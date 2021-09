Urnäsch erhält Weinlokal und Airbnb-Appartement

Gastronomie Wundersame Auferstehung des «Engel» am Dorfplatz: Nun hat auch Urnäsch ein Weinlokal Eine Urnäscherin belebt eine seit langem leerstehende Restaurantliegenschaft mit einem gastronomischen Angebot, einem Ferienappartement und einer Loftwohnung. Karin Erni Jetzt kommentieren 30.09.2021, 05.00 Uhr

Susanne Schmid im neuen Weinlokal «Engel am Dorfplatz». Bild: Karin Erni

Was kaum jemand für möglich gehalten hat, ist passiert: Mitten in der Coronapandemie eröffnet in Urnäsch ein neuer Gastronomiebetrieb. Die einheimische Susanne Schmid hat im letzten Dezember die Liegenschaft «Engel» gekauft und in den folgenden Monaten sorgfältig umgebaut. In der ehemaligen Bäckerei mit Lager im Parterre befindet sich nun ein gemütliches Weinlokal.

Aus dem Restaurant im ersten Stock wurde ein grosszügiger Loft und die frühere Wirtewohnung darüber wird als Appartement für vier bis fünf Personen über die Buchungsplattform Airbnb vermietet. Die Gastgeberin selbst lebt unter demselben Dach und betreibt hier zusätzlich eine Praxis für geistiges Heilen. Somit wird die Liegenschaft mit dem ehemals bekannten Restaurant nach vielen Jahren Leerstand wieder komplett genutzt.

Weingenuss statt Brotverkauf

Susanne Schmid hat das Weinlokal «Engel am Dorfplatz» mit viel Liebe und Sinn für das Detail eingerichtet. Die hölzernen Wirtshaustische hat sie mit originalen Biedermeierstühlen ergänzt. Die Kombination mit modernen Einrichtungsgegenständen und Lampen verleiht dem Lokal einen gewissen Chic.

Auffällig ist die uralte Mauer aus grossen Bollensteinen. «Sie kam unter dem angefaulten Täfer zum Vorschein und war ein besonderes Geschenk, mit dem wir nicht gerechnet hatten», erinnert sich die Gastgeberin. In der Wand ist sogar noch der originale Kasten zu finden, in dem früher die Brote frisch gehalten wurden. Heute wächst ein dekorativer Efeustock aus der Nische.

Blick in das Ferienappartement, in dem fünf Personen übernachten können. Bild: PD

Schmid verhehlt nicht, dass der Umbau des historischen Gebäudes mit einigen Schwierigkeiten verbunden war. «Das Haus ist ein Kulturgut von nationaler Bedeutung und steht unter Denkmalschutz. Entsprechend viele Vorschriften mussten beim Umbau berücksichtigt werden.» So ist heute zum Beispiel das ganze Gebäude mit einer modernen Brandmeldeanlage ausgestattet.

An zwei Abenden pro Woche geöffnet

Die gelernte medizinische Praxisassistentin verfügt über Erfahrung in der Gastronomie. Sie ist im Restaurant Sternen in Urnäsch aufgewachsen und arbeitete später mehrere Jahre in der «Gass 17» in Appenzell. Nebst verschiedenen einheimischen und europäischen Weinen werden alle gängigen alkoholischen und alkoholfreien Getränke ausgeschenkt. Weil der «Engel am Dorfplatz» über keine Küche verfügt, beschränkt sich das kulinarische Angebot auf verschiedene kalte Plättli, Antipasti und Kuchen. Die Reaktionen der Bevölkerung auf das neue Weinlokal seien sehr positiv, sagt Susanne Schmid.

Der «Engel am Dorfplatz» hat jeweils am Donnerstag- und Freitagabend ab 17 Uhr geöffnet. Für private und geschäftliche Anlässe können die Räumlichkeiten auch an anderen Tagen reserviert werden. www.engelamdorfplatz.ch