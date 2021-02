Gastro-Lockdown «Es ist fast wie Malen nach Zahlen»: Teufner Gastronomen servieren das Valentins-Menü für einmal im Drive-In-System Am Samstag 13. und Sonntag 14. Februar verwandelt sich der Zeughausplatz in Teufen in einen riesigen Take-away. Das angebotene Fünfgangmenü wird in den Küchen der lokalen Restaurants zubereitet und kann mit dem Auto abgeholt werden. Karin Erni 04.02.2021, 11.55 Uhr

Claudia Heldner-Lanker und Hans Jakob Lanker von der «Linde», Gemeindepräsident Reto Altherr und Patrick Eugster von der «Waldegg» posieren auf dem Zeughausplatz in Teufen. PD

Die Speisenabfolge entspricht einem normalen Restaurantbesuch: Zum Auftakt gibt es einen alkoholfreien Apéro mit einem delikaten Häppchen. Dann folgen Suppe, zwei Vorspeisen und ein Hauptgang. Nach dem Dessert gibt's noch eine Friandise, eine süsse kleine Leckerei. Alle Gerichte sind ebenfalls in einer vegetarischen Variante erhältlich. Natürlich kann auch eine Flasche Wein zum Essen bestellt werden.

Doch statt am Tisch sitzt der Gast im Auto und wird darin von Gang zu Gang über den Teufner Zeughausplatz gelotst. «Wir wollten einen Anlass machen, bei dem die Coronamassnahmen eingehalten werden und die Sicherheit für die Gäste gewährleistet ist», sagt Patrick Eugster.

«Trotzdem können wir mit den Gästen in Kontakt treten und zeigen, dass es uns noch gibt.»

«Wir», das sind acht Restaurants und drei Bäckerei-Cafés aus Teufen, die derzeit wegen des Corona-Lockdowns geschlossen sind. Der Geschäftsführer des Erlebnisrestaurants Waldegg hat die Kommunikation für das Gemeinschaftsprojekts «Nemms hää, gnüss älää» übernommen.

Ein Menü zum Verwöhnen

Das Menü wird aber – anders als in normalen «Drive-Ins» – kalt abgegeben. Die Suppe und der Hauptgang können dann zu Hause einfach kurz aufgewärmt werden. Für die schöne Präsentation werde eine Anleitung mitgeliefert, sagt Patrick Eugster und lacht.

«Es ist fast wie Malen nach Zahlen.»

Damit könnten auch kulinarisch eher unbegabte Männer ihrer Liebsten am Valentinstag eine schöne Überraschung bieten. Reservieren ist möglich, man kann aber auch einfach vorbeikommen. Dabei gilt: «Es het solang's het». Falls Menüs übrig bleiben sollten, werde man diese für einen guten Zweck spenden, sagt Eugster. «Es wird nichts weggeworfen.»

Am Anfang des Projekts stand eine Anfrage der Gemeinde Teufen an die Gastrobetriebe, ob sie Hilfe brauchen. «Für uns war klar, dass wir nicht einfach die hohle Hand machen, sondern etwas dafür leisten wollen», sagt Patrick Eugster. Jeder Betrieb trägt zum Gelingen, was er am besten kann. So liefern die Bäckereien das Brot und die Gebäcke. Jene Restaurants, welche keine Speisen servieren, übernehmen andere Aufgaben. Der Gewinn der Aktion wird unter allen Beteiligten aufgeteilt.

Das 5-Gang-Valentinsmenü kann am 13. und 14. Februar von 11 bis 17 Uhr auf dem Zeughausplatz Teufen abgeholt werden. Reservationen sind bis 10. Februar bei der Bäckerei Böhli möglich unter 071 33 14 53. Man kann aber auch spontan vorbeischauen.