Wechsel am Dirigentenpult Gais mit Leipzig getauscht:Dirigent Robbert van Steijn verlässt den Chor Gais Dirigent Robbert van Steijn übernimmt das Leipziger Symphonieorchester. Dem Chor Gais kehrt er damit nach vier Jahren den Rücken. Am kommenden Samstag finden zwei Abschiedskonzerte statt. Martin Hüsler 07.11.2021, 17.49 Uhr

Robbert van Steijn leitete den Chor Gais seit 2017.

Der Kinderanimationsfilm «Latte Igel und der magische Wasserstein» ist für Robbert van Steijn fast schon von magischer Bedeutung. Für die Einspielung der von Andreas Hooge komponierten Filmmusik wurde das Leipziger Symphonieorchester verpflichtet – mit Robbert van Steijn am Pult. Die Arbeit mit dem Orchester fiel beiderseitig so zufriedenstellend aus, dass der Holländer, der nach seiner Ausbildung am Konservatorium Utrecht nebst vielen anderen Laufbahnstationen auch vier Jahre als Kapellmeister im sächsischen Halle gewirkt hatte, für ein Konzert mit dem Leipziger Symphonieorchester im November 2019 engagiert wurde. Dabei erfuhr er, dass die Stelle des Chefdirigenten neu zu besetzen sei. Robbert van Steijn bewarb sich erfolgreich darum. Wegen Corona verzögerte sich der Stellenantritt allerdings. Doch vor einigen Wochen war es dann so weit: Er ist er als Chefdirigent des Berufsorchesters vorgestellt worden.

In einem auf der Website des Orchesters abrufbaren Interview lobt Robbert van Steijn die Zusammenarbeit mit den rund vierzig Musikerinnen und Musikern. «Sie gehen sofort auf meine Intentionen ein, zeigen sich sehr flexibel und verfügten über viel Potenzial. Ich freue mich sehr auf dieses Abenteuer», gibt er seiner Zuversicht Ausdruck. Das Leipziger Symphonieorchester – nicht zu verwechseln mit dem Gewandhausorchester– hat seinen eigentlichen Sitz in Böhlen, einer kleineren Stadt vor den Toren Leipzigs. Es tritt im ganzen Landkreis auf und bestreitet jährlich rund 120 Konzerte. Eine enge Zusammenarbeit im Ausbildungssektor pflegt das Orchester mit der Hochschule für Musik und Theater «Felix Mendelssohn Bartholdy» Leipzig sowie mit der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar.

Hauptwohnsitz bleibt in der Schweiz

Der neue Arbeitsort hindert Robbert van Steijn nicht daran, seinen Hauptwohnsitz in Jestetten, unweit von Schaffhausen, zu behalten und oftmaliges Pendeln in Kauf zu nehmen. Das hat auch zu tun mit dem Wirkungskreis seiner Partnerin Claudia Iten, einer häufig auch in der Schweiz auftretenden Sopranistin. Nicht nur beim Chor Gais bedauert man den Weggang des beliebten Chorleiters. Auch der Männerchor Concordia Wil und der Männerchor im solothurnischen Hägendorf haben sich nach Ersatz umsehen müssen. Im Fall des Männerchors Hägendorf übernimmt Claudia Iten.

Nachfolge in Gais geregelt

Beim Chor Gais ist man erleichtert, die Nachfolge Robbert van Steijns ebenfalls geregelt zu haben. Die neue Dirigentin heisst Barbara Nägele und wird den Chor nach dem Abschiedskonzert für und mit Robbert van Steijn, für den sie früher schon einmal eingesprungen ist, leiten. Die Vorarlbergerin bestand am Musikgymnasium Feldkirch die Matura, ehe sie sich einem Blockflötenstudium an der Musikhochschule Zürich zuwandte, das sie mit dem Lehr- und dem Konzertdiplom abschloss. An der Diözesanen Kirchenmusikschule St.Gallen studierte sie Kirchenmusik mit Schwerpunkt Chorleitung, wobei sie, analog zum Blockflötenstudium, einen Abschluss mit Auszeichnung vorweisen kann. Eine rege Konzerttätigkeit als Solistin und Kammermusikerin weiss sie in Einklang zu bringen mit Lehrtätigkeit und Chorleitung. Überdies verfügt Barbara Nägele über eine abgeschlossene Grundausbildung in Existenzanalyse und Logotherapie.

Hinweis

Der Chor Gais verabschiedet Robbert van Steijn mit zwei Konzerten am Samstag, 13. November (18 und 20 Uhr), in der evangelischen Kirche Gais. Zu hören sein wird ein Querschnitt durch das Repertoire. Der Eintritt ist frei.