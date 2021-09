Gastronomie Nach «Rundschau»-Beitrag über die Einführung der Zertifikatspflicht: Appenzeller Wirte fühlen sich überrumpelt Im kürzlich ausgestrahlten «Rundschau»-Bericht von SRF über die Einführung der Zertifikatspflicht in der Gastronomie haben zwei Appenzeller Wirte keinen souveränen Eindruck hinterlassen. Sie üben nun Kritik am TV-Team. Selina Schmid Jetzt kommentieren 17.09.2021, 20.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Chläus Dörig, Wirt des Restaurants Waldegg, fühlt sich überrumpelt. Bild: Urs Jaudas

Seit Montag gilt die Zertifikatspflicht für Restaurants, Beizen, Fitnesscenter und andere Betriebe. Für die Macher der SRF-Sendung Rundschau war dies am Dienstag Anlass, gemeinsam mit einem Ausserrhoder Arbeitsinspektor auf Kontrolle zu fahren. Der Beitrag wurde am Mittwoch gesendet – und er gibt zu reden.

Zu sehen sind unter anderem zwei Appenzeller Wirte, Chläus Dörig und Paddy Schai. Sie machen keinen besonders souveränen Eindruck. Sie wirken überfordert mit den neuen Schutzbestimmungen. Chläus Dörig sagt nun:

«Ich war komplett überrumpelt, als da plötzlich das Fernsehen dastand.»

Dass die Zertifikatspflicht kommt, gab der Bundesrat bereits Mittwoch vor einer Woche bekannt, die definitive Verordnung des Bundesrats wurde aber erst Samstag gegen 17 Uhr aufgeschaltet. Wirte wie Schai und Dörig arbeiten an den Wochenenden. Wie viele nehmen sie den sogenannten «Wirtesonntag» am Montag frei.

Dörig sagt nun, er hätte sich bis zum Besuch des TV-Teams kaum über die Zertifikatspflicht informieren können. Darum sagte er, wie im Beitrag zu sehen ist, dass er viel arbeiten müsse und dafür einfach noch keine Zeit hatte. Im Beitrag scheint es jedoch, dass sich diese Aussage auf Dörigs Unwilligkeit bezieht, Gäste nach dem Zertifikat zu fragen.

Ausserdem bemängelt Chläus Dörig den finalen Schnitt des Beitrags. Etwa habe SRF nicht gezeigt, wie seine Angestellten die 3-G-Regeln befolgten oder sein Patensohn und Geschäftspartner bereits ein Informationsplakat aufgehängt und die Scanning-App heruntergeladen hatte. Chläus Dörig sagt:

«Sie haben 30 Minuten gefilmt und nur das gezeigt, was ich falsch machte.»

Nervös wegen Kontrolle

Paddy Schai, Wirt und Vizepräsident des Verbandes Gastro AR. Bild: PD

Auch für Paddy Schai war die Begegnung mit den Journalisten eher unangenehm. «Ich wusste zu Beginn gar nicht, dass dies das SRF war, das mich da gefilmt hat.» Auch hätte der Journalist einen unangenehmen, provokanten Ton gehabt, für den sich dieser später allerdings entschuldigt habe, sagt der Vizepräsident des Verbandes Gastro AR.

Bei einer Kontrolle durch den Arbeitsinspektor sei man sowieso angespannt, sagt Schai. Das ist wie bei einer Polizeikontrolle beim Autofahren. «Man weiss man hat alles richtig gemacht und trotzdem entsteht dieses komische Gefühl. Die Kamera hat dieses noch verstärkt», so Schai.

Paddy Schai findet, der Kanton hätte die Begleitung des SRF ablehnen müssen. Daniel Lehmann vom Amt für Wirtschaft und Arbeit meint: Am Dienstag seien sie primär in beratender Funktion in den Gastrobetrieben unterwegs gewesen. Die Gastronomie hätte nur wenig Zeit gehabt, um sich auf die Zertifikatspflicht vorzubereiten. «Es war nicht unser Wunsch, dass bereits am zweiten Tag der Umsetzung eine Filmcrew dabei war.»

Das sagt die Rundschau

Mit der Kritik der Wirte konfrontiert, sagt Mario Poletti, Redaktionsleiter der Rundschau, dass das TV-Team im Einverständnis mit dem Arbeitsinspektorat am Dienstag die ersten Kontrollen zur Zertifikatspflicht begleitet habe. Poletti hält fest:

«Dabei war für die Wirte jederzeit klar erkennbar, dass ein Kamerateam von SRF eine Reportage über diese Kontrolle filmte.»

Den Betroffenen in den Restaurants sei dies sowohl vom Arbeitsinspektor sowie vom Redaktor der Rundschau jeweils erklärt worden. Für die Interviewten sei deshalb klar gewesen, dass sie Aussagen für eine Fernsehreportage machten. «Einzelne Personen verlangten, nicht gefilmt zu werden, dies wurde selbstverständlich befolgt», heisst es in der Stellungnahme von Mario Poletti abschliessend.

Keine Anzeigen, wenige Verwarnungen

Seit die Zertifikatspflicht gilt, wurden in beiden Appenzell noch keine Bussen ausgesprochen oder Betriebe zur Anzeige gebracht. In Innerrhoden wurden bisher einzelne Verwarnungen ausgesprochen, sagt Mathias Cajochen, Sekretär beim Gesundheitsamt. Daniel Lehmann sagt, das Amt für Wirtschaft und Arbeit versteht sich in erster Linie als Dienstleister, der Betrieben bei der Umsetzung der Schutzkonzepte und somit auch der Zertifikatspflicht hilft. Noch herrschen aber viele Unsicherheiten und Fragen zur Umsetzung.