Gastro-Lockdown Abendessen im Berggasthaus Ebenalp für Fake-Hotelgäste? Kanton prüft Vorwürfe nach angeblichen Coronaverstössen Das Berggasthaus auf der Ebenalp soll angeblich Tageskunden für 5 Franken als Fake-Hotelgäste geführt haben, um diese trotz des geltenden Coronaverbots im Restaurant verpflegen zu können. Der Wirt bestreitet die Vorwürfe. Das Arbeitsinspektorat hat eine Untersuchung eingeleitet. Lilli Schreiber 07.04.2021, 11.59 Uhr

Das Berggasthaus Ebenalp: Der Wirt bestreitet die Vorwürfe. Er sagt: «Ich halte mich an die Coronamassnahmen.»

Die Vorwürfe sind happig: Am 27. März, also kurz vor Abschluss der Skisaison, soll das Berggasthaus auf der Ebenalp angeblich mit einem Trick die vom Bund verhängten Coronamassnahmen umgangen haben. Tagesgästen soll es so möglich gewesen sein, sich trotz Verbots im Restaurant zu verpflegen. Das berichten drei Personen, die am Samstagabend anwesend waren.

Laut deren Aussage hätten sich Tagesgäste als scheinbare Hotelgäste registrieren und so im Restaurant des Berggasthauses speisen können. Eine Person berichtet, dass sie für diese Registrierung 5 Franken bezahlt habe.

Ein solches Angebot würde gegen die geltenden Coronaauflagen für Gastronomiebetriebe und somit auch gegen Bundesrecht verstossen. Die aktuellen Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus sehen vor, dass ausschliesslich Hotelgäste in betriebseigenen Restaurants verpflegt werden dürfen. Tagesgästen darf nur eine Take-away-Verpflegung angeboten werden.

Das Angebot des Berggasthauses sei gemäss Aussage einer anwesenden Person rege genutzt worden. Viele Tagesskifahrer hätten sich an diesem Samstagabend im Restaurant auf der Ebenalp befunden, sagt die Person, die anonym bleiben will. Die Stimmung sei laut und heiter gewesen. Ob die coronabedingten Sicherheitsabstände eingehalten wurden, konnte sie nicht einschätzen.

Kanton schaltet Arbeitsinspektorat ein

Das kantonale Gesundheits- und Sozialdepartement von Innerrhoden ist über die angeblichen Verstösse gegen die Coronamassnahmen auf der Ebenalp informiert. Departementssekretär Mathias Cajochen kann aber nicht bestätigen, ob die Verstösse tatsächlich stattgefunden haben.

Cajochen teilt mit, dass das Innerrhoder Gesundheitsdepartement die Hinweise umgehend zur Prüfung ans Arbeitsinspektorat in Herisau weitergeleitet habe. Dort wurde nun eine Untersuchung eröffnet, wie das Amt bestätigt. Das Arbeitsinspektorat in Herisau ist für Inner- und Ausserrhoden zuständig.

Ebenalpbahn distanziert sich

Das Gebiet Ebenalp-Horn ist ein beliebtes Ski- und Wandergebiet. Das Berggasthaus wird privat geführt und gehört nicht zum gleichnamigen Seilbahnunternehmen. Kenntnis von den angeblichen Verstössen im Berggasthaus hatte der Seilbahn- und Skiliftbetreiber bislang nicht. Der Mediensprecher sagt, dass man sich im Skigebiet und bei der Seilbahn stets an die geltenden Coronamassnahmen halte.

Die letzte Talfahrt mit der Seilbahn ist während der Skisaison jeweils um 17 Uhr. Laut Aussage eines Skifahrers, der am Samstagabend, 27. März, auf der Ebenalp verweilte, hätten er und andere «Pseudo-Hotelgäste», spät Abends noch die Talabfahrt genommen.

Wirt bestreitet Vorwürfe

Auf die angeblichen Geschehnisse von Ende März angesprochen, weist der Wirt des Berggasthauses Ebenalp die Vorwürfe von sich. Von einer solchen Veranstaltung sei ihm in seinem Restaurant nichts bekannt. Er sagt: «Es gab an diesem Abend Hotelgäste. Tagesgästen haben wir lediglich das Take-away angeboten.»

Der Wirt hält zudem fest, dass er schon gar nicht für den Betrag von 5 Franken einen solchen Einlass von Tagesgästen in sein Restaurant gestattet hätte. Er sagt: «Ich halte mich an die Coronamassnahmen genauso wie das Seilbahnunternehmen.»