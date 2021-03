Gastronomie und Corona Bund wirft Appenzeller Gastronomen Knüppel zwischen die Beine: Büezerbeizen erhalten keine Corona-Entschädigung Wer sein Restaurant im Lockdown als Betriebskantine öffnet, wird finanziell benachteiligt. Das ist nur eine der Ungereimtheiten bei den Corona-Entschädigungen in der Gastronomie. Karin Erni 24.03.2021, 05.00 Uhr

Nur wenige Restaurants wollen mittags für Büezer öffnen, denn es drohen Verluste. Urs Hanhart

Die Büezerbeizen sind kein Erfolgsrezept, wie eine Umfrage bei verschiedenen Betrieben im Appenzellerland zeigt. Zu kompliziert ist das Anmeldeprozedere und zu kurz die Öffnungszeiten. Nebst dem geringen Interesse der Gäste wirft auch noch der Bund den Gastronomen einen Knüppel zwischen die Beine: Er will nämlich denjenigen, die ihr Restaurant als Betriebskantine öffnen, die Corona-Erwerbslosenentschädigung (EO) an den Tagen, an denen das Restaurant geöffnet ist, streichen.

«Büezerbeizen gelten als geöffnete Betriebe und haben demnach an den Öffnungstagen keinen Anspruch auf Entschädigung», sagt der Ausserrhoder Gastroverbandspräsident Markus Strässle.

«Zwar hat das Staatssekretariat für Wirtschaft Seco diesbezüglich noch keinen definitiven Entscheid gefällt, doch eine Abklärung durch den brancheneigenen Rechtsdienst von Gastroconsult hat ergeben, dass wir davon ausgehen müssen.»

Nur wenige Betriebe können profitieren

Markus Strässle, Präsident von Gastro AR. Bild: APZ

Gemäss Strässle haben sich von den ursprünglich 15 Interessenten für ein Betriebskantinenbewilligung im Kanton zehn wieder zurückgezogen, als sie auf den Sachverhalt aufmerksam gemacht wurden. Zu Recht, wie er findet: «Mit den einzuhaltenden Massnahmen ist ein wirtschaftlicher Betrieb des Restaurants schlicht nicht möglich.» Dass einige Betriebe den Schritt dennoch gewagt haben, könnte damit zusammenhängen, dass sie nicht über die EO entschädigt werden, vermutet Strässle. «Da mag sich mancher Wirt mit geringem Anspruch gedacht haben, dass es besser ist, stattdessen ein paar Menüs zu verkaufen.» Auch für die Hotels, die ihre Übernachtungsgäste verpflegen dürfen, könnte sich durch die Mittagessen theoretisch ein Zusatzgeschäft ergeben, da die Küche ohnehin in Betrieb ist.

Wirt bezahlt Ferien der Mitarbeiter

Seit nunmehr drei Monaten darben die Wirte wegen des Lockdowns. Zwar erhalten die Betriebe Kurzarbeitsentschädigung für die Mitarbeiter, doch sie bleiben auf vielen ungedeckten Kosten sitzen. Dieses Problem betreffe ausgerechnet die «systemrelevanten», das heisst als erhaltenswert eingestuften Betriebe am meisten, so Markus Strässle. «Diese haben in der Regel viele Mitarbeiter. Da fallen entsprechend hohe Kosten an, denn die Sozialleistungen inklusive Ferien betragen 12 bis 15 Prozent der Lohnsumme, die während der Kurzarbeit vollumfänglich durch den Arbeitgeber zu entrichten sind», so der Gastropräsident. «Diesbezüglich ist ein Entscheid noch hängig. Das Seco will bis vor Bundesgericht gehen, was auf Jahre hinaus Rechtsunsicherheit schafft.»

Wer etwas tut, hat das Nachsehen

Die Härtefallunterstützung sollte eigentlich die oben genannten Verluste abfedern. Diese Gelder seien in den Ausserrhoder Betrieben unterdessen angekommen, wie er von Verbandsmitgliedern gehört habe, sagt Markus Strässle. «Doch es ist viel zu wenig. Statt der angenommenen Entschädigung von 20 Prozent des Jahresumsatzes sind gemäss Rückmeldungen der Wirte lediglich rund 5 Prozent ausbezahlt worden.» Mehrere Betriebe hätten gar kein Geld erhalten. «Einige haben ihre Ferien während dem Lockdown im letzten Frühjahr bezogen und im Sommer dafür durchgearbeitet und gute Umsätze gemacht. Diese gehen nun leer aus», sagt Strässle. Auch wer Take-away anbiete, verringere seinen Anspruch auf Leistungen.