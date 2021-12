Gastronomie Beizensterben im Vorderland: «Sternen» im Spital Heiden wird geschlossen Mit der Schliessung des Kantonsspitals in Heiden verliert das Vorderland mit dem «Sternen» auch ein einst rege frequentiertes Restaurant. Peter Eggenberger 15.12.2021, 11.59 Uhr

Noch immer wird beim Spitalparkplatz auf das Restaurant Sternen hingewiesen. Bild: PE

Mit der 1967 erfolgten Eröffnung des neuen Spitalgebäudes wurde im Untergeschoss ein Restaurant für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingerichtet. Später erfolgte die Erweiterung zur öffentlichen Gaststätte, und auf die entsprechende Möglichkeit mit dem Namen «Sternen» wurde bei der Einfahrt zum Parkplatz deutlich sichtbar hingewiesen. Hier wurde Patienten Gelegenheit geboten, gemeinsam mit Besucherinnen und Besuchern bei Kaffee und Kuchen zu verweilen.

Geschätzt wurde das Restaurant aber auch von Passanten und Mitarbeitern naher Firmen, die vor allem das preiswerte Mittagsangebot und den speditiven Service schätzten. Beliebt war in den Sommermonaten zudem die angegliederte Gartenwirtschaft.

Erinnerungen an den alten «Sternen»

Der Name «Sternen» erinnert an das alte Restaurant gleichen Namens unterhalb des Bahnhofs an der Thalerstrasse, das bereits vor rund 30 Jahren verschwunden ist. Chronist Ruedi Rohner, Heiden, erinnert in seinen Aufzeichnungen rund um das Hotel- und Gastgewerbe an die Tatsache, dass zum «Sternen» einst auch eine Bäckerei samt kleinem Laden gehörte. Den Wirtsleuten Rechsteiner und Horber folgte Hermann Sonderegger-Müller, der sich gleichzeitig als Schreiner betätigte.

Das öffentlich zugängliche Spitalrestaurant war hell und zweckmässig eingerichtet.