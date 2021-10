Appenzeller Kultbeiz lebt weiter unter neuer Führung

Gastronomie Den «Grüüsigen» gibt es weiterhin: Ein bekanntes Wirtepaar übernimmt das Kultbeizli Sonder in Stein Yvonne und Ralph Frischknecht vom Landgasthof Sternen in Bühler übernehmen zusätzlich den Betrieb von Sepp Kölbener. Vieles bleibt gleich, doch der Name ändert auf «Bsonderig». Karin Erni 14.10.2021, 11.59 Uhr

Yvonne und Ralph Frischknecht weihen ihre neue Wirkungsstätte mit einem «Grüüsigen» ein. Bild: Karin Erni

Fast zwei Jahre lang waren die Türen des Restaurant Sonder in Stein geschlossen. Der legendäre Wirt Sepp Kölbener hatte das Lokal 24 Jahre lang erfolgreich geführt. Die Coronapandemie veranlasste ihn schliesslich, den Betrieb ganz aufzugeben. Doch Fans des originellen Gebäudes mit den drei markanten Dachgiebeln und den gemütlichen Appenzellerstuben können aufatmen, denn in die Bresche springen zwei bekannte Gesichter: Yvonne und Ralph Frischknecht vom Landgasthof Sternen in Bühler übernehmen das Restaurant Sonder als zusätzlichen Betrieb und nennen es liebevoll «Bsonderig». Die beiden Gastgeber wollen sich vor Ort abwechseln und setzen ihr Personal entsprechend ein. Ab dem 4. November ist das «Bsonderig» wieder geöffnet. Ein offizielles Eröffnungsfest soll zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden. Sie hätten nur positive Reaktionen auf die Übernahme erhalten, erzählt Yvonne Frischknecht. «Wir durften sogar schon Reservationen für Anlässe entgegennehmen.»