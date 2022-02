Beizer sind erleichtert über Aufhebung der Coronamassnahmen

Gastronomie «Ein Knopf ist aufgegangen»: Die Erleichterung über das Ende der Massnahmen ist bei Ausserrhoder Wirten und Gästen gross Wie verlief die Öffnung der Ausserrhoder Gastronomie nach der Pandemie? Die Freude ist gross, wie ein Augenschein in verschiedenen Betrieben zeigt. Karin Erni Jetzt kommentieren 17.02.2022, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Simon und Damaris Tobler freuen sich, ihr spezielles Café wieder öffnen zu können. Bild: Karin Erni

Das kleine Café Saienbrücke in Urnäsch ist gut gefüllt an diesem Morgen. Eine Gruppe Leute sitzt am langen Tisch und unterhält sich angeregt. Damaris Tobler reicht einen Korb mit Gratis-Gipfeli in die Runde. «Wir haben seit drei Monaten das erste Mal wieder geöffnet, das will gefeiert sein.»

Sie hätten niemanden wegen eines fehlenden Zertifikats aussperren wollen, erklärt die Gastgeberin und ihr Mann Simon ergänzt: «Wir wollen lieber Leute zusammenbringen und Brücken bauen, das passt auch zum Namen des Lokals.» Die Gäste hätten zwar Verständnis für die Schliessung gezeigt. Nun seien sie aber froh, wieder auf einen feinen Kaffee oder ein Glas Wein einkehren zu können.

Es habe schon etwas Mut gebraucht, das Café zu schliessen, sagen die beiden rückblickend. «Wenn man zu lange weg ist, gerät man in Vergessenheit.» Während der Coronazeit hätten sich die Leute voneinander distanziert, seien ängstlich und verkrampft gewesen, sagt Simon Tobler. Doch er hatte ein probates Gegenmittel parat:

«Es braucht zwei Kaffees und ein gutes Gespräch, dann sind wir wieder einfach Menschen.»

Die Toblers sind froh, dass nun auch wieder kulturelle Veranstaltungen möglich sind. So gastiert das Theater Café Fuerte am 25. und 26. Februar in der Scheune der «Saienbrücke».

Büezer dürfen wieder zusammen essen

Die Stimmung unter den angehenden Forstwarten ist gut: Endlich können sie wieder zusammen in der Beiz essen. Bild: Karin Erni

Im Restaurant Schafräti in Herisau sind an allen Plätzen Papiersets aufgedeckt. Brigitte Dietrich erwartet viele Mittagsgäste. Auf drei Tischen stehen bereits Getränke und je ein Menusalat parat. «Das ist für die Forstwart-Lehrlinge», erklärt die Wirtin. «Ich gebe ihnen jeweils die Menus per Whatsapp durch.» Eine Zeit lang hätten die jungen Leute aus Solidarität zu ihren ungeimpften Kollegen im Zelt draussen gegessen, so Dietrich.

«Nachdem das Zelt im November abgebaut wurde, haben sie das Menu geholt und in der Schule gegessen.»

Nun sitzen wieder alle fröhlich beisammen. Ein Gast tritt ein, den Brigitte Dietrich schon länger nicht mehr gesehen hat. Die Begrüssung ist emotional und die Augen werden feucht. «Es kommen Leute, die man lange nicht mehr gesehen hat. Es ist, wie wenn ein Knopf aufgegangen wäre.»

An der Fasnacht «die Sau rauslassen»

Etwas müde, aber fröhlich ist Stefan Kull, der Inhaber der Amadeus-Bar in Herisau. «Wir haben die halbe Nacht lang das Lokal dekoriert für die Fasnacht.» Dass just zum Beginn der 19-tägigen Beizenfasnacht die Massnahmen fallen, freut ihn natürlich. «Jetzt machen wir ein richtiges Freedom-Weekend und lassen bis morgens um vier die Sau raus.»

Bis am Blochmontag bleibt das «Amadeus» unter dem Motto Hollywood dekoriert. Mehrere Guggenmusiken haben sich angemeldet und am Wochenende legt ein DJ auf.

Stefan Kull im frisch dekorierten «Amadeus» in Herisau. Bild: Karin Erni

Es sei eine Riesenerleichterung, dass er keine Zertifikate mehr kontrollieren müsse, so der Beizer.

«Wenn wir eine 2G-plus-Party hatten, musste ich jemanden nur für die Zertifikatskontrolle anstellen.»

Er sei immer sehr streng bei der Einhaltung der Massnahmen gewesen; das sei von den Gästen akzeptiert worden und es habe bald keine Diskussionen mehr gegeben, sagt Stefan Kull. «Aber die Umsätze sind natürlich stark zurückgegangen. Vor allem die Feierabendbier-Gäste haben sich anders orientiert.» Kull ist auch froh, dass die Zeit der Aussengastronomie beendet ist. «Das ewige Raus und Rein war für das Personal sehr anstrengend und es hat sich dabei oft erkältet.»

Hoffen auf Rückkehr der Gäste

Elizabeth Pecci vom Herisauer «Rebstock» will einige Massnahmen freiwillig weiterführen. Bild: Karin Erni

Mit dem Ende der Coronamassnahmen ist auch Elizabeth Pecci, Gastgeberin im «Rebstock» Herisau, ein Stein vom Herzen gefallen: «Endlich können wir die Gäste wieder mit einem Lächeln begrüssen.» Einen Teil der Massnahmen werde der Betrieb freiwillig beibehalten. «Wir desinfizieren uns regelmässig die Hände und tragen in der Küche Masken.»

Sie hofft, dass sich nun alles wieder normalisiert und jene Gäste zurückkehren, die wegen der Zertifikatspflicht nicht mehr einkehren durften. Die Umsätze seien vor allem am Mittag massiv zurückgegangen, dafür sei auch die Homeoffice-Pflicht verantwortlich, so Pecci.

«Wenn man zu Hause arbeitet, sagt man nicht: Gehen wir schnell bei Elizabeth eine Pizza essen.»

Doch Kurzarbeit sei für den Betrieb nie ein Thema gewesen, sagt sie. «Wir haben langjährige Mitarbeitende und wollten nicht riskieren, dass sie deswegen weggehen.» Elizabeth Pecci kann das während der Coronapandemie Geschehene noch immer nicht ganz fassen: «Dass ich nach 30 Jahren im Gastgewerbe so etwas erleben muss, hätte ich nie für möglich gehalten.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen