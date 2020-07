Gastfreundschaft als Inspiration: Im Garten des Kirchgemeindehauses in Herisau entsteht ein Begegnungsort Der neue Begegnungsort in Herisau soll ein offener Raum für verschiedenste Personen sein. Das Angebot richtet sich an alle Altersgruppen. Die Eröffnung erfolgt am 9. Juli. Stephanie Häberli 06.07.2020, 14.04 Uhr

Der Begegnungsort beim Kirchgemeindehaus: Eine Feuerstelle lädt zum Grillieren ein. Bild: Alessia Pagani

«Wir haben in kurzer Zeit einen Ort für Begegnungen geschaffen», sagt Esther Furrer. Die Pfarrerin der Evangelisch-reformierten Kirche Herisau ist zuständig für den Begegnungsort, welcher im Garten des Kirchgemeindehauses errichtet wurde. Die offizielle Inbetriebnahme ist am 9. Juli. Bereits am 6. Juni trafen sich 24 Freiwillige und Angestellte, um das Projekt in Angriff zu nehmen.

An diesem Tag wurde eine Feuerstelle, ein Sandkasten, eine Rutschbahn und ein neuer Zugangsweg erstellt. Zudem nähte eine Gruppe zahlreiche kleine Wimpel, die den Garten schmücken. Aus alten Kirchenbänken der Kirche Herisau wurde ein mobiler Marktstand gebaut. «Ich wollte nicht einfach einen normalen Tisch aus dem Keller aufstellen. Es sollte schon etwas Ausgefallenes werden», sagt Furrer.

Getränke und Esswaren zum Selbstkostenpreis

Auch eine Fahnenstange wurde installiert. An dieser wird am 9. Juli und an den darauffolgenden vier Donnerstagen eine Fahne flattern, die anzeigt, dass der Garten und das Kirchgemeindehaus für Begegnungen geöffnet sind. Die Kinder dürfen auf dem Spielplatz spielen, während die Erwachsenen bei Kaffee und Kuchen plaudern können. Am frühen Abend folgt dann jeweils ein musikalischer Auftakt mit Apéro. Danach haben die Besucher die Möglichkeit, an der Feuerstelle Würste zu braten.

Getränke und Esswaren werden zum Selbstkostenpreis abgegeben. «Wichtig zu wissen ist, dass man nicht den ganzen Nachmittag und Abend bleiben muss, sondern dass man kommen und gehen darf, wann man will», sagt Furrer. Sie fährt fort: «Man kann sich frei bewegen, wie in einem Restaurant, nur dass man bei uns wahrscheinlich einfacher mit anderen Besuchern in Kontakt kommt.»

Begegnungsort erhält eigenes Signet

Bei der Umsetzung wurde kein Detail ausgelassen: So hat der Begegnungsort auch ein eigenes Signet. Dasjenige der Kirchgemeinde, welches laut Furrer ein Ausschnitt aus einem Kirchenfenster ist, wurde durch einen orangen Punkt ergänzt. «Dieser steht für Begegnungen, für einen Treffpunkt und für die Sonne», erläutert die Pfarrerin.

Auch wenn der Begegnungsort in kurzer Zeit gebaut wurde, entstand die Idee bereits vor ein paar Jahren: «Das war zum Zeitpunkt, als es im Dorfzentrum von Herisau einmal keine Cafés gab», sagt Esther Furrer. Als dann das neue Kirchgemeindehaus gebaut wurde, wuchs bei den Zuständigen der reformierten Kirche der Wunsch nach einem eigenen Café oder etwas Ähnlichem.

Gastfreundschaft war der Kirchgemeinde laut Furrer schon immer wichtig. So werde beispielsweise nach Gottesdiensten oft zusammen Kaffee getrunken. Diese Dinge seien aber immer an einen Anlass geknüpft. Oft gebe es folglich auch kaum Durchmischungen zwischen den Altersgruppen.

Wegen Corona verschoben

«Unser Traum war, einen offenen Raum zu kreieren, in welchem unterschiedliche Menschen verschiedener Interessens- und Altersgruppen zusammenkommen können», so Furrer. «Wir haben entschieden, dass wir das Projekt einfach ausprobieren möchten, ohne diesbezüglich noch länger theoretische Überlegungen anzustellen.»

Ursprünglich sollte die Umsetzung bereits nach den Frühlingsferien erfolgen. Doch dann kam Corona dazwischen. Das Projekt musste einige Monate nach hinten verschoben werden. Nichtsdestotrotz ist Furrer zufrieden: «Das Engagement der Beteiligten ist gross. Das freut mich sehr.»