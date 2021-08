Gastronomie Von 10'000 auf 50'000 Gäste pro Jahr: So sehen Jan Schochs grosse Pläne für den «Bären» in Gonten aus Mit dem Ausbau des Hotel Restaurant Bären in Gonten ist es dem Unternehmer gelungen, den Betrieb in die Gewinnzone zu bringen. Zwei weitere Bauprojekte sollen dessen Zukunft nachhaltig sichern. Karin Erni 21.08.2021, 05.00 Uhr

Jan Schoch hat einiges vor: Ein Tunnel unter der Strasse soll die beiden Hotels Bären und Löwen dereinst verbinden. Bild: Karin Erni

Als Jan Schoch im Jahr 2014 das Hotel Restaurant Bären in Gonten kaufte, wurde hinter vorgehaltener Hand gemunkelt, er sei ein weiterer Millionär, der sich ein Gourmetlokal als teures Hobby hält. Doch es kam anders: Der 44-Jährige strukturierte den Betrieb um und änderte das Konzept. Der «Bären» pflege heute eine gehoben-gutbürgerliche Küche mit regionalen Einflüssen, so der Appenzeller Unternehmer.

«Wir streben keine Punkte und Sterne an. Bei uns können die Gäste zu einem fairen Preis gut essen.»

Dafür sorgen die beiden Küchenchefs Jürgen Schmid und Carlo Bet, die zuvor beide in bekannten Häusern in der Region tätig waren.

Mehr Hotelzimmer verbessern die Bilanz

In den letzten Jahren hat Jan Schoch das zuvor teilweise leerstehende «Bären»-Gebäude kontinuierlich ausgebaut und die Zahl der Hotelzimmer erhöht. Meetingräume im ersten Geschoss und ein Wellnessbereich mit Sauna unter dem Dach ergänzen das Angebot. 14 Millionen Franken hat der Umbau bis heute gekostet. «Die Investition hat sich gelohnt. Mit diesen Massnahmen haben wir den Betrieb in die Gewinnzone gebracht», sagt der Inhaber nicht ohne Stolz. «Wir beherbergen aktuell rund 10’000 Gäste pro Jahr. Unser Ziel sind aber 50’000.»

Um diese Zahl zu erreichen, müssen weitere Gästebetten geschaffen werden. Dies soll in einem nächsten Erweiterungsschritt erreicht werden. Jan Schoch hat den gegenüberliegenden «Löwen» gekauft. Die Bäckerei mit Restaurant stand die letzten Jahre leer, befindet sich aber in einem guten baulichen Zustand. Das Restaurant mit dem grossen Garten hinter dem Haus wird bereits jetzt im Selfservice-System mit einer einfachen Karte geführt. Das rund 150-jährige Hauptgebäude steht unter Denkmalschutz und soll sanft renoviert und die Wohnungen in Hotelzimmer umgewandelt werden. Den Anbau, der neueren Datums ist, möchte Jan Schoch abreissen lassen und durch einen zeitgemässen Holzbau ersetzen, denn:

«Die bestehenden Räume sind sehr verwinkelt und ein Umbau käme fast teurer.»

Im Parterre des Neubaus wird ein Saal für 50 bis 80 Personen entstehen. «In Gonten sollen wieder Hochzeiten und andere Feste gefeiert werden können», sagt Schoch. «Die Zimmer direkt über dem Saal eignen sich ideal für Gäste der Anlässe, so wird niemand gestört.» Ein Tunnel unter der Dorfstrasse soll die beiden Betriebe «Bären» und «Löwen» dereinst verbinden. Das Umbauprojekt soll im Oktober eingereicht werden. Wenn alles nach Plan läuft, können die Bauarbeiten im kommenden Sommer starten. Schoch rechnet mit einer Bauzeit von rund zwölf Monaten.

Bürgenstock-Architekt arbeitet neue Überbauung aus

Nebst der Erweiterung im «Löwen» verfolgt Jan Schoch zusätzlich ein grosses Neubauprojekt im Norden des «Bären», für welches das Quartierplanverfahren vorbereitet wird. Das Vorprojekt wird durch die Rüssli Architekten AG ausgearbeitet. Die Luzerner Firma hat bereits das prestigeträchtige Hotel auf dem Bürgenstock gebaut.

Auf diese Wiese hinter dem «Bären» soll die neue Überbauung zu stehen kommen. Bild: Karin Erni

Das Haupthaus des «Bären» soll erweitert werden, um Platz für ein grösseres Restaurant zu schaffen. Zudem sind auf einem angrenzenden, knapp 6000 Quadratmeter grossen Grundstück fünf Baukörper vorgesehen. Hier sind Hotelzimmer, eine Seniorenresidenz sowie Unternehmerwohnungen geplant. Die 120 Quadratmeter grossen Einheiten sollen, wenn sie nicht durch die Besitzer belegt sind, vermietet werden. «Durch die erhöhte Nutzung steigt sich die Wertschöpfung des ‹Bären› insgesamt», ist der Besitzer überzeugt. Die Bauten sollen in Massivholzbauweise erstellt werden und sich gut in die Landschaft einfügen. Mit Solaranlagen möchte man einen Teil des benötigten Stroms selber produzieren. Auf das Dach des neuen Hotelgebäudes soll ausserdem ein Wellnessbereich mit Infinity-Pool zu liegen kommen.

Der Wellnessbereich unter dem Dach soll später in eine Wellness-Suite umgewandelt werden. Bild: Karin Erni

Unterirdische Weinwelt geplant

Als Zielpublikum angepeilt werden eher sportliche Gäste, die Golf spielen, Velo fahren, im Alpstein wandern oder Wintersport betreiben wollen. Auch Weinliebhaberinnen und -liebhaber sollen – noch mehr als bisher – auf ihre Kosten kommen: Neben die Tiefgarage soll ein sternförmiger grosser, begehbarer Weinkeller zu liegen kommen. Dieser war ursprünglich im «Löwen» geplant, aufgrund der baulichen Gegebenheiten wird er nun in die neue Überbauung integriert. Hier unten wird das Reich von Weinexperte Hans Rhyner sein. Der ehemalige Kellermeister des «Gupf» in Rehetobel betreut bereits seit dem Frühjahr den Weinkeller des «Bären». Er hat sich auf Trouvaillen spezialisiert, die er den Gästen mit passenden Geschichten gerne näherbringt. «Wir wollen einen guten Mix aus verschiedenen Nutzungen anstreben, um das Projekt möglichst breit abzustützen», erklärt Jan Schoch. «Mit all diesen Neuerungen wollen wir die Zukunft des ‹Bären› nachhaltig sichern.»