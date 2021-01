Gastro-Lockdown «Chopflöfte» im Appenzellerland: Hoteliers ermöglichen dem Gastropersonal vergünstigte Ferien Adrian Höhener, Geschäftsführer des Hotels Linde in Heiden, hat eine Aktion zu Gunsten des gebeutelten Gastropersonals lanciert. In der «Linde» und in sechs weiteren Ausserrhoder Hotels können Mitarbeitende von Gastronomiebetrieben im Februar vergünstigt übernachten. Karin Erni 29.01.2021, 15.15 Uhr

Die prächtige Winterlandschaft in Urnäsch eignet sich optimal für Winterwanderungen. Bild: Appenzellerland Tourismus AR

Viele Beschäftigte in der Gastronomie sind wegen des Lockdowns in Kurzarbeit. Die Zukunftsaussichten der Branche sind ungewiss. Die Situation schlägt vielen Menschen auf die Psyche. Adrian Höhener, Geschäftsführer des Hotels Linde in Heiden, will Gegensteuer geben. Er hat unter dem Namen «Chopflöfte» eine Idee lanciert, wie gebeutelte Gastromitarbeitende Kurzferien im Appenzellerland zu Vorzugspreisen geniessen können.