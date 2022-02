Das Restaurant 1001 Teller in Heiden bietet libanesiche Küche

Gastronomie Meze und mehr: Das Restaurant 1001 Teller in Heiden bietet Genüsse aus dem Morgenland Hiba und Adnan Mounaimne haben sich mit ihrem libanesischen Restaurant in Heiden einen Traum erfüllt. Sie bieten eine vielseitige Küche, die auch für Vegetarier keine Wünsche offenlässt. Karin Erni Jetzt kommentieren 05.02.2022, 05.00 Uhr

Adnan und Hiba Mounaimne erklären die libanesische Esskultur. Bild: Karin Erni

Die libanesische Küche ist vielseitig. Sie verbindet das Beste aus der mediterranen und der arabischen Küche. Verschiedene libanesische Spezialitäten kann man im Restaurant 1001 Teller in Heiden kosten. Die Betreiber Hiba und Adnan Mounaimne haben sich mit dem eigenen Restaurant an der Poststrasse 12 einen Traum erfüllt.

«Wir kochen so, wie man es bei uns in der Familie tut. Alles ist täglich frisch zubereitet und es werden keine Fertigprodukte verwendet.»

Die schmackhaften Gerichte werden mit Gemüse, Hülsenfrüchten, Olivenöl, Zitrone und Sesam zubereitet. Gewürzt wird traditionell mit Knoblauch, frischen Kräutern und einer Mischung aus Pfeffer, Muskat, Zimt, Nelken und Piment.

Freude für Auge und Gaumen

Am meisten bestellt werden Meze, kleine Vorspeisen, die in Schälchen auf den Tisch kommen. Bekannte Gerichte sind Falafel, Baba Ganoush, gefüllte Weinblätter, Tabbouleh-Salat, verschiedene Teigtaschen oder Hummus. Erstaunlich sind die Kibbeh-Bällchen, die wie gefüllte Zwiebeln aussehen. In der knusprigen Hülle aus Bulgur verbirgt sich eine würzige Fleischfüllung, die mit Baumnüssen verfeinert ist.

16 Sorten Meze, mit und ohne Fleisch, sind erhältlich. Eine Auswahl aus acht verschiedenen Meze wird zusammen mit einem Salat serviert, was eine komplette Mahlzeit ergibt. Wichtig ist das Fladenbrot, das zu allen Speisen gereicht wird und von einer spezialisierten Bäckerei in Basel besorgt wird.

Bei so viel Abwechslung und Würze braucht es fast kein Fleisch auf dem Teller. Probieren sollte man aber die Spiesse namens Shish Taouk oder würzige Hacktäschchen, die hier Kafta heissen. Täglich wird ein wechselndes Menu mit Fleisch oder Fisch serviert. Diese können aber nach persönlichem Geschmack abgeändert werden, wie Hiba Mounaimne erklärt:

«Wir gestalten unsere Hauptgerichte immer so, dass Vegetarier das Fleisch einfach weglassen können.»

Sie hat festgestellt, dass insbesondere junge Leute vermehrt auf Fleisch verzichten wollen. «Auch wenn jemand etwas nicht mag oder verträgt, versuchen wir, auf die Kundenwünsche bestmöglich einzugehen.»

Arbeitsteilung in Küche und Restaurant

Die Gastgeber des «1001 Teller» sind beide abwechselnd in der Küche und im Service anzutreffen. «Jeder von uns hat seine Spezialgerichte, die wir mit viel Liebe zubereiten», sagt Adnan, der zudem einige Häuser weiter ein Goldschmiedegeschäft betreibt.

«Der Libanon ist ein fruchtbares Land, wo alles wächst, was es für die Küche braucht und auch hervorragender Wein wird produziert.»

Dieser ist im Restaurant erhältlich und auch spezielle Teesorten sowie weitere Getränke werden angeboten.

Jeweils am Mittwoch, Donnerstag und Freitag ist im Restaurant 1001 Teller über Mittag ein Buffet mit Selbstbedienung angerichtet. Von Dienstag bis Samstag ist das Lokal auch am Abend geöffnet. Dann werden A-la-carte-Gerichte serviert. Take-away ist auf Vorbestellung möglich.

