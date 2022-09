Ein geplatzter Traum: Drei König in Herisau muss schliessen

Gastronomie «Diese Bar war unser Leben – wir wollten hier gemeinsam alt werden»: Die Kaufmanns verabschieden sich von der Kaffeebar Drei Könige in Herisau Nach einem Unfall kann die Inhaberin Mira Kaufmann ihren Mann Jürg «Tschügi» Kaufmann nicht mehr hinter der Bar unterstützen. Ein Jahr nach dem Unglück ziehen die beiden die Reissleine und schliessen ihre Bar an der Gossauerstrasse. Ramona Koller Jetzt kommentieren 15.09.2022, 12.00 Uhr

Ein Bild aus glücklichen Tagen: Jürg «Tschügi» und Mira Kaufmann hinter der Bar des «Drei Könige» in Herisau. Bild: PD

«Die Gäste haben sich von der Nachricht noch nicht wirklich erholt», sagt Mira Kaufmann, angesprochen auf die Stimmung in der Kaffeebar Drei Könige. Seit Anfang September ist bekannt, dass das Lokal an der Gossauerstrasse nach einem Unfall der Inhaberin schliessen muss. Besonders für die älteren Gäste sei das ein herber Schlag. «Wir begrüssten in den vergangenen Jahren viele Senioren. Bei uns fanden sie immer ein offenes Ohr und Gesellschaft», so die Wirtin.

Gemeinsam mit Jürg «Tschügi» Kaufmann hat sie 2014 die Kaffeebar Drei Könige eröffnet. Damals noch beste Freunde, wurde nach nur zehn Tagen gemeinsamen Arbeiten ein Paar aus den beiden. Bald erfolgte die Hochzeit. Mira Kaufmann sagt sichtlich bedrückt:

«Unser Traum war es, in dieser Bar gemeinsam alt zu werden.»

Am Dienstag fand im «Drüer», wie die Bar von den Stammgästen genannt wird, zum letzten Mal der Spaghettiplausch statt. Für fünf Franken pro Portion können die Gäste Spaghetti mit sechs verschiedenen Saucen geniessen. Jeder Platz in der Bar ist belegt. Die Gäste haben bereits im Voraus reserviert. Den ganzen Abend lang herrscht reges Kommen und Gehen.

Viel Dankbarkeit von den Gästen

Statt hinter der Bar zu stehen, sitzt Mira Kaufmann auf einem Stuhl vor dem Eingang der Bar, in der «Raucher-Ecke». Vor einem Jahr verletzte sie bei einem Unfall ihren ohnehin schon lädierten Rücken. Seither ist an das Arbeiten in der Bar nicht mehr zu denken. «Je nach Tagesform sind schon wenige Schritte eine Qual», erklärt sie. Ein Jahr lang hat «Tschügi» versucht, den Betrieb ohne seine Frau aufrechtzuerhalten. Bis klar wurde – es geht nicht mehr. «Der Entscheid ist uns nicht leichtgefallen. Wir verlieren nicht nur unsere Existenz, sondern auch die Möglichkeit, in der Bar unsere Freundschaften mit den Gästen zu pflegen», sagen die Kaufmanns. Die Stimmung bei den Heimkehrenden ist gedrückt. Sätze wie «Macht's gut», «Bis hoffentlich bald einmal» und «Danke für alles» fallen häufig.

Am 17. und 18. September findet die «Ustrinkete» im «Drüer» statt. Zuvor werden in der Bar noch eine Hauptversammlung durchgeführt und ein Geburtstag gefeiert. «Wir sind uns sicher, dass unser Angebot den Gästen fehlen wird. Das bekommen wir aktuell auch viel zu hören», so «Tschügi». Am Samstag spielt die Guggenmusik Herischrenzer, welche die Beiz früher als Schminklokal nutzte, ein Abschiedsständchen. Die Töfffahrer Au, die von Mira Kaufmanns Bruder präsidiert werden und bei denen das Ehepaar Mitglied ist, werden im Service aushelfen. Am Sonntag gibt es zudem Verpflegung vom Grill.

Ungewisse Zukunft

Wie es mit dem Lokal und den Kaufmanns weitergeht, ist aktuell noch unsicher. Während Mira Kaufmann wegen ihres Unfalls Invalidenrente beantragen musste, bewirbt sich der gelernte Koch «Tschügi» Kaufmann nun ausserhalb der Gastronomie. Sie seien traurig, dass es zu Ende gehe, gleichzeitig aber auch erleichtert. «Tschügi» sagt:

«Ohne Mira war es einfach nicht dasselbe. Sie hat nicht nur mir hinter der Bar, sondern auch den Gästen gefehlt.»

Die beiden freuen sich nun darauf, mehr Zeit für sich als Paar ausserhalb der Arbeit zu haben und auch mal in den Ausgang gehen und Freunde besuchen zu können.

Der Pachtvertrag für den «Drüer» läuft Ende Monat aus. Was mit der Bar anschliessend passiert, wisse man nicht. Jürg und Mira Kaufmann werden auch künftig in der Wohnung über der Bar wohnen. «Schon als ich als 14-Jährige noch in Gais wohnte, war es mein Traum, in Herisau zu wohnen. Ich möchte in der Wohnung, in der ich seit zwölf Jahren lebe und meine Kinder aufgezogen habe, wohnen bleiben», sagt Mira Kaufmann.

«Bei uns gingen viele unterschiedliche Menschen ein und aus. Wir durften tolle Freundschaften schliessen und dabei zusehen, wie sich diese auch unter den Gästen entwickeln», so die beiden. Sie wollen die Zeit am Wochenende nochmals nutzen, um sich bei ihren Gästen und Freunden für die jahrelange Treue und Unterstützung zu bedanken. «Noch ein letztes Mal wollen wir es so richtig krachen lassen und den ‹Drüer› würdevoll verabschieden», sagt das Paar.

«Ustrinkete» und Inventarverkauf Am Samstag, 17. September, ab 19 Uhr und am Sonntag, 18. September, ab 10 Uhr findet die «Ustrinkete» statt. Am Freitag, 23. September, von 16 bis 20 Uhr und am Samstag, 24. September, von 10 bis 14 Uhr wird das Inventar verkauft.

