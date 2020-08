Gamswild im Alpstein leidet unter Gamsblindheit – Gamsjagd wird ausgesetzt Beim Gamswild im Alpstein ist Gamsblindheit festgestellt worden. Die Tiere brauchen Ruhe und Schonung. Die Gamsjagd 2020 wird daher ausgesetzt. 28.08.2020, 09.06 Uhr

Ein erkranktes Tier im Alpstein. Bild: PD

(pd/lim) Das Gamswild im Alpstein ist gebietsweise an einer schweren Form der Gamsblindheit erkrankt. Die Augenkrankheit könne unterschiedliche Krankheitsverläufe nehmen, heisst es in einer Medienmitteilung des Kantons Appenzell Innerrhoden. In einigen Fällen könne sich eine Bindehautentzündung zu einer vorübergehenden Hornhautentzündung verschlimmern, bis hin zur irreversiblen Erblindung nach Hornhautdurchlöcherung und dem «Auslaufen» der Augen.