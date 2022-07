Gastfamilien im Appenzellerland wollen Flüchtlinge loswerden

UKRAINEKRISE Erste Gastfamilien im Appenzellerland wollen die ukrainischen Flüchtlinge wieder loswerden – Präsident der Asylkommission: «Ich rechne noch im Juli damit, dass einige eine Anschlusslösung suchen» Der Grossteil der ukrainischen Flüchtlinge sind in Gastfamilien untergebracht. Doch wie lange noch? Erste Gastfamilien im Appenzellerland wollen ihr Engagement beenden. Astrid Zysset Jetzt kommentieren 08.07.2022, 05.00 Uhr

Bei vielen läuft das Zusammenleben mit den ukrainischen Schutzbedürftigen noch gut. Viele Gastfamilien möchten ihr Engagement mittlerweile jedoch auch beenden. Bild: Sandra Ardizzone/AGR

Drei Monate sollten die Geflüchteten mindestens bei den Gastfamilien wohnen – von dieser Dauer sprach einst das Staatssekretariat für Migration (SEM). Ein Zeithorizont, der mittlerweile abgelaufen ist. Meldungen über ermüdete Gastfamilien, welche die ukrainischen Schutzbedürftige anders unterbringen wollen, häufen sich schweizweit.

Im Appenzellerland ist es noch nicht ganz so weit. Dominik Flück, Gemeinderat in Schönengrund und Präsident der Asylkommission, welche das Asylwesen in Waldstatt, Schönengrund, Schwellbrunn und Hundwil betreut, macht aber deutlich: «Ich rechne noch im Juli damit, dass einige der ukrainischen Geflüchteten vor unserer Türe stehen und eine Anschlusslösung suchen.» Flück hatte schon in einem früheren Zeitungsartikel prognostiziert, dass das System der Gastfamilien nicht auf Dauer funktionieren werde.

Erste Fälle in Herisau

Auch andere Soziale Dienste rechnen mit einer ähnlichen Entwicklung. Die ersten sehen sich sogar bereits mit dieser Aufgabe konfrontiert. Yvonne Varan-Koopmann, Bereichsleiterin Beratungsstelle für Flüchtlinge in Herisau, macht aber deutlich, dass die Situation in den Gastfamilien differenziert betrachtet werden müsse.

23 Gastfamilien finden sich in ihrer Kartei. Mehr als die Hälfte der ukrainischen Schutzbedürftigen sind in Einleger-, Ferien- oder leer stehenden Wohnungen untergebracht. Lediglich neun teilen sich Küche und Bad mit den Geflüchteten. Drei Gastfamilien haben mittlerweile um eine Auflösung des Wohnarrangements gebeten. Das Zusammenleben auf sehr engem Raum umschreibt Varan-Koopmann als grosse Herausforderung.

«Dass hierbei auf lange Sicht eine Veränderung der Situation angestrebt wird, ist verständlich.»

Die Bereichsleiterin hofft aber auch, dass bei den Gastfamilien, bei denen die Geflüchteten in der gemeinsamen Wohnungen untergebracht sind, sich weiterhin solidarisch zeigen.

Grossteil der Geflüchteten ist in Gastfamilien

Der Kanton zeigt sich indes zufrieden mit dem Projekt Gastfamilien. «Die Zahlen zeigen, dass nach wie vor der grösste Teil der Schutzsuchenden privat untergebracht ist. Dadurch werden auch die Unterbringungsstrukturen der Gemeinden entlastet», sagt Marco Kuhn, Leiter Abteilung Sozialhilfe und Asyl beim Amt für Soziales. Aktuell sind 510 Schutzsuchende in Appenzell Ausserrhoden anwesend, 339 Personen davon in privater Unterbringung (einschliesslich der 56 durch den Verein tipiti betreuten Personen im «Ob dem Holz» in Rehetobel).

136 Personen sind in Wohnungen und Kollektivunterkünften der Asylsozialdienste und 35 im kantonalen Zentrum untergebracht. Aufgrund des noch anhaltenden Zuweisungsstopps des SEM gibt es derzeit in Appenzell Ausserrhoden keine neuen Platzierungen von Schutzsuchenden in Gastfamilien.

Nichtsdestotrotz ist auch dem Kanton bekannt, dass einzelne Gastfamilien ihr Engagement beenden möchten. Mit diesen sei aber auch zu rechnen gewesen, so Kuhn weiter. Die zuständigen Asylsozialdienste in den Gemeinden würden sich auf weitere Beendigungen und mögliche Anschlussunterbringungen vorbereiten.

Positives Fazit in Teufen

Diakon Stefan Staub und die Kirchgemeinde Teufen organisierten vergangenen März den Transport und die Unterkunft von 120 Geflüchteten. Einige der Schutzsuchenden sind inzwischen in die USA weitergereist oder wurden in andere Kantone verteilt. Rund 67 Geflüchtete leben weiterhin in Gastfamilien in Teufen und Umgebung, betreut durch die Kirchgemeinde Teufen. Staub ist mit den bisherigen Erfahrungen sehr zufrieden:

«Wir erhalten zahlreiche positive Rückmeldungen. Von Konfliktsituationen ist uns bis auf kleinere Probleme aufgrund kommunikativer Schwierigkeiten nichts bekannt.»

Man habe aber auch die komfortable Ausgangslage, dass viele Gastfamilien Zweit-, Ferien- oder Einlegerwohnungen zur Verfügung gestellt hätten, so Staub weiter. So haben Gastfamilien und Schutzbedürftige ausreichend Privatsphäre.

Von Anteilnahme der Teufner Bevölkerung beeindruckt

37 der 67 Schutzbedürftigen leben in solchen Wohnungen. 30 sind in den Alltag der Gastfamilien eingebunden. Dort gebe es nur vereinzelt den Wunsch, das Engagement aufzulösen. Aktuell sucht die Kirchgemeinde Teufen nach einer Anschlusslösung für eine fünfköpfige Familie. Aber dies sei frühzeitig angekündigt worden. «Das ist der Vorteil unserer engmaschigen Begleitung. Wir wissen frühzeitig, wenn wir reagieren müssen.»

Staub ist auch fast vier Monate nach der Ankunft der ersten Geflüchteten von der Anteilnahme der Teufner Bevölkerung beeindruckt: «Nach der Pandemie, in der sich viele zurückgezogen haben, ist es schlichtweg erfreulich, dass die Solidarität unter der Bevölkerung wiedererwacht ist. In der ganzen Tragik des Krieges ist schön, dies miterleben zu dürfen.»

