Jost Leuzinger über die Fussballschule Herisau

Fussballschule In der Fussballschule Herisau lernen Fünf- und Sechsjährige, mit dem Ball umzugehen: Ex-Profi Jost Leuzinger erklärt das Konzept der «Ebnet-Kids» Der 66-jährige Jost Leuzinger war einst Torjäger für den FC St.Gallen und die Young Boys. Heute ist er Verantwortlicher der Fussballschule in Herisau. Hier lernen die Kinder das Fussball-ABC und ein wichtiger Beitrag zur Integration wird geleistet. Malena Widmer 01.09.2022, 17.20 Uhr

Die «Ebnet Kids» nach dem Training mit Jost Leuzinger (Mitte) und den Trainern. Bild: Malena Widmer

«Schüüss! Los! Gooooal!», rufen sie. Auf der Sportanlage Ebnet in Herisau ist am Mittwochnachmittag viel los. Rund 30 Fünf- und Sechsjährige lernen hier, mit dem Fussball umzugehen. Trainiert werden die Jüngsten der FC-Herisau-Junioren von einem Team, zur Mehrheit bestehend aus Rentnern. Sie haben die nötige Zeit und Erfahrung, den Kleinsten das Fussballspielen beizubringen. Die Fussballschule in Herisau gibt es nun seit zwölf Jahren.

Gemäss Jost Leuzinger, Nachwuchsverantwortlichem beim FC Herisau, geht es dabei aber nicht primär darum, Fussball zu spielen. Ziel sei viel mehr, dass sich die Kinder an den Ball gewöhnen. Leuzinger:

«Wir konzentrieren uns auf den Umgang mit dem Ball und Geschicklichkeit. Der Ball und ich, darum geht es.»

Jost Leuzinger, Nachwuchsverantwortlicher beim FC Herisau.

Leuzinger kehrte zurück zum FC Herisau

Für Jost Leuzinger ist es eine Freude, für die Ausbildung der Nachwuchsfussballer verantwortlich zu sein und mit den jungen Spielerinnen und Spielern zu trainieren. Der 66-Jährige blickt selbst auf eine erfolgreiche Fussballkarriere zurück. Er spielte für den FC St.Gallen und die Young Boys und ist unter anderem als Trainerinstruktor von Grössen wie Marcel Koller, Mario Frick, Köbi Kuhn und Urs Fischer bekannt. Der Appenzeller hat vieles geleistet und ist jetzt zu seinem Jugendverein, dem FC Herisau, zurückgekehrt. Hier hat für ihn alles angefangen. Leuzinger erklärt sein Engagement:

«Ich will dem Verein nun etwas zurückgeben.»

Als er anfing, Fussball zu spielen, habe es Fussballtrainings für Kinder ab zwölf Jahren gegeben, erzählt Leuzinger. Er beobachte aber seit mehr als 20 Jahren den Trend, dass immer früher angefangen werde. So steht er heute mit Fünf- und Sechsjährigen auf dem Platz. Den Herausforderungen, die das mit sich bringt, ist er sich bewusst. «Man muss natürlich anders trainieren», so Leuzinger. An ein Fünf-gegen-Fünf-Spiel sei etwa nicht zu denken, das würde die Kinder noch überfordern. Auch dauern die Trainings nicht länger als eine Stunde und 15 Minuten, danach werde es für die meisten schwierig, sich weiterhin zu konzentrieren. Und schliesslich sei der Spass zentral, die Kinder sollen ohne Druck herausfinden, ob Fussball der richtige Sport für sie ist. Die Trainer bei der Fussballschule seien deshalb eigens für die Arbeit mit dieser Altersstufe ausgebildet worden.

Integration im Verein

Ein weiterer wichtiger Aspekt in der Fussballschule und im Verein allgemein: die Integration. Jost Leuzinger blickt auf eine Gruppe von jungen Fussballern, die sich gerade um einen der Trainer versammelt haben. «Fünf dieser sechs Kinder kommen nicht aus der Schweiz», sagt er. Die Kinder in der Fussballschule Herisau haben sehr unterschiedliche kulturelle Hintergründe. Sie würden die Sprache aber alle mehr oder weniger verstehen, so Leuzinger. Und wenn nicht, dann würden sie im Training schnell dazu lernen. Er findet:

«Im Prinzip machen wir hier Integration.»

Die Rolle des Vereins schätzt er bei diesem Prozess als äusserst wichtig ein: «Das Training verbindet und die Kinder lernen neue Freunde und Kollegen kennen.»

Am Ende des Trainings bilden die jungen Fussballerinnen und Fussballer einen Kreis und legen sich gegenseitig die Arme um die Schultern. «Wer sind wir? Wir sind die Ebnet-Kids!», rufen sie.

Wer gerne auch dabei sein möchte bei den «Ebnet-Kids», so nennen sich die Mitglieder der Fussballschule, kann während dreier Probetrainings mitspielen und herausfinden, ob es ihr oder ihm gefällt. Mehr Informationen dazu sind auf der Website des FC Herisau zu finden.