bergbahn schliesse eine wichtige Lücke zwischen St.Gallen und Appenzell Ausserrhoden. Sie ermögliche die Anschlüsse an die S-Bahn in Rheineck. Und das sei für viele Pendler und Ausflügler von grosser Bedeutung, so der Landammann weiter.

Vor zwei Jahren hatte der Kanton zusammen mit den AB alle drei Appenzeller Zahnradbahnen im Rahmen einer Studie auf den Prüfstand gestellt. Bund und Kantone stellten sich hinter die Bergbahn Rheineck-Walzenhausen und entschieden sich somit für eine Vorwärtsstrategie für die Vorderländer Zahnradbahnen. Der Quantensprung soll demnächst folgen – mit dem Entscheid, ob künftig eben eine automatische Standseilbahn oder eine Zahnradbahn Walzenhausen mit Rheineck verbindet.