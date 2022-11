Am Samstag findet der erste Gassenjahrmarkt in Herisau statt

Gassenjahrmarkt Mit Karussell und Drehorgel: An der Oberdorfstrasse findet der erste Gassenjahrmarkt statt Der im Mai gegründete Gassenverein Oberdorfstrasse lädt zur ersten Veranstaltung. Am Samstag, pünktlich zur Migros-Eröffnung, laden Stände und Aktivitäten zu einem Besuch der Strasse am ersten Gassenjahrmarkt ein. Ramona Koller 22.11.2022, 12.00 Uhr

Auf die kleinen wartet unter anderem ein Karrussell, dass ohne Strom betrieben wird. Bild: Nadia Schaerli

Am Samstag, 26. November, findet in der Oberdorfstrasse in Herisau zum ersten Mal ein Gassenjahrmarkt statt. Organisiert wird dieser Anlass vom im Mai gegründeten Gassenverein Oberdorfstrasse. «Wir hatten wenig Zeit, um etwas zu organisieren. Aber die Eröffnung der neuen Migros müssen wir fast nutzen», sagt Livia Götz, Präsidentin des Gassenvereins.

Mit ihr im Vorstand ist ihr Mann André als Kassier und Heidi Germann als Aktuarin. Mit ihren Kindern leben Livia und André Götz nun schon zehn Jahre in einem Haus an der Oberdorfstrasse. «Wir haben das Haus von meinem Vater erworben. Es ist perfekt für uns. Mitten im Dorf und dennoch ruhig. Der eigene Garten ist ein kleines Highlight», so Götz. Ihr sei es ein Anliegen, auch anderen die Augen für die Schönheit der Oberdorfstrasse zu öffnen.

Besonders angetan hat es ihr der Abschnitt zwischen Claro Weltladen und dem Gutenbergzentrum. «Wenn man sich mal die Zeit nimmt, diese Häuser anzuschauen, bemerkt man ihren Charme», erklärt Götz. Das Ziel des Gassenvereins sei es unter anderem, die Gasse attraktiver zu gestalten und zu beleben.

Vereinsgründung nach einem Workshop

Livia Götz, Präsidentin des Gassenvereins Oberdorfstrasse. Bild: PD

Gegründet wurde der Verein nach einem Workshop der Gemeinde Herisau. Insgesamt neun Mitglieder zählt der Verein. «Ich habe mich als Präsidentin gemeldet, weil sich niemand anderes gemeldet hat und ich sichergehen will, dass die Ideen, die gesammelt wurden, auch umgesetzt werden», so die Herisauerin. In der Zusammenarbeit mit der Gemeinde sieht sie noch Verbesserungspotenzial. «Der Informationsfluss funktioniert noch nicht einwandfrei, ist jedoch auf gutem Weg», sagt sie.

Der Gassenverein ist bei den Anwohnenden nicht unumstritten. Während die einen froh sind, dass etwas gemacht wird, sind andere skeptisch und sehen die Aufgabe bei der Gemeinde. «Aber schlussendlich wissen wir, was unsere Gasse braucht. Ich wünsche mir seitens der Gemeinde einfach mehr Zusammenarbeit bei der Umsetzung», so Götz.

Wie beispielsweise beim Gassenjahrmarkt, der am 26. November stattfindet. Dafür werden die Stände vom Wochenmarkt der Gemeinde zur Verfügung gestellt. «Das ist sehr nett und eine grosse Unterstützung für unseren jungen Verein ohne grosse finanzielle Möglichkeiten. Schade finden wir, dass sie an einem Ort abgeladen werden und wir sie selbst durch die Gasse tragen müssen», erklärt Götz.

20 Stände, Karussell und Ponyreiten

An gut 20 Ständen präsentiert sich am 26. November, zeitgleich mit der Migros-Eröffnung, das an der Strasse ansässige Gewerbe. Einige Anbieter kommen auch aus anderen Strassen in Herisau. Götz sagt:

«Wir wollen einen reichhaltigen Markt veranstalten. Wenn er erfolgreich ist, wird es bestimmt nicht der letzte gewesen sein.»

Eine Ersatzveranstaltung für den Christchindlimarkt, der früher in der Oberdorfstrasse stattgefunden hat, sei er nicht. «Um so etwas auf die Beine zu stellen, fehlen uns die Erfahrung und die Helfenden», sagt Götz. Der Unmut, dass der Christchindlimarkt nachdem er im letzten Jahr wegen der Pandemie zum ersten Mal auf dem Ebnet stattgefunden hatte, wieder dort durchgeführt wird, sei gross. «Wir werden das Gespräch mit dem OK nochmals suchen», sagt Götz.

Gute Zusammenarbeit mit der Migros

Zuerst einmal freue sie sich jetzt aber auf den Gassenjahrmarkt. Neben den Ständen gibt es auch ein Karussell, das ohne Strom betrieben wird. Die Fahrt damit ist gratis. Ein kleiner Batzen wird für das Ponyreiten einkassiert. Jene, die in der Migros das Kinderschminken besuchen, erhalten einen Gutschein für einen Rabatt. Die Zusammenarbeit mit der Migros lobt Götz. So wird an der Kasse der Wettbewerb des Vereins mit Fragen rund um die Gasse verteilt. Eine Drehorgel sorgt für den musikalischen Teil der Veranstaltung. Die Oberdorfstrasse ist am Markttag für den Verkehr gesperrt. Der Markt dauert von 10 bis 16 Uhr. Die Strasse ist für den Verkehr vom 25. November ab 16.30 Uhr bis am 26. November um 20 Uhr gesperrt.

Als eines der nächsten Projekte ist das Aufstellen von Pflanzentöpfen von der Kirche bis zum Metrohmpark geplant. Für die Finanzierung sucht der Verein Sponsoren, die für 95 bis 300 Franken einen Topf sponsern, der bepflanzt und mit einem Schild des Sponsors ausgestattet, die nächsten Jahre in der Oberdorfstrasse stehen wird. Weitere Informationen: www.oberdorfstrasse.ch.