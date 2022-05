Aus der Ukraine geflüchtet: Familie findet Schutz in Trogen

Gastfamilien Aus Kiew geflüchtet und im Appenzellerland Schutz gefunden: Wie eine ukrainische Familie in Trogen zur Ruhe kommt Die Riesers aus Trogen waren eine der ersten Familien im Appenzellerland, die Flüchtlinge aus der Ukraine bei sich aufgenommen haben. Die Erfahrungen sind gut. Wichtig sei, dass man miteinander rede und seine Bedürfnisse kläre. Olga Goncharova und ihre Töchter fühlen sich im Appenzellerland Mittelland wohl. Charlotte Kehl Jetzt kommentieren 05.05.2022, 05.00 Uhr

Ukrainisch-appenzellischer Zusammenhalt: die Familien Goncharov und Rieser. Bild Charlotte Kehl

Es riecht gut im Haus von Riesers – ein grosser Topf Borschtsch köchelt auf dem Herd, aus Randen und Weisskohl, nicht aus Sauerkraut wie der russische Borschtsch. Olga Goncharova hat das gekocht. Suppen kommen häufig auf den Tisch in ihrer ukrainischen Heimat. Ihre Töchter, Lili 16 und Mascha 11 Jahre, rümpfen ein wenig die Nase, während sie den Tisch decken. Sie essen viel lieber vom Flammkuchen, den Desirée Rieser aus dem Ofen nimmt. Auf das Hühnerfleisch freut sich vor allem Joel Rieser, der 16-jährige Sohn der Gastfamilie. «Ja, Fleisch steht jetzt eher öfter auf dem Speiseplan», bestätigt Desirée Rieser.

Locker unterhält man sich in Englisch. Lili Goncharova, die in Kiew die Highschool besuchte, spricht es fliessend. Mutter Olga ist glücklich hier – «und in Sicherheit», meint sie ihre Kinder umarmend. Vor allem Mascha Goncharova geniesst die Ruhe und die Natur oberhalb Trogen. Sie streift gerne durch die Gegend und der Frühling tut ihr gut. Alles spriesst, das Leben geht weiter. Mascha ist in den ersten Wochen nachts oft weinend aus dem Schlaf geschreckt.

15 Minuten zum Kofferpacken

Es habe plötzlich ganz schnell gehen müssen. Kiew stand schon einige Tage unter schwerem Beschuss. Olga Goncharova erzählt:

«Immer wieder mussten wir für Stunden in den Keller, dem wir mit vielen anderen Leuten zugeteilt waren, zusammen mit Hunden und Katzen.»

«Wir hörten die Flugzeuge und die Bombeneinschläge und beteten, dass es uns nicht trifft. Viele wollten nicht in die Keller, die Angst, verschüttet zu werden, war grösser. Dann hörten wir, dass wir sofort aufbrechen müssten, wenn wir überhaupt noch aus Kiew rauskommen wollten. Eine Viertelstunde hatte ich, um alles Nötigste in einen Koffer zu packen.»

Ihr Mann sei mit ihnen zur rumänischen Grenze gefahren, danach musste er zurück. «Wir brauchten drei Tage für eine Strecke von 800 km. Immer wieder wurden wir von Strassenpatrouillen angehalten und umgeleitet. Stundenlang sind wir für Benzin angestanden und bekamen gerade mal 20 Liter. Es herrschte ein grosses Chaos und niemand wusste, was los war, wohin man gehen sollte. Das war das Schlimmste.»

Bekannte in St.Gallen

Olga Goncharova ist mit der ukrainischen Frau Inna eines Schweizers befreundet, der 30 Jahre lang in Kiew und in Moskau gelebt hatte. Nun wohnt diese Familie in St.Gallen. Durch ihn kam sein Freund Claude Rieser auf die Idee, in sein Einfamilienhaus oberhalb Trogen eine ukrainische Familie einzuladen. So wurden Riesers zu einer der ersten Gastfamilien im Kanton Appenzell Ausserrhoden. «Unsere Tochter Soraya hat ihr grosses Zimmer mit separatem Bad der Familie abgetreten und schläft seither im Gästezimmer», erzählt Desirée Rieser. Das sei ideal, «so haben alle die Möglichkeit, sich zurückzuziehen». «Ich denke, wir haben mit diesen Leuten Glück gehabt», bestätigen sämtliche Familienmitglieder. «Ich war am Anfang schon etwas skeptisch», meint Soraya Rieser, «aber eigentlich mag ich viele Menschen und es macht richtig Spass, zusammen zu kochen, zu essen und zu spielen – Uno können alle. Dass sie so gut englisch sprechen, finde ich toll.»

Keine Selbstverständlichkeit

«Wichtig ist, dass man miteinander redet und seine Bedürfnisse klärt», meint Claude Rieser, «und genügend Raum hat, um eine minimale Intimsphäre zu gewährleisten, schliesslich kann das ja noch eine Weile dauern». Riesers haben mit ihren Gästen ein halbes Jahr ausgemacht, dann sieht man weiter. Alle Familienmitglieder gehen weiter ihrer Arbeit, ihrem Unterricht und ihren Hobbys nach und die drei Ukrainerinnen sind tagsüber oft allein im Haus. Desirée Rieser sagt:

«Ich hatte schon immer grundsätzlich Vertrauen in die Menschen.»

Die Goncharovas nutzen oft die guten Angebote, die es in Teufen für ukrainische Flüchtlinge gibt.

Am 25. April konnte Mascha endlich zur Schule. Da lernt sie vor allem erst mal Deutsch. Die ersten Wörter, sogar schweizerdeutsche, haben sie natürlich schon bei Riesers gelernt. Lili muss noch etwas warten. Für Mädchen in ihrem Alter ist an der Kantonsschule Trogen etwas geplant. Allerdings konnte sie fast die ganze Zeit am Online-Unterricht der ukrainischen Highschool teilnehmen, zwei, drei Stunden täglich. Mascha freut sich auf die Schule und auf andere gleichaltrige Kinder.

«I don’t believe it»

Ihre Mutter telefoniert fast jeden Morgen mit ihrem Mann. Was sie hört, erschüttert sie. «I don’t believe it», sagt Olga eins ums andere Mal, nun mit Tränen in den Augen. «So viele Menschen, die wir kennen, sind tot, so vieles ist zerstört. Unser Geschäft (Verarbeiten und Vertrieb von Nahrungsmitteln) ist unmöglich weiterzuführen.»

«I don’t believe it», sagt auch ihre Mutter, die mit Olgas beiden Brüdern in Moskau lebt. Sie glaubt nicht, was ihre Tochter ihr erzählt. Olgas Vater ist Russe, die Mutter Ukrainerin. Sie sind im Donbas aufgewachsen und sprechen Russisch. «Diese Vermischung ist normal und ein grosser Teil der ukrainischen Bevölkerung spricht umgangssprachlich Russisch», meint Olga, «oder sprach Russisch!» Sie schüttelt den Kopf, «I don’t believe it …»

