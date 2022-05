Marco Sessa übernimmt Weinbar Campanile in Herisau

Gastronomie Vom Kybunpark in die Weinbar: Ex-Stadionmanager des FC St.Gallen übernimmt Lokal in Herisau Der ehemalige FCSG-Stadionmanager Marco Sessa hat an der Herisauer Kasernenstrasse eine neue Wirkungsstätte gefunden. Die Liebe zur Gastronomie sei ihm quasi in die Wiege gelegt worden, sagt Sessa. Karin Erni Jetzt kommentieren 04.05.2022, 17.00 Uhr

Pino Campanile übergibt den Betrieb an Marco Sessa. Bild: Karin Erni

Schon länger wurde in Herisau gemunkelt, dass der bekannte Weinhändler und Gastronom Pino Campanile nach 20 Jahren bald in den verdienten Ruhestand geht. Nun sei es so weit, sagt der gebürtige Italiener erleichtert. «Ich habe eine gute Nachfolgelösung gefunden.» Marco Sessa, der bisher die Management- und Eventagentur Bindeglied in Herisau betrieb, übernimmt das Ladenlokal und die anliegende Weinbar an der Kasernenstrasse per 1. Juni und führt sie unter dem Namen «Wine-Store Campanile da Marco» weiter.

Gerichte wie von der Nonna

Neu wird im authentisch eingerichteten Lokal auch wieder gekocht. Hier schwingt der Chef eigenhändig den Kochlöffel:

«Es soll eine Enoteca bleiben. Wie in Italien üblich servieren wir aber verschiedene Spezialitäten zum Wein.»

So gibt es zum Beispiel Antipasti, Polpette della Salsiccia, Scampi al aglio oder Bruschetta. Wer einen grösseren Hunger hat, bestellt eine Portion vom Tagesgericht, das Marco Sessa nach Lust, Laune und Angebot kocht. Er hält sich an italienische Wohlfühlgerichte, die gut vorbereitet werden können und trotzdem einzigartig sein sollen. So wird die Salsiccia nach einem Hausrezept von Grund auf selbst hergestellt. Einige der Spezialitäten werden künftig auch vor Ort zu kaufen sein.

Für Gruppen nimmt Sessa gerne Reservationen an und bereitet die gewünschten Gerichte zu. Zudem bietet er regelmässig an Sonntagen eine Tavolata an, bei welcher sich die Gäste nach Herzenslust «alla Nonna» bedienen können. Künftig soll es auch wieder regelmässig «Wine and Dine»-Anlässe geben.

Ausbildung zum Sommelier geplant

Er koche seit eh und je gerne und viel, sagt Marco Sessa. «Die Liebe zur Gastronomie wurde mir quasi in die Wiege gelegt.» Im «Bahnhöfli» Waldstatt, das seine Grossmutter führte, ist er aufgewachsen. Er bezeichnet sich gerne als Südappenzeller und tritt unter diesem Namen an der Fasnacht als Schnitzelbänkler auf.

«Meine Mutter ist Appenzellerin, der Vater aus Italien.»

Viele Jahre im Eventgeschäft organisierte er gastronomische Angebote und als Stadionmanager war er auch für die Arena-Gastronomie zuständig. Um Gäste und Kunden künftig auch önologisch kompetent beraten zu können, absolviert er noch dieses Jahr die Ausbildung zum Sommelier.

Sanfter Übergang geplant

Vorerst bleibt Pino Campanile dem Betrieb erhalten. Er unterstützt den neuen Inhaber bei Wein- und Spirituosenbestellungen und berät Kundinnen und Kunden weiterhin mit seinem grossen Weinwissen. Er sagt:

«Ich werde meine Tätigkeit reduzieren und mich Ende Jahr ganz zurückziehen.»

Campaniles Lokal war vom Lifestylemagazin Falstaff in den vergangenen vier Jahren jeweils als beste Weinbar im Appenzellerland ausgezeichnet worden. Eine Besonderheit soll auch weiterhin gepflegt werden: Damit sich jede und jeder mal einen grossen Namen leisten kann, wird die Marge tief gehalten. Wer den Wein im Lokal geniesst, zahlt zuzüglich zum Flaschenpreis lediglich ein Zapfengeld.

Das neue Konzept sei gut angelaufen, sagen die beiden Betreiber. Diesen Monat läuft noch die Testphase, in der die Abläufe optimiert und die Übernahme vorbereitet werden. Am 14. und 21. Mai sind am Nachmittag von 14.30 bis 17 Uhr Anlässe mit Livemusik geplant. Am 17. und 18. Juni laden die beiden Gastronomen zum Übergabefest. Geöffnet ist der «Wine-Store Campanile da Marco» von Dienstag bis Donnerstag von 16 bis 21 Uhr, am Freitag von 16 bis 24 Uhr und neu am Samstag auch am Abend bis 24 Uhr.

