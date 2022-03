Stiftung Altersbetreuung übernimmt Verpflegung im Sportzentrum

Gastronomie Eine naheliegende Lösung: Stiftung Altersbetreuung Herisau und Sportzentrum spannen in der Gastronomie zusammen Seit den Sportferien arbeiten die Küche der Stiftung Altersbetreuung Herisau und das Sportzentrum in einer Testphase zusammen. Dies nach vergeblicher Suche nach einem neuen Pächter für das Restaurant im Sportzentrum. Dieses hat in den vergangenen Jahren manch einen Wechsel miterlebt und musste zwischendurch immer wieder seine Türen schliessen. Ramona Koller Jetzt kommentieren 31.03.2022, 05.00 Uhr

Neue Einrichtung und neues Konzept: Das Sportzentrumrestaurant spannt mit der Küche der Stiftung Altersbetreuung Herisau zusammen. Bild: Ramona Koller

Seit 2017 hat das Restaurant Sportzentrum viele Pächter kommen und gehen sehen. Zuvor wurde es zehn Jahre lang von der gleichen Person geführt. Mit der Übernahme eines Pächters, der zugleich das Restaurant in der Badi bewirtschaftete, begann eine Zeit der Wechsel im Sportzentrum-Restaurant. Zuletzt suchte die Gemeinde als Eigentümerin im August letzten Jahres nach einem Pächter, fand aber, nicht zuletzt aufgrund der pandemiebedingten Unsicherheiten, keine geeigneten Interessenten – dafür eröffnete sich ein neuer Ansatz.

Seit dem 29. Januar arbeitet das Sportzentrum mit der Küche der Stiftung Altersbetreuung Herisau im Heinrichsbad zusammen. Eine naheliegende Lösung – wortwörtlich. Die beiden Betriebe liegen lediglich 350 Meter, sprich vier Gehminuten, auseinander. So werden die Speisen, die in der Küche der Stiftungzubereitet werden, mit einem eigens dafür gebauten Wagen und zu Fuss ins Sportzentrum transportiert.

Testphase bis im Sommer

Armin Müller, Leiter Hotellerie und Infrastruktur der Stiftung Altersbetreuung Herisau. Bild: rak

Aktuell befindet sich die Zusammenarbeit in einer Testphase, die ungefähr im Sommer abgeschlossen werden soll. Kathrin Weber, Abteilungsleiterin Sport der Gemeinde Herisau, sowie Armin Müller, Leiter Hotellerie und Infrastruktur der Stiftung Altersbetreuung Herisau, haben das Konzept gemeinsam entwickelt.

Wochentags über den Mittag und am Wochenende sowie am Mittwoch auch nachmittags werden zum einen das Tagesmenü der Stiftung Altersbetreuung und zum anderen warme Snacks, zubereitet in der Sportzentrumküche, angeboten. Die Tagesmenüs werden kalt angeliefert und im Sportzentrum regeneriert. Ebenfalls sind Salatteller erhältlich. Auch ausserhalb der Öffnungszeiten können sich die Kundinnen und Kunden mit Sandwiches, Birchermüesli, Kuchen und Tischgebäck aus den Automaten im Eingangsbereich verköstigen. Diese werden mit frisch zubereiteten Speisen täglich vom Team der Stiftung Altersbetreuung beliefert. Ausserhalb der Restaurantöffnungszeiten müssen Besucherinnen und Besucher nicht auf ihren Kaffee oder auf ein anderes Heissgetränk verzichten. Neu ist im Restaurant ein Selbstbedienungsbereich eingerichtet.

An den Automaten können auch ausserhalb der Öffnungszeiten des Restaurants Speisen wie frische Sandwiches, Birchermüesli oder Tischgebäck bezogen werden. Bild:rak

Auch im Restaurant haben Anpassungen stattgefunden. «Wir haben angeregt, dass neues Mobiliar angeschafft wird. Jetzt herrscht ein wärmeres und heimeligeres Ambiente», sagt Müller. Neue Holztische sowie Stühle ziehen neu die Blicke auf sich. Die Anschaffung weiterer Möbel ist geplant.

Die Veränderungen in und vor der Küche fänden bei den Gästen Anklang. Dennoch unterliegt die Versuchsphase ständigen Optimierungen. «Wir wollen vor allem unsere Menus, Salate und das süsse Angebot, wie Tischgebäck und Torten, das intern von zwei Konditorinnen zubereitet wird, unter die Leute bringen», so Armin Müller.

Unternehmerisches Risiko für Pächter oft zu gross

Bisher ist die Nachfrage nach Mittagsmenus überschaubar. «Da herrscht klar noch Luft nach oben. Wir wollen uns aber auch vermehrt auf Gruppen konzentrieren. Mit Einzelgästen alleine lasten wir das Bistro nicht aus», erklärt Kathrin Weber. Die stark vom Wetter und den Kurszeiten abhängige Frequentierung des Restaurants sieht sie denn auch als Grund, weshalb ein Pächter oder eine Pächterin alleine mit dem Betrieb des Sportzentrumrestaurants nicht überleben könne. Es hätten sich seit August zwar einige Interessierte gemeldet, die die Herausforderung in Angriff nehmen wollten, der Funke sei aber nirgends so richtig übergesprungen. Das Restaurant selbst zu betreiben, komme für das Sportzentrum nicht in Frage. Für die Stiftung Altersbetreuung, welche die Verpflegung für ihre Bewohnenden sicherstellt und das Restaurant Park betreibt, sei das unternehmerische Risiko viel kleiner. Es sei an der Zeit, einen neuen Lösungsansatz zu wählen.

Dass einige der Gruppen, die Trainings oder Wettkämpfe im Sportzentrum absolvierten, sich lieber im Restaurant im Heinrichsbad statt in jenem im Sportzentrum verköstigten, kann Armin Müller bestätigen. Dass man nun in Form eines Cateringservices bei besonderen Anlässen im Sportzentrum präsent sein könne, begrüsst er. Das Administrative, wie die Buchung, läuft über das Sportzentrum. Buddy König übernimmt die Rolle der Gastgeberin im Sportzentrum.

Erfolg auch von sportlicher Leistung abhängig

Kathrin Weber, Abteilungsleiterin Sport. Di Cristo & Ruggiero

Die Versuchsphase soll zehn grössere Anlässe umfassen. Dann wolle man entscheiden, wie es weitergeht, so die Verantwortlichen. Weber weist darauf hin, dass die Gastronomie im Sportzentrum auch stark von den Leistungen der in Herisau beheimateten Sportklubs abhängig ist. Am letzten Spiel vor seinem Ausscheiden habe der SC Herisau ihnen einen grossartigen Abend beschert. Weber sagt:

«So einen umsatzstarken Abend, an dem so viel Essen über die Theke in die Eishalle geht, würden wir gerne öfter erleben.»

Am Ostersonntag, 17. April, findet der erste öffentliche Anlass im neu konzipierten Restaurant statt. Ab 15 Uhr können sich Interessierte, die sich auf eine Ostereiersuche im und um das Sportzentrum begeben wollen, beim Parkplatz einfinden. Das Restaurant ist an diesem Tag bis 18 Uhr geöffnet.

Öffnungszeiten und Gruppenreservationen Das Restaurant im Sportzentrum ist jeweils am Mittwoch, Samstag und Sonntag von 11.30 bis 16 Uhr und am Donnerstag und Freitag von 11.30 bis 14 Uhr geöffnet. Die Organisierenden bitten die Gäste ausdrücklich darum, ihnen respektive ihren Mitarbeitenden ihr Feedback mitzuteilen. Für Gruppen ist das Restaurant auch ausserhalb der Öffnungszeiten buchbar. Buchungen können auf der Website www.sportzentrum-herisau.ch aufgegeben werden.

