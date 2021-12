Gais Ehemalige Leiterin des Alterszentrums Rotenwies nimmt Stellung zu den Differenzen mit dem Gemeinderat Vor rund einem Monat trennte sich der Gemeinderat Gais von der Leiterin des Alterszentrums Rotenwies – wegen unterschiedlicher Auffassung über die Führung der Institution. Dass es so weit gekommen ist, bedauert Rita Manser. David Scarano 17.12.2021, 17.00 Uhr

Das Alterszentrum Rotenwies in Gais: Mitte November kam es zu einem Wechsel in der Führung. Bild: PD

Am 12. November gab die Gemeinde Gais bekannt, dass Rita Manser nicht mehr Leiterin des Alterszentrums Rotenwies ist. In der Medienmitteilung hiess es, dass ihr die Führungsaufgabe per sofort entzogen worden sei.