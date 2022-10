Goa, Techno und Elektro im Bierkeller Herisau

Gastronomie Bei jeder Veranstaltung wird der «Bierkeller» neu dekoriertpräsentiert sich am Wochenende an der ersten «World of Goa» in Herisau Kurz vor Corona übernahm Mike Doepelheuer die Pacht des «Bierkellers» in Herisau. Seither feiert er mit Partys mit elektronischer Musik Erfolge. Am Samstag ist der «Bierkeller» an der ersten «The World of Goa» in der Chälblihalle in Herisau vertreten. Ramona Koller 20.10.2022, 12.00 Uhr

Mike Doepelheuer führt seit April 2020 den Bierkeller in Herisau. Bild: Ramona Koller

Zum Bierkeller ist Mike Doepelheuer durch einen Zufall gekommen. Damals in St.Gallen wohnhaft besuchte er vor drei Jahren die Bar an seinem Geburtstag. «Ich war zu der Zeit auf der Suche nach einer neuen Berufung. Und im ‹Bierkeller› wurde eine Nachfolgelösung für die damalige Pächterin gesucht», erinnert sich Doepelheuer. Im April 2020 unterschrieb er den Pachtvertrag für die Bar an der Schmiedgasse in Herisau.

Wenige Tage darauf wurde der erste Corona-Lockdown ausgerufen. «Wir haben das Lokal sechs Wochen lang renoviert und umgestaltet. Durch den Lockdown hätten wir in dieser Zeit sowieso keinen Umsatz erwirtschaften können, das hat also gepasst», so Doepelheuer. Es ist der erste Gastronomiebetrieb, den der Deutsche führt. Vor zwölf Jahren ist er mit seiner Frau und den beiden Kindern in die Schweiz gekommen – der Arbeit wegen. Die erste Station der Familie des Bauingenieurs war in Amden am Walensee. «Da war es schon arg ruhig. In Herisau gefällt es uns besser. Hier kann man auch mal ausgehen», sagt seine Frau Anke.

DJs aus der ganzen Schweiz

Im Bierkeller finden regelmässig Partys mit elektronischer Musik statt. Goa, Progressive oder Trance stehen beispielsweise auf dem Programm. Dafür engagiert Mike Doepelheuer DJs aus der ganzen Schweiz. «Ich versuche vor allem auch den Unbekannten eine Plattform zu bieten. Einige konnten die Auftritte bei uns bereits als Sprungbrett nutzen und sind nun bekannter», erklärt Doepelheuer. Die Kontakte zu den verschiedenen DJs habe er aus seiner Zeit als Gast im St.Galler Nachtleben. Zusätzlich arbeitet er mit einem Booking-Partner.

Pro Abend besuchen 60 bis 150 Personen die Partys. Mit Ruhestörungen hat Doepelheuer im Gegensatz zu seinen Vorgängerinnen keine Probleme. «Ich habe vor der Eröffnung mit den Nachbarn gesprochen und informiere sie jeweils, wenn eine Party ansteht», so der Wirt. Er betrachte die Kommunikation als Schlüssel zum friedlichen Miteinander. Auch mit seinen Gästen sucht er den Dialog, falls sie vor der Tür zu laut sind. «Wir haben einen Raucherraum. Es gibt also keinen Grund, vor der Tür rumzustehen», so Doepelheuer.

Dass seine Partys, von denen er etwa eine im Monat organisiert, so gut ankommen, hat laut dem Wirt einige Gründe. «Ich verlange einen Eintrittspreis um die Arbeit der DJs und des Dekoteams zu würdigen. Auch bei den Getränken sind die Preise so wie immer», so Doepelheuer. Bei jeder Veranstaltung wird der gesamte Bierkeller neu dekoriert. Die Goa- und Technoszene ist bekannt für die knalligen, im Neonlicht leuchtenden Farben. «Die Gäste schätzen die Stimmung und das Ambiente sehr. Es ist halt nicht dasselbe wie in einem riesigen Club in der Stadt», erklärt Doepelheuer. Ein weiterer Pluspunkt sei, dass er DJs aus der ganzen Schweiz anheuert. Diese bringen oft ihre Fanbase mit, welche wiederum andere Partys im Bierkeller besucht.

Erste «The World of Goa» in Herisau

Am Samstag findet «The World of Goa» in der Chälblihalle in Herisau statt. Mit von der Partie ist auch der Bierkeller. Doepelheuer organisiert den Event im Hintergrund mit. Ein Outdoor- und zwei Indoor-Floors sollen für die Besucher unterschiedliche Musikstile bereithalten. Auf dem Outdoorfloor ist um 21.30 Uhr bereits Schluss. In der Szene sind sogenannte Day-Raves, bei denen man bereits am Vormittag zu feiern beginnt, nicht unüblich. Um 10 Uhr startet die Party in der Chälblihalle. Foodstände sollen das Angebot abrunden. Es ist die erste Durchführung der Veranstaltung. Doepelheuer hofft, dass Herisau sich künftig als Ort für solche Events etablieren kann. «Wenn mehr Leute den Weg nach Herisau finden, profitieren alle davon. Auch umliegende Gastronomiebetriebe», so der Wirt. Dank der guten ÖV-Anbindung könnten die Feiernden nach dem Ende der Party um 2 Uhr direkt nach St.Gallen fahren, um dort weiterzufeiern.

Wenn im Bierkeller gerade keine Goa- oder Technoparty stattfindet, steht Doepelheuer selbst am DJ-Pult. «Ich beschränke mich dabei auf Deutsch-Rock und ab und an auf etwas Techno. Damit kenne ich mich aus», erklärt er. Am Samstag öffnet der Bierkeller um 20 Uhr und wochentags um 16 Uhr. Sonntags bleibt die Bar geschlossen.