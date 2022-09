Junge Familie übernimmt das Restaurant Blume Wolfhalden

Gastronomie «Blume» soll wieder blühen: Wolfhäldler Traditionsbeiz öffnet nach zweijähriger Schliessung Einst war das Restaurant an der Hauptstrasse ein beliebter Treffpunkt für Handwerker und Fuhrleute. Nun will eine junge Familie dort ihr Glück versuchen. Karin Erni 29.09.2022, 12.00 Uhr

Ava und Ramesh Gabriel mit den Söhnen Finn und Anthony. Bild: Karin Erni

2014 waren Bilder vom Restaurant Blume in Wolfhalden in vielen Schweizer Stuben zu sehen. Die damalige Wirtin Franziska Schöb beteiligte sich am Wettbewerb «Mini Beiz – Dini Beiz» von Fernsehen SRF. Mit ihrer «Arbeiterbeiz» hatte sie damals keine Chance gegen die anderen vier Restaurants. 2018 verliess Schöb die «Blume». Danach war das Lokal noch zwei Mal kurz geöffnet und seit zwei Jahren geschlossen.