Mit "Platz Drü" erhält Gais ein neues gastronomisches Angebot

Gastronomie Preisgekrönte Nussgipfel und gemütliche Tavolata: Das legendäre Café Scherrer in Gais feiert Wiederauferstehung Ab 1. September ist die Tür des Lokals am Dorfplatz wieder regelmässig geöffnet. Zwei Rheintalerinnen wollen im «Platz Drü» neue Angebote lancieren.

Katja Dietsche und Monika Segmüller (rechts) freuen sich mit dem Besitzerpaar Urs Bosshard und Elsbeth Alder auf die baldige Eröffnung. Bild: Karin Erni

Am 1. September eröffnen Katja Dietsche und Monika Segmüller das ehemalige Café Scherrer am Dorfplatz in Gais unter dem Namen «Platz Drü». «Die Zahl ist einerseits die Hausnummer, steht aber auch für unsere drei Standbeine: Café, Deko und Events», erklärt Dietsche. Mit bekannten Produkten aus ihrer Wohnregion wollen die beiden Rheintalerinnen in Gais eine Nische finden.

Zwei Profis vor neuer Herausforderung

Monika Segmüller verfügt über langjährige Erfahrung im Verkauf und hat in bekannten Cafés wie dem «Zäch» in Herisau oder dem «Spörri» in Teufen gearbeitet. Die vergangenen Jahre führte sie den Bäckerladen ihres Partners in Marbach. Seine bekannten Nussgipfel werden auch in Gais erhältlich sein, verrät Monika Segmüller.

Die gelernte Floristin Katja Dietsche ist der kreative Kopf des Duos. Sie ist für die Gestaltung und Präsentation des Angebots zuständig. Sie sagt:

«Wir sind innovativ und modern. Das soll auch in der Präsentation unserer Speisen und Getränke zum Ausdruck kommen.»

In einem separaten Raum stellt sie zudem besondere Arrangements her, die vor Ort gekauft werden können. Auch verschiedene Dekoartikel aus wertigen Materialien sind erhältlich. Ausgestellt sind die Objekte im Eingangsbereich auf ehemaligen Bäckertischen und natürlich im Lokal selbst.

Der Ausstellungsraum beim Eingang

Lokal mit verschiedenen Nutzungen

Mit ihrem Angebot wollen die beiden flexibel auf die Wünsche der Kundschaft eingehen. «Geplant sind diverse Kuchen und Waffeln mit verschiedenen Toppings», sagt Katja Dietsche. «Mittags gibt es saisonale Suppen und Salate sowie Snacks wie beispielsweise Toasts, Käsefladen oder Focaccias mit und ohne Fleisch gefüllt.» Nebst frisch geröstetem Kaffee von Blum in Widnau stehen Teespezialitäten aus dem Teelabor in Winterthur auf der Karte. Ebenfalls erhältlich sind diverse hausgemachte Drinks mit und ohne Alkohol.

Geplant sind gemäss den Betreiberinnen auch regelmässige Tavolata-Abende – kulinarische Events, die einem Thema gewidmet sind. «Wir engagieren einmal einen Mexikaner, der authentische Gerichte zubereitet oder eine richtige italienische Mamma, die für uns kocht», so Dietsche. «Die Gäste sitzen alle an einem Tisch. So entstehen gute Gespräche und man lernt neue Leute kennen.» Ziel sei es, das Lokal sieben Tage in der Woche mit Anlässen verschiedenster Art zu beleben.

Modernisierung eines Zeitzeugen

Das stattliche Appenzeller Bürgerhaus neben dem Museum stammt aus dem Jahre 1787. Es wurde ab den 1930er-Jahren von zwei Generationen der Familie Scherrer als Café mit Confiserie geführt. Anfang 2018 verkaufte Werner das Gebäude an den Architekten Urs Bosshard und seine Frau Elsbeth Alder aus Gais. Der Architekt hatte klare Vorstellungen, wie er die denkmalgeschützte Liegenschaft einer neuen Nutzung zuführen wollte. «Wir planten, oberhalb des Cafés Wohnungen einzubauen. Das war nur möglich mit einem aussen angebauten Treppenhaus mit Lift, das die Stockwerke erschliesst», so Bosshard.

«Ich habe von meiner Idee ein Modell gebaut, bin damit zur Denkmalpflege gegangen und durchgekommen.»

Für den Umbau wählte der ehemalige Biobauer Schafwolle als Dämmmaterial: «Zusammen mit dem Innenausbau aus einheimischem Holz sorgt diese für ein gutes Wohnklima.»

Lounge mit originaler Kinobestuhlung aus dem St.Galler «Rex». Bild: Karin Erni

Während die Wohnungen nach dem Umbau schnell vermietet waren, konnten wegen der Coronapandemie für das Café im Erdgeschoss lange Zeit keine Pächter gefunden werden. Um das Lokal wenigstens zwischendurch für Anlässe nutzen zu können, haben die Hausbesitzer eine Gastroküche einbauen lassen und an verschiedenen Orten in der Schweiz originelles Mobiliar zusammengesucht. So sitzen die Gäste heute auf farbig bemalten Horgen-Glarus-Stühlen oder können es sich in der Lounge in einer originalen Kinobestuhlung bequem machen. Elsbeth Alder und Urs Bosshard sind froh, dass es mit der Pächtersuche geklappt hat: «Ab 1. September sind wir im Lokal nur noch Gäste.»

Öffnungszeiten «Platz Drü»: Mittwoch bis Sonntag von 9 bis 17 Uhr. Auf Anmeldung und für Anlässe wird auch ausserhalb dieser Zeiten geöffnet. www.platzdrue.ch

