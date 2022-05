Viertagewoche als Erfolgsrezept für Gewinnung von Küchenpersonal

Gastronomie Viertagewoche als Rezept: In der Küche des Schwägalp-Hotels herrscht kein Personalmangel Vier Tage hart arbeiten und dafür drei Tage freihaben: Für Köchinnen und Köche ist dieses Arbeitszeitmodell attraktiv, wie das Beispiel der Säntis-Schwebebahn zeigt. Karin Erni Jetzt kommentieren 11.05.2022, 12.00 Uhr

Das Küchenteam auf der Schwägalp arbeitet von 9 Uhr früh bis 9 Uhr abends. Bild: Karin Erni

«Bis auf weiteres Mittwoch und Donnerstag Ruhetag wegen Personalmangel!», verkündet das Berggasthaus Forelle auf seiner Facebook-Seite. Der Gastrobetrieb am Seealpsee ist mit seinem Problem nicht allein: Diese Saison harzt es vielerorts mit der Besetzung der Stellen. Nebst Service- ist auch Küchenpersonal heiss begehrt. Ein mögliches Rezept gegen die Personalnot sind attraktivere Arbeitszeiten. Die Gastronomie der Säntis-Schwebebahn praktiziert seit der Eröffnung des Neubaus auf der Schwägalp im Dezember 2015 die Viertagewoche und fährt damit gut. «In der Küche haben wir genügend Personal. Natürlich könnten auch wir noch ein paar zusätzliche Leute brauchen für die Hauptsaison im Sommer, aber wir sind zuversichtlich, dass wir die noch finden», sagt Remo Brülisauer, Leiter Hotellerie und Gastronomie der Säntis-Schwebebahn.

Gewerkschaft war einverstanden

«Schon vor sieben Jahren herrschte ein gewisser Fachkräftemangel, wenn auch nicht so akut wie heute», so Brülisauer.

Remo Brülisauer, Leiter Hotellerie und Gastronomie. Bild: PD

«Wir wollten unseren Mitarbeitenden fortschrittliche Arbeitsbedingungen bieten. Die Zimmerstunde ist Schnee von vorgestern.»

Das neue Arbeitszeitmodell wurde während einer Versuchsphase von drei Monaten getestet. Danach hatten die Mitarbeitenden der Küche die Wahl, ob sie ihr Pensum in vier oder fünf Tagen absolvieren wollen. Die meisten hätten sich für die Viertagewoche entschieden, so Brülisauer.

«Es kommt aber immer mal wieder vor, dass jemand ins frühere Modell zurückwechselt. Die langen Arbeitstage sind fordernd, das ist nicht zu unterschätzen.»

Ein Vollzeitpensum beträgt gemäss Landes-Gesamtarbeitsvertrag (L-GAV) für Saisonstellen 43,5 Stunden. Auf vier Tage umgerechnet, ergibt das fast elf Stunden pro Tag. «Wir haben das Modell mit der Gewerkschaft abgesprochen. Es wurde akzeptiert, da es dem Vorgehen entspricht, Überzeit von vier Tagen am fünften Tag abzubauen.» Damit die Erholung nicht zu kurz kommt, haben die Mitarbeitenden geregelte Pausen und die Möglichkeit, sich in einen Pausenraum zurückzuziehen. Das Arbeitsmodell biete ihnen auch mehr Flexibilität, ist Brülisauer überzeugt. «Wenn jemand seine Arbeitszeit gut plant, kann er regelmässig sechs Tage am Stück freimachen. Das ist insbesondere für unternehmungslustige Leute interessant, die gerne Kurztrips machen.»

Positives Echo von Mitarbeitenden

Vom Angebot der Viertagewoche machen derzeit alle Angestellten in der Küche auf der Schwägalp Gebrauch. Köchin Sabina Arnold ist froh über dieses Arbeitsmodell: «Ich könnte in der Pause ohnehin nicht nach Hause gehen, da mein Arbeitsweg 35 Minuten dauert.» Dass sie im Gegenzug pro Tag rund elf Stunden in der Küche steht, stört sie nicht.

«Am Anfang war es schon streng, aber man gewöhnt sich daran.»

Sie fahre zudem regelmässig zu ihrer Familie in den Kanton Uri. «Für drei Tage lohnt sich die Fahrt.»

Sabina Arnold schätzt den zusätzlichen freien Tag. Bild: Karin Erni

Auch für Mario Fiedler ist die Viertagewoche die ideale Arbeitsform, wie er sagt. «Ich habe drei Kinder. Seit ich so arbeite, habe ich viel mehr von ihnen.» Er könne sich mit seiner Frau die Kinderbetreuung aufteilen, so der Koch. «Die Zimmerstunde, wie sie in vielen Gastronomiebetrieben üblich ist, könnte ich dagegen nicht sinnvoll nutzen. Es wäre tote Zeit.»

Auch Souschefin Monika Frick findet die Arbeitszeiten auf der Schwägalp attraktiv: «Der Tag ist gleich lang wie mit Zimmerstunde. Wir haben in der Regel um 22 Uhr Feierabend, das ist nicht überall in der Gastronomie selbstverständlich.»

Schwägalp beliefert die anderen Betriebe

Noch mehr Sinn macht die Viertagewoche, seit im Jahr 2018 auf Systemgastronomie umgestellt worden sei, sagt Remo Brülisauer. «Die Küche im Hotel auf der Schwägalp rüstet seither Gemüse und Salate für die Betriebe Säntisgipfel und Passhöhe und liefert sogenannte ‹In House Convenience›. Das sind Speisen und Produkte, die bei Hochbetrieb schnell eingesetzt werden können.» Sind die Mitarbeitenden nicht gerade für den Mittag- oder Abendservice beschäftigt oder ist das Wetter schlecht, produzieren sie auf Vorrat. Weil im Hotel durch die Seminargäste immer etwas laufe, könne das Personal optimal ausgelastet werden, so Brülisauer. «Auf dem Gipfel eignet sich die Viertagewoche dagegen weniger gut, da die Arbeitstage dort wegen der Betriebszeiten der Bahn generell kürzer sind. Aber es besteht die Möglichkeit, dass die Mitarbeitenden zusätzlich im Tal unten mithelfen, damit sie auf ihre Stunden kommen.» Gerade für Feiern und Bankette sei man froh um jene, die in der Fünftagewoche arbeiten, da man diese flexibler einsetzen könne. Remo Brülisauer sieht keine Nachteile des Systems, ausser dass die Personalplanung sehr anspruchsvoll sei.

«Wir arbeiten mit vielen Teilzeitlern. Das hat den Vorteil, dass wir über lokales Personal verfügen.»

Der zusätzliche administrative Aufwand werde dadurch wettgemacht, dass die Motivation der Mitarbeitenden spürbar grösser sei.

Familienvater Mario Fiedler schätzt die Vorteile der Viertagewoche. Bild: Karin Erni

Nicht für alle Berufe geeignet

Bei den anderen Betriebsbereichen funktioniert die Viertagewoche nicht, so Brülisauer. «Wenn an einem trüben Tag wenig läuft, können sich die Leute im Service nicht in dem Masse beschäftigen, wie es in der Küche möglich ist. Dann lassen wir sie besser zu Hause.» Auch die Mitarbeitenden im Housekeeping hätten kein Interesse am neuen Arbeitszeitmodell gehabt und arbeiteten lieber an fünf Tagen, so Brülisauer. «Ihr Job ist körperlich fordernd und da kann ich verstehen, dass man irgendwann Feierabend braucht.»

Er habe schon Anfragen von anderen Gastronomiebetrieben der Region erhalten, die das System übernehmen wollten, sagt Brülisauer. «Aber die Viertagewoche eignet sich nicht für jedes Restaurant. Gerade für kleinere Betriebe gibt es kaum eine Alternative zur Zimmerstunde.»

