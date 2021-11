AKFV zeigt im Kino Rosental den Film "Football Inside"

Michele Cirigliano wurde 1976 in Zürich geboren. Seit 2002 ist er in Zürich als Sekundarlehrer tätig. Von 2012 bis 2014 studierte er an der Zürcher Hochschule der Künste «Realisation Dokumentarfilm». Zuvor absolvierte er an der Universität Zürich einen Bachelor in Ethnologie und Filmwissenschaft.