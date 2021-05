Gastronomie «Wir müssen nicht mehr immer Zuhause kochen»: So erleichtert sind Beizer und Gäste in Herisau über die Öffnung der Restaurant-Innenräume Seit Montag sind auch die Innenräume der Restaurants wieder offen. Die Freude über diesen langersehnten Lockerungsschritt ist bei Gästen und Wirten in Herisau gross. Allerdings herrscht auch Unsicherheit. «Es wird allerdings noch ein wenig dauern, bis sich alles wieder normalisiert hat», sagt «La Forchetta»-Chef Alfonso Piazza. Elia Fagetti 31.05.2021, 18.07 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sogar das Wetter freut sich mit den Gastwirten, dass ein weiteres Stück Normalität zurückgekehrt ist. Am Tag, an dem sie endlich auch die Restaurant-Innenräume öffnen dürfen, ist am Himmel keine Wolke zu sehen. Es weht zudem eine erfrischende Brise. Im Herisauer Dorfzentrum sind viele Menschen um die Mittagszeit unterwegs. Es wimmelt auf den Strassen von lachenden Schülern, Rentnern und von der Arbeit kommenden Berufstätigen.

Im Restaurant Adler an der Buchenstrasse ist bereits viel los. Gäste gehen ein und aus. Fast alle Tische sind besetzt. Alexandra Oertle, die zusammen mit ihrem Mann das Restaurant führt, hat alle Hände voll zu tun. Sie hat vorerst auch keine Zeit, um Fragen des Reporters zu beantworten, so fleissig wird bestellt.

Einige Stammgäste kennen die Oertles. Man fragt sich, wie es einem ergangen ist und ob man froh sei, dass es endlich wieder losgehe mit dem Arbeiten. Rundherum herrscht eine fröhliche Stimmung.

Rückhalt ist gross

Alexandra Oertle. Bild: Elia Fagetti

Nach der Rushhour des Mittags ist es wieder stiller im Restaurant Adler. Oertle ist erfreut, dass das Geschäft endlich wieder läuft. Sie sagt:

«Die Leute sind zufrieden. Und ich bin das auch. Am Mittag hatte ich viel zu tun. Bei dem Wetter ist das auch verständlich. Und es bleibt hoffentlich auch so. Der Rückhalt aus der Bevölkerung ist gross.»

Auch die Gäste im Adler waren zuvor erleichtert über die Öffnungsschritte. Ein Handwerker meint: «Ich muss nun nicht immer ein Brötli von Zuhause mitnehmen. Das spart mir am Mittag Zeit.» Ein Pärchen, welches noch nach einem Platz Ausschau hält, sagt: «Wir müssen nicht mehr immer zu Hause kochen und man kann endlich wieder gesellig zusammen sein.»

Homeoffice hat Einfluss auf Gästezahl

Im Ristorante La Forchetta im Gutenberg-Zentrum sitzen Gäste auf der sonnigen Terrasse. Auch im Inneren finden sich welche. Während ein Gast auf das Essen wartet, sagt er über die Lockerungen der Coronamassnahmen des Bundesrats, die heute in Kraft getreten sind: «Es wäre nicht mehr länger gut gegangen. Auch die Menschen mögen nicht mehr.» Der Gast ist, wie seine Freunde am Tisch, froh, dass die Restaurants und Beizen wieder öffnen können. Er erklärt weiter:

«Es ist langsam Zeit, dass der Bund alle Massnahmen wieder aufhebt.»

Alfonso Piazza. Bild: Elia Fagetti

Alfonso Piazza, Chef im «La Forchetta», kann seine Freude ebenfalls nicht verbergen. Er sagt: «Endlich kann ich wieder arbeiten. Es wird allerdings noch ein wenig dauern, bis sich alles wieder normalisiert hat.» Die Menschen seien noch vorsichtig und das Homeoffice habe sicher einen Einfluss auf die Anzahl der Gäste.

Auf der gegenüberliegenden Strassenseite sitzen Gäste vor der Bäckerei Kuhn und essen ihr Mittagessen. Im Laden der Bäckerei selbst sind nur drei Kunden auf einmal erlaubt, aber man kann auch drinnen sein Essen geniessen. Draussen in der Gastwirtschaft floriert das Geschäft. Die zuständige Mitarbeiterin erklärt:

«Wir sind alle froh, dass wieder Normalität eintritt und Gäste kommen.»

Vor der Bäckerei Kuhn sitzen die Gäste und geniessen den sonnigen Mittag. Bild: Elia Fagetti

Ein Gast der Bäckerei, der in Militäruniform dasitzt, sagt:

«Ich bin froh, sind die Beizen wieder geöffnet. Ich will sie wieder unterstützen. Die Gastrobranche hat lange genug gelitten.»

Viele öffnen erst am Dienstag

Salvatore Zingali. Bild: Elia Fagetti

Für viele Restaurants geht es allerdings erst am Dienstag richtig los, da viele am Wochenauftakt noch geschlossen hatten – so etwa das Restaurant Zum Tannenbaum beim Regierungsgebäude.

Der Chef, Salvatore Zingali, bereitet sich auf die Öffnung vor. Der einzige Gast, er holt gerade seine Pizza ab, freue sich über die Öffnung. Für Zingali ist die Lage etwas angespannt. Er wisse nie genau, wie viele Gäste in das Restaurant kommen werden. Mit der Krise habe sich dieser Umstand verstärkt. Doch er ist guter Dinge. Denn Zingali zufolge war vor dem Lockdown der Dienstag für ihn jeweils ein erfolgreicher Tag. Woran das liegt, könne er nicht genau sagen. Für ihn ist aber klar, dass es Zeit brauche, bis sich alles wieder eingespielt habe.

«Es dauert halt ein bisschen, bis man wieder im Rhythmus ist.»